Brandneuer Titel für PlayStation 5 und Xbox Series schon jetzt mit dickem Rabatt

Amazon bietet derzeit ein attraktives Spiel für PlayStation 5 und Xbox Series X|S zu einem reduzierten Preis an, das Skateboard-Fans aufhorchen lassen dürfte. Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 ist seit dem 11. Juli 2025 erhältlich und damit erst wenige Wochen auf dem Markt.

Die ikonische Franchise kehrt mit den zwei überarbeiteten Ablegern im Doppelpack zurück und verspricht sowohl Veteran*innen als auch Neulingen der Serie ein authentisches Skateboard-Erlebnis. Der Preisrückgang von 49,99 auf 34,99 Euro stellt eine Ersparnis von fast einen Drittel dar, was bei einem so frisch erschienenen Titel durchaus bemerkenswert ist.

Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 bei Amazon mit Preisnachlass von 30 Prozent

Die Skateboard-Simulation bringt die bewährte Formel der Vorgänger mit zeitgemäßen Erweiterungen ins Jahr 2025 und bietet dabei eine nahtlose Verschmelzung aus nostalgischem Gameplay und modernen Features, die in klassische zweiminütige Durchläufe eingebettet ist. Das Entwicklerteam hat besonderen Wert darauf gelegt, dass sowohl Neulinge als auch erfahrene Skateboarderinnen und Skateboarder von den intuitiven Steuerungsmechanismen profitieren können.

Technisch setzt der Titel auf die gleichen geschmeidigen Kontrollschemata, die bereits Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 auszeichneten. Diese bewährte Grundlage wurde jedoch um neue Elemente erweitert, die das Gameplay bereichern, ohne die Zugänglichkeit zu beeinträchtigen. Die Lernkurve bleibt moderat, während Fortgeschrittene von den erweiterten Trick-Möglichkeiten und komplexeren Herausforderungen profitieren. Besonders hervorzuheben ist der plattformübergreifende Online-Multiplayer, der bis zu acht Teilnehmende gleichzeitig unterstützt.

Ein wesentlicher Baustein des Spielerlebnisses sind die ausgebauten Kreativwerkzeuge. Der angepasste Create-A-Skater-Modus erlaubt es, individuelle Charaktere zu gestalten und dabei aus einer Vielzahl von Anpassungsoptionen zu wählen. Parallel dazu eröffnet der Create-A-Park-Modus zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten, mit denen eigene Skateparks erstellt und mit anderen geteilt werden können.

Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 🛒 hebt sich durch seinen erweiterten New Game+ Modus von den zugrundeliegenden Originalen ab. Dieser bietet nach dem ersten Durchspielen zusätzliche Herausforderungen und Inhalte, die für lang anhaltenden Spielspaß sorgen. Die Kombination aus vertrauten Elementen und innovativen Neuerungen macht diesen Titel zu einer gelungenen Fortführung der Serie, wie ihr auch in unserem Test lesen könnt.

Quelle: Amazon

Die mit „Anzeige“ oder einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn ihr auf so einen Affiliate-Link klickt und über diesen Link einkauft, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für euch als Nutzer*innen verändert sich der Preis nicht, es entstehen für euch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, euch hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.