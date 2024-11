Crucial T700: Eine der schnellsten NVMe SSDs überhaupt nehmt ihr am Black Friday günstig wie nie mit

Noch auf der Suche nach einem leistungsstarken Speicher-Upgrade für euren PC oder eure PS5? Bei Amazon könnt ihr am Black Friday ein echtes Schnäppchen schießen: Die extrem schnelle Crucial T700 NVMe SSD mit einem Terabyte Speicherplatz und integriertem Kühlkörper gibt es aktuell deutlich reduziert.

Statt über 200 Euro, dem ursprünglichen Preis, könnt ihr euch die pfeilschnelle SSD jetzt zum Tiefstpreis von knapp 140 Euro sichern. Die T700 überzeugt natürlich nicht nur mit ihrem Preis – auch ihre beeindruckenden Leistungsdaten wissen zu begeistern.

Blitzschnelle NVMe SSD von Crucial: Am Black Friday zum Tiefstpreis bei Amazon

Vor allem sticht hier das flotte Tempo der Crucial T700 hervor: Mit Lesegeschwindigkeiten von bis zu 12.400 Megabyte pro Sekunde und Schreibgeschwindigkeiten von 11.800 MB/s könnt ihr riesige Datenmengen in Rekordzeit verschieben, während Spiele so pfeilschnell laden, dass ihr es gar nicht mehr mitbekommt. Besonders Gamer*innen und kreative Nutzerinnen und Nutzer, die häufiger anspruchsvolle Anwendungen vor sich haben, profitieren von der Highend-Performance. Amazon bietet euch die NVMe SSD am Black Friday zu einem Preis, der Vergleichsportal Geizhals zufolge auf dem historischen Tiefststand liegt:

Crucial T700 NVMe SSD mit 1 TB für 143,99 Euro bei Amazon kaufen 🛒

Ersparnis: 13 Prozent

Durch die Unterstützung von Microsofts DirectStorage-Technologie wird die Leistung zusätzlich optimiert. Aber die Crucial T700 punktet nicht nur mit Tempo, sondern auch mit Innovation: Dank des Micron 232-Layer TLC NAND ist sie perfekt auf die neuesten CPU-Chips von Intel und AMD abgestimmt.Für eine zuverlässige Kühlung sorgt der integrierte Heatsink aus Aluminium und vernickeltem Kupfer, der die Wärme effizient ableitet – ganz ohne störende Lüftergeräusche oder aufwendige Flüssigkühlsysteme und optimal, falls ihr die NVMe SSD in einer Konsole wie der PS5 nutzen möchtet.

In einer Zeit, in der Spiele oft über 200 Gigabyte Speicherplatz beanspruchen, ist eine möglichst großzügige Kapazität definitiv ein weiterer Vorteil. Mit einem TB habt ihr erst einmal genügend Platz, allerdings geht dieser schnell aus, wenn ihr die SSD solo nutzt. Falls ihr noch mehr Platz braucht, könnt ihr getrost auch zu den Varianten mit zwei oder gar vier TB greifen, die ebenfalls bei Amazon erhältlich sind. Allerdings müsst ihr hier mit einem entsprechend höheren Preis rechnen.

Dank des aktuellen Deals bei Amazon bekommt ihr ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Wer bei seiner Speicherlösung keine Kompromisse eingehen möchte, ist mit der Crucial T700 bestens beraten. Die abwärtskompatible Gen5-NVMe SSD erfüllt praktisch alle Anforderungen und ist am Black Friday zum attraktivsten Preis jemals verfügbar. Ihr solltet allerdings eine ebenso hohe Geschwindigkeit wie eure neue Platte an den Tag legen: Das Amazon-Angebot dürfte wie gewohnt von begrenzter Dauer sein.

Quellen: Geizhals, Amazon

Die mit „Anzeige“ oder einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn ihr auf so einen Affiliate-Link klickt und über diesen Link einkauft, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für euch als Nutzer*innen verändert sich der Preis nicht, es entstehen für euch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, euch hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.