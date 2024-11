Deadpool & Wolverine: Den wildesten Marvel-Film des Jahres gibt es jetzt fürs Heimkino

Das Marvel Cinematic Universe gönnte sich 2024 eine kleine Verschnaufspause, mit einer Ausnahme: Deadpool & Wolverine eroberte die Kinoleinwände dieser Welt. Jetzt könnt ihr das furiose Action-Kino mit Ryan Reynolds und Hugh Jackman auch zu Hause erleben – auf DVD, Blu-Ray und 4K UHD.

Falls ihr also die „Bromance“ der beiden Marvel-Superhelden bisher verpasst habt, könnt ihr sie ab sofort im Heimkino nachholen. Je nach Version zahlt ihr zwischen 15 und 35 Euro, um über zwei Stunden Popcorn-Unterhaltung mit gewaltigen Action-Szenen, jeder Menge Fan-Service und knalligen Sprüchen zu genießen.

Deadpool & Wolverine: Hier bekommt ihr den Kino-Hit jetzt auf DVD, Blu-Ray & 4K UHD

Aber worum geht es überhaupt? Deadpool & Wolverine ist der mittlerweile dritte Film des ewigen Plappermauls Wade Wilson alias Deadpool, abermals gespielt vom kanadischen Schauspieler Ryan Reynolds. Wilson fristet mittlerweile ein Dasein als normaler Zivilist, muss sich aber doch noch einmal in das rote und hautenge Kostüm seines Alias Deadpool quetschen – schließlich steht seine eigene Welt vor dem Untergang und um sie zu retten, benötigt er ganz dringend einen Wolverine (Hugh Jackman).

Bei MediaMarkt könnt ihr pünktlich zum Heimkino-Start das Action-Feuerwerk auf DVD, Blu-Ray und 4K UHD erleben – alternativ sogar im schicken Steelbook, wobei euch sowohl eine Deadpool- als auch Wolverine-Variante zur Verfügung steht.

Wer sich auf den etwas über zwei Stunden langen Film, übrigens von Regisseur Shawn Levy (Real Steel, Nachts im Museum) inszeniert, einlässt, der erlebt aber nicht nur ein dauerhaftes Action-Geklopfe. Zwischen den Kämpfen werden knackige Sprüche geklopft, Cameos getroffen und natürlich dürfen Reynolds und Jackman in ihren Parade-Rollen ganz groß aufspielen.

Noch mehr Inhalt dank Bonusmaterial

Wer danach noch immer nicht genug hat, kann sich in der UHD-Variante von Deadpool & Wolverine noch auf eine große Packung Bonusmaterial einstellen. So gibt es unter anderem einen Audio-Kommentar von Shawn Levy und Ryan Reynolds, es wird über die Madonna-Idee gesprochen und natürlich darf auch eine kleine Pannen-Show nicht fehlen.

In der Blu-Ray-Variante geht ihr ebenfalls nicht leer aus, hier gibt es ebenfalls ein Gag Reel, Deadpools Fun Sack 3 und Featurettes. Lediglich in der DVD-Variante müsst ihr auf zusätzliches Material verzichten, da die Datenträger bekanntlich nicht ganz so viel Speicherplatz bieten.

Doch auch nur der reine Film lohnt sich bereits, sofern ihr etwas für Comic-Helden über habt. Und keine Sorge: MCU-Vorwissen wird nicht benötigt, auch wenn sich Ryan Reynolds als Deadpool den einen oder anderen Spruch nicht verkneifen kann. Wenn ihr hingegen wissen wollt, welche Spiele sich im Marvel-Universum besonders lohnen, werdet ihr hier bei uns fündig.

Quelle: Media Markt, YouTube / Marvel Entertainment

