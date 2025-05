Brandneuer Nintendo Switch-Bestseller direkt nach Release für kurze Zeit im Angebot

Retrogaming-Nostalgie trifft auf moderne Spielqualität: Fans klassischer Rollenspiele können sich über eine attraktive Preissenkung bei Amazon freuen. Ein brandneues Nintendo Switch-Spiel, das erst am 18. April erschienen und derzeit unter den Bestsellern des Versandhausriesen zu finden ist, ist jetzt zum reduzierten Preis erhältlich.

Konkret geht es um die Lunar Remastered Collection 🛒. Die Sammlung enthält zwei der beliebtesten japanischen Rollenspiele der 90er-Jahre in überarbeiteter Form und ermöglicht es Spielenden, in die fantastischen Welten von Alex und Hiro einzutauchen, diesmal mit verbesserten Grafiken, optimiertem Sound und neuen Komfortfunktionen.

Neues Nintendo Switch-Spiel im Amazon-Angebot: Schnappt euch schnell die Lunar Remastered Collection

Die Lunar Remastered Collection ist aktuell bei Amazon von 54,99 Euro auf nur 45,53 Euro reduziert, was den Deal zu einem attraktiven Angebot für Rollenspiel-Enthusiast*innen macht. Die Sammlung enthält sowohl Lunar: Silver Star Story Complete als auch Lunar 2: Eternal Blue Complete – zwei Titel, die seit ihrer ursprünglichen Veröffentlichung Kultstatus erreicht haben.

Die Entwicklerinnen und Entwickler haben sich bei den Neuauflagen viel Mühe gegeben, den Charme der Originale zu bewahren und gleichzeitig die Spiele technisch auf den neuesten Stand zu bringen.

In Lunar: Silver Star Story schlüpft ihr in die Rolle von Alex, einem angehenden Drachenmeister, der zusammen mit seinen Freunden versucht, den bösen Magiekaiser davon abzuhalten, die Welt zu unterjochen. Das rundenbasierte Kampfsystem bietet strategische Tiefe, während die charmante Geschichte mit ihren liebenswerten Charakteren euch stundenlang fesseln wird. Dank der verbesserten Grafik erstrahlen die Zwischensequenzen in neuem Glanz, was das Eintauchen in die Geschichte noch intensiver macht.

Lunar 2: Eternal Blue spielt tausend Jahre nach den Ereignissen des ersten Teils und folgt dem Abenteurer Hiro, der gemeinsam mit dem mysteriösen Mädchen Lucia die Göttin Althena sucht. Auf eurem Weg müsst ihr euch gegen Gegner wie Borgan und den Weißen Ritter Leo behaupten, die Lucia als „Zerstörer von Lunar“ betrachten. Auch hier sorgt das rundenbasierte Kampfsystem für taktische Herausforderungen, deren Tempo ihr nun dank der neuen Komfortfunktionen anpassen könnt.

Eine besondere Stärke der Lunar Remastered Collection 🛒 liegt in der Möglichkeit, jederzeit zwischen dem klassischen Look und der überarbeiteten Grafik zu wechseln. So können Nostalgiker*innen die Nintendo Switch-Spiele genau so erleben, wie sie es in Erinnerung haben, während neue Spielende von den visuellen Verbesserungen profitieren können.

Perfektes Einsteigerpaket für JRPG-Fans

Für alle, die das Genre der japanischen Rollenspiele JRPGs erkunden möchten, bietet die Sammlung einen idealen Einstiegspunkt. Die Lunar-Spiele sind bekannt für ihre zugänglichen Mechaniken, die dennoch genügend Tiefe für erfahrene Spieler*innen bieten. Im Vergleich zu komplexeren modernen JRPGs wie Xenoblade Chronicles 🛒 oder Persona 5 🛒 sind die Lunar-Titel leichter zu verstehen, ohne dabei an Spieltiefe zu verlieren.

Als Ergänzung zur Lunar Remastered Collection eignen sich weitere klassische JRPGs, die ebenfalls für die Nintendo Switch verfügbar sind. Titel wie die Collection of Mana 🛒 bieten ähnliche nostalgische Erfahrungen mit modernisierten Elementen und könnten nach dem Durchspielen der Lunar-Titel den Hunger nach weiteren Retro-RPGs stillen.

Noch mehr Nintendo Switch-Spiele findet ihr hier:

Wollt ihr euch die Lunar Remastered Collection 🛒 günstig schnappen, müsst ihr schnell sein: Nur für eine kurze Zeit gibt es das Angebot auf Amazon, ehe das Nintendo Switch-Spiel wieder zum ursprünglichen Preis angeboten wird.

