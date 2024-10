Das neueste One Piece-Spiel für die Nintendo Switch jetzt stark reduziert im Amazon-Angebot

One Piece-Fans aufgepasst: Lust auf ein neues Nintendo Switch-Spiel, bei dem ihr mit Ruffy, Zorro und Co. zu einem taufrischen Abenteuer die Segel setzt? Dann habt ihr Glück, denn auf Amazon bekommt ihr den jüngsten Ableger des beliebten Piratenuniversums gerade richtig günstig.

Die One Piece Odyssey Deluxe Edition ist mit dem Deal des Versandhausriesen gerade deutlich reduziert. Wollt ihr also auf dem Handheld-Hybriden in die Welt des berühmten Mangaka Eiichirō Oda und seiner Strohhut-Crew eintauchen, solltet ihr euch das zeitlich begrenzte Schnäppchen keinesfalls entgehen lassen.

Nintendo Switch-Spiel im Amazon-Angebot: Leinen los mit der One Piece Odyssey Deluxe Edition

Das Rollenspiel, welches anlässlich des 25. Jubiläums von One Piece veröffentlicht wurde, bietet euch eine klassische RPG-Erfahrung. In Odyssey schlüpft ihr in die Haut der verschiedenen Mitglieder der Strohhutbande, darunter natürlich der zukünftige Piratenkönig Ruffy, Katanakünstler Zorro und Navigatorin Nami, die alle über ihre ganz eigenen Fähigkeiten verfügen. Jeder Charakter kann spezielle Aktionen im Kampf und während der Erkundung ausführen – darunter Ruffys Kabuto-Überquerung – was das Gameplay besonders abwechslungsreich gestaltet. Auf Amazon sackt ihr das Nintendo Switch-Spiel gerade mit 20 Prozent Rabatt ein:

Dank der umfangreichen Deluxe Edition bekommt ihr nicht nur das Hauptspiel, sondern auch zahlreiche Zusatzinhalte und Boni. Dazu gehört beispielsweise das zusätzliche Szenario „Wiedersehen der Erinnerungen“, welches euch nach Abschluss der Story-trächtigen Hauptgeschichte zur Verfügung steht. Ihr folgt den Mugiwara-Piraten und ihren Freunden auf weiteren aufregenden Reisen, wobei ihr sogar einige zusätzliche Outfits freischalten könnt.

Insgesamt enthält die Deluxe Edition für die Nintendo Switch stolze sechs zusätzliche Pakete, prallgefüllt mit neuen Szenarien und exklusiven Kleidungs-Sets. So wird One Piece Odyssey selbst nach Stunden des Spielspaßes nicht langweilig und motiviert euch, noch tiefer in das Universum des wohl populärsten Manga und Anime aller Zeiten einzutauchen. Wahre Fans freuen sich aber ohnehin über die üppigen Nebengeschichten, die selbst für die leidenschaftlichsten Liebhaber die eine oder andere Überraschung bereithalten dürften.

Völlig gleich, ob ihr euch zu eben jenen zählt oder mit Odyssey den ersten Ausflug an Bord von Ruffy und seiner Crew wagt: Wenn ihr Lust auf ein actionreiches Abenteuer habt, bietet das auf Amazon reduzierte Nintendo Switch-Spiel alles, was ihr braucht. Spannende Kämpfe, fesselnde Erkundungen und nostalgische Rückblicke in die Geschichte der Strohhutbande – wie auch wir seinerzeit im Test zu One Piece Odyssey festhielten.

Quellen: Amazon

Die mit „Anzeige“ oder einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn ihr auf so einen Affiliate-Link klickt und über diesen Link einkauft, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für euch als Nutzer*innen verändert sich der Preis nicht, es entstehen für euch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, euch hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.