Riesiger Curved Gaming-Monitor mit 240Hz & WQHD nur kurz mit sattem Rabatt bei Amazon

Amazon bietet derzeit einen genialen Gaming-Monitor zu einem reduzierten Preis an. Der 32-Zoll-Bildschirm mit seiner markanten Curved-Bauweise richtet sich an anspruchsvolle Gamer*innen, die Wert auf hohe Bildwiederholraten und eine immersive Darstellung legen.

Die Preisreduzierung auf 249,99 Euro macht den KTC H32S25E 🛒 für preisbewusste Spieler*innen noch attraktiver. Mit seiner Kombination aus WQHD-Auflösung, 240 Hertz Bildwiederholrate und einer Millisekunde Reaktionszeit positioniert sich der Bildschirm im mittleren Preissegment des Gaming-Monitor-Marktes.

Großer Gaming-Monitor zum kleinen Preis im Amazon-Angebot

Das auffälligste Merkmal des KTC H32S25E ist seine 1.000R-Krümmung, die dem natürlichen Sichtfeld des menschlichen Auges entspricht. Diese Curved-Technologie sorgt dafür, dass alle Bildschirmbereiche gleich weit vom Auge entfernt sind, was Ermüdungserscheinungen reduziert und das Eintauchen in Spielwelten verstärkt. Die 32-Zoll-Diagonale bietet dabei ausreichend Platz für detailreiche Darstellungen, ohne dass ihr euren Kopf ständig bewegen müsst. Bei Amazon zahlt ihr gerade wesentlich weniger für den in tausenden Bewertungen gefeierten Gaming-Monitor von KTC:

Die technischen Spezifikationen zeigen, dass KTC besonderen Wert auf Performance gelegt hat. Mit seiner Bildwiederholrate von 240 Hertz gehört der H32S25E zu den schnellsten seiner Klasse und übertrifft damit Standard-Gaming-Monitore, die meist bei 144 Hz oder 165 Hz liegen. Diese hohe Frequenz ermöglicht es, auch bei rasanten Spielen wie First-Person-Shootern oder Rennsimulationen flüssige Bewegungen ohne Ruckler darzustellen. Die Reaktionszeit von einer Millisekunde sorgt zusätzlich dafür, dass zwischen eurer Eingabe und der Bildschirmdarstellung praktisch keine Verzögerung entsteht.

Die Auflösung von 2.560 x 1.440 Pixeln, auch als Quad High Definition bezeichnet, stellt einen guten Kompromiss zwischen Bildschärfe und Performance dar. Während 4K-Monitore noch höhere Anforderungen an die Grafikkarte stellen, lässt sich QHD auch mit mittelklassigen Systemen gut bewältigen. Das Kontrastverhältnis von 4.000:1 in Kombination mit HDR-Unterstützung sorgt für kräftige Farben und detailreiche Darstellung auch in dunklen Spielbereichen.

Bei der Anschlusstechnik bietet der KTC H32S25E eine solide Ausstattung mit zwei HDMI-Eingängen und zwei DisplayPort-Anschlüssen. Während HDMI für die meisten Konsolen und älteren Grafikkarten geeignet ist, ermöglicht DisplayPort die volle Ausnutzung der 240-Hz-Bildwiederholrate. Die Adaptive Sync-Technologie, die sowohl mit AMD FreeSync als auch NVIDIA G-Sync kompatibel ist, eliminiert störendes Tearing und sorgt für eine gleichmäßige Darstellung.

Ideale Ergänzungen für das Gaming-Setup

Ein hochwertiger Gaming-Monitor wie der KTC H32S25E 🛒 entfaltet sein volles Potenzial erst in Kombination mit der passenden Hardware. Eine leistungsstarke Grafikkarte ist essentiell, um die 240 Hz bei QHD-Auflösung auch tatsächlich ausnutzen zu können. Moderne Grafikkarten der oberen Mittelklasse oder High-End-Bereich sind hier empfehlenswert, da sie genügend Leistung für anspruchsvolle Spiele in dieser Auflösung bieten.

Passende Grafikkarten findet ihr hier:

Ergonomische Ergänzungen können das Gaming-Erlebnis zusätzlich verbessern. Ein höhenverstellbarer Monitor-Arm macht Sinn, auch wenn der KTC bereits eine Neigungsverstellung von minus fünf bis plus 20 Grad bietet. Die VESA-Kompatibilität mit 100 x 100 Millimeter ermöglicht es, den Bildschirm flexibel zu positionieren und bei Bedarf auch im Hochformat zu nutzen. Ein ergonomischer Gaming-Stuhl 🛒 und eine passende Beleuchtung runden das Setup ab und sorgen für komfortable längere Gaming-Sessions.

Für Streamer*innen und Content-Creator bietet sich die Kombination mit einer zweiten Bildschirmeinheit an. Während der Curved-Monitor das Hauptgeschehen zeigt, kann ein kleinerer Zweitmonitor für Chat-Überwachung, Streaming-Software oder andere Anwendungen genutzt werden. Die beiden DisplayPort- und HDMI-Anschlüsse ermöglichen es außerdem, verschiedene Geräte wie PC, Konsole oder Laptop gleichzeitig anzuschließen, ohne ständig Kabel wechseln zu müssen.

Audio-Enthusiast*innen sollten bedenken, dass der Monitor selbst keine integrierten Lautsprecher besitzt, weshalb ein separates Audio-Setup erforderlich ist. Hochwertige Headsets 🛒 oder leistungsstarke Lautsprecher sind daher eine sinnvolle Investition, um das visuelle Erlebnis des Curved-Monitors mit entsprechender Klangqualität zu ergänzen. Wollt ihr euch den KTC H32S25E 🛒 günstig schnappen, müsst ihr schnell sein, denn das Amazon-Angebot gilt nur für eine kurze Zeit.

