Brandneues PS5-Spiel aus diesem Jahr kurz nach Release direkt im Angebot

Amazon bietet derzeit ein attraktives PlayStation 5-Spiel zu einem reduzierten Preis an, das Skateboard-Fans aufhorchen lassen dürfte. Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 ist seit dem 11. Juli 2025 erhältlich und damit erst wenige Wochen auf dem Markt. Die Tatsache, dass bereits jetzt ein Rabatt gewährt wird, macht dieses Angebot besonders interessant für Spielerinnen und Spieler, die die Neuauflage auf ihrer Wunschliste haben.

Die ikonische Franchise kehrt mit den zwei überarbeiteten Ablegern im Doppelpack zurück und verspricht sowohl Veteran*innen als auch Neulingen der Serie ein authentisches Skateboard-Erlebnis. Der Preisrückgang von 49,99 auf 42,99 Euro stellt eine Ersparnis von sieben Euro dar, was bei einem so frisch erschienenen Titel wie Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 🛒durchaus bemerkenswert ist.

PlayStation 5-Spiel Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 bei Amazon mit Preisnachlass

Die Skateboard-Simulation bringt die bewährte Formel der Vorgänger mit zeitgemäßen Erweiterungen ins Jahr 2025. Das Spiel nutzt die Leistungsfähigkeit der PlayStation 5 optimal aus und bietet dabei eine nahtlose Verschmelzung aus nostalgischem Gameplay und modernen Features, die in klassische zweiminütige Durchläufe eingebettet ist. Die Entwicklerinnen und Entwickler haben besonderen Wert darauf gelegt, dass sowohl Einsteiger*innen als auch erfahrene Skateboarderinnen und Skateboarder von den intuitiven Steuerungsmechanismen profitieren können.

Technisch setzt der Titel auf die gleichen geschmeidigen Kontrollschemata, die bereits Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 auszeichneten. Diese bewährte Grundlage wurde jedoch um neue Elemente erweitert, die das Gameplay bereichern, ohne die Zugänglichkeit zu beeinträchtigen. Die Lernkurve bleibt moderat, während fortgeschrittene Spielerinnen und Spieler von den erweiterten Trick-Möglichkeiten und komplexeren Herausforderungen profitieren. Besonders hervorzuheben ist der plattformübergreifende Online-Multiplayer, der bis zu acht Teilnehmende gleichzeitig unterstützt.

Ein wesentlicher Baustein des Spielerlebnisses sind die ausgebauten Kreativwerkzeuge. Der angepasste Create-A-Skater-Modus erlaubt es, individuelle Charaktere zu gestalten und dabei aus einer Vielzahl von Anpassungsoptionen zu wählen. Parallel dazu eröffnet der Create-A-Park-Modus zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten, mit denen eigene Skateparks erstellt und mit anderen geteilt werden können.

Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 🛒 hebt sich durch seinen erweiterten New Game+ Modus von den zugrundeliegenden Originalen ab. Dieser bietet nach dem ersten Durchspielen zusätzliche Herausforderungen und Inhalte, die für lang anhaltenden Spielspaß sorgen. Die Kombination aus vertrauten Elementen und innovativen Neuerungen macht diesen Titel zu einer gelungenen Fortführung der Serie.

Perfekte Ergänzungen für das ultimative Skateboard-Erlebnis

Für Spielerinnen und Spieler, die das Maximum aus ihrem Skateboard-Abenteuer herausholen möchten, bieten sich verschiedene Ergänzungen an. Ein hochwertiges Gaming-Headset 🛒 kann das Spielerlebnis erheblich verbessern, da die prägende Musik einen wichtigen Teil der Atmosphäre ausmacht.

Die DualSense-Controller der PlayStation 5 bieten bereits hervorragende haptische Rückmeldungen, doch für längere Spielsitzungen kann ein zweiter Controller 🛒 sinnvoll sein. Dieser ermöglicht lokale Mehrspieler-Sessions und dient als Backup, falls der Hauptcontroller geladen werden muss. Zudem lassen sich so Freundinnen und Freunde spontan zum gemeinsamen Skaten einladen, ohne dass zusätzliche Hardware organisiert werden muss.

Das Angebot zum PlayStation 5-Spiel Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 🛒 ist zwar nicht als zeitlich begrenzt gekennzeichnet, beachtet aber trotzdem, dass sich der aktuell vergünstigte Preis jederzeit wieder ändern kann. Wer sicher gehen will, von den Prozenten zu profitieren, sucht Amazon daher lieber früher als später auf.

