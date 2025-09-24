Brandneues PS5-Spiel schon knapp nach Release mit sattem Rabatt – aber nur für kurze Zeit

Amazon reduziert derzeit den Preis für das brandneue PS5-Spiel Borderlands 4 von 79,99 auf 68,26 Euro. Das entspricht einem Rabatt von über elf Euro auf den bisherigen Verkaufspreis. Für Fans von Looter-Shootern und Neueinsteiger*innen gleichermaßen bietet sich damit eine günstige Gelegenheit, das neueste Abenteuer auf dem Planeten Kairos zu erleben.

Besonders bemerkenswert ist der Zeitpunkt dieses Angebots, da Borderlands 4 🛒 erst am 12. September 2025 erschienen ist – also vor gerade einmal zwei Wochen. Solche Preisreduzierungen sind bei frisch veröffentlichten Titeln eher ungewöhnlich und machen das Angebot umso attraktiver. Der Titel von Gearbox Software setzt die beliebte Borderlands-Reihe fort und bringt dabei zahlreiche Neuerungen mit sich.

Gerade veröffentlichtes PS5-Spiel Borderlands 4 im Angebot

Der Looter-Shooter führt Spielerinnen auf den gefährlichen Planeten Kairos, der von einem tyrannischen Herrscher namens Timekeeper kontrolliert wird. Das Spiel bietet vier neue spielbare Charaktere, sogenannte Vault Hunter, die jeweils über einzigartige Fähigkeiten und Spielstile verfügen. Die Siren Vex kann mit paranormalen Kräften ihre Gegnerinnen manipulieren, während der technisch versierte Harlowe mit Gadgets und Drohnen kämpft. Der nahkampforientierte Rafa setzt auf Geschwindigkeit und Agilität, und Amon fungiert als robuster Panzercharakter mit schwerer Rüstung.

Die Spielwelt von Kairos präsentiert sich als nahtlose Umgebung ohne Ladebildschirme zwischen den verschiedenen Gebieten. Diese technische Verbesserung sorgt für einen flüssigeren Spielfluss als in den Vorgängern der Serie. Die Entwickler*innen haben zudem neue Fortbewegungsmöglichkeiten integriert: Spielende können nun gleiten, ausweichen, sich an festen Punkten entlanghangeln oder mit dem Greifhaken durch die Umgebung schwingen. Diese erweiterten Bewegungsoptionen eröffnen völlig neue strategische Möglichkeiten während der Kämpfe.

Das Kampfsystem wurde ebenfalls überarbeitet und bietet mehr Dynamik als die Vorgänger. Jeder Vault Hunter verfügt über drei verschiedene Action Skills, die während des Spielverlaufs freigeschaltet werden. Diese Fähigkeiten können miteinander kombiniert werden, um spektakuläre Angriffe zu erzeugen. Der Fertigkeitsbaum wurde erweitert und ermöglicht eine tiefgreifende Anpassung des eigenen Charakters. Millionen von Waffen stehen zur Verfügung, wobei das bewährte Loot-System um neue Waffenkategorien und Modifikationen erweitert wurde.

Die Koop-Funktionalität von Borderlands 4 🛒 unterstützt bis zu vier Spielerinnen online oder zwei Personen im lokalen Splitscreen-Modus auf PlayStation 5. Das Level-Scaling sorgt dafür, dass alle Teilnehmenden unabhängig von ihrem Fortschritt gemeinsam Spaß haben können. Cross-Play wird über alle Plattformen hinweg unterstützt, sodass ihr mit Freundinnen auf verschiedenen Systemen zusammenspielen könnt.

Perfekte Ergänzungen für das Borderlands-Erlebnis

Für das optimale Spielerlebnis empfiehlt sich ein hochwertiges Gaming-Headset, das die detailreichen Soundeffekte und die humorvolle Synchronisation voll zur Geltung bringt. Modelle wie das PlayStation Pulse 3D 🛒 bieten räumlichen Klang und sind speziell für die PS5 optimiert. Die präzise Ortung von Gegnern durch Audio-Hinweise kann in den hektischen Kämpfen den entscheidenden Vorteil verschaffen.

Ein zusätzlicher DualSense-Controller 🛒 erweist sich als sinnvolle Investition für lokale Koop-Sessions. Borderlands 4 nutzt die haptischen Funktionen des Controllers intensiv, um verschiedene Waffentypen durch unterschiedliche Vibrationen fühlbar zu machen. Für längere Spielsessions bietet sich eine Ladestation an, damit stets ein aufgeladener Controller bereitsteht.

Gaming-Stühle oder ergonomische Sitzmöbel erhöhen den Komfort bei längeren Spielsitzungen erheblich. Borderlands-Titel sind für ihre Langzeitmotivation bekannt, und stundenlanges Loot-Sammeln sollte nicht zu körperlichen Beschwerden führen. Modelle mit Lordosenstütze und verstellbaren Armlehnen unterstützen eine gesunde Körperhaltung während intensiver Gaming-Sessions.

Hier findet ihr eine Auswahl passender Sitzgelegenheiten:

Borderlands 4 🛒 fühlt sich in eurem Warenkorb auch alleine ganz wohl? Dann lasst es darin nicht versauern, denn auch in diesem Fall gilt mit großer Wahrscheinlichkeit, dass das Angebot auf Amazon nur für begrenzte Zeit verfügbar ist, bevor sich der Standardpreis wieder einstellt.

