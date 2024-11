Die PS5 Slim im Fortnite-Bundle könnt ihr euch am Black Friday zum starken Tiefstpreis bei Amazon sichern

Mit dem Release der rund 800 Euro-schweren PlayStation 5 Pro richtet sich der Blick natürlich auch auf die Preisschilder der bereits im Regal stehenden Spielekonsolen von Sony. Diese fallen spätestens mit dem Black Friday jetzt dem Rotstift zum Opfer: Dieser Tage könnt ihr euch die PS5 Slim in der Digital Edition zum bisherigen Tiefstpreis von nur 359 Euro sichern.

Dabei spart euch das Bundle, bei dem Fortnite-Fans sich über einen zusätzlichen Ingame-Leckerbissen freuen dürfen, satte 90 Euro im Vergleich zum ursprünglich angesetzten Preis. Spielt ihr also schon länger mit dem Gedanken, euch die aktuelle PlayStation-Generation ins Haus zu holen, dürfte jetzt eine günstige Gelegenheit gekommen sein.

Das kann die PS5 Slim PlayStation 5 Digital Edition bei Amazon im Angebot

Die PlayStation 5 bietet euch eine völlig neue Gaming-Erfahrung. Mit einer ultraschnellen Solid State Drive, kurz SSD, die mit einem Speicherplatz von einem Terabyte aufwartet, profitiert ihr von blitzschnellen Ladezeiten und habt immer ausreichend Platz für eure Lieblingstitel. Die Kombination aus speziell entwickelten und aufeinander abgestimmten Prozessor- und Grafik-Chips hebt das Spielerlebnis auf ein neues Niveau und sorgt für ein noch immersivere Gefühl beim Zocken.

Für diejenigen unter euch, die besonderen Wert auf ein möglichst schlankes Konsolendesign legen, ist die Slim-Variante eine äußerst attraktive Wahl, die modernste Technik in einer kompakten Form vereint. Die Laufwerk-lose Digital Edition der PS5 Slim fandet ihr Vergleichsportal Geizhals zufolge nie günstiger als am Black Friday bei Amazon:

Haptisches Feedback und adaptive Trigger des DualSense Wireless-Controllers sind zusätzliche Features, die euer Abtauchen in die virtuellen Welten noch realistischer werden lassen. Die Technologien ermöglichen es, verschiedene Texturen und Widerstände im Game spürbar zu machen, womit ihr das Spielgeschehen förmlich in euren Händen haltet. Dank der 3D-Audio-Unterstützung schafft die PS5 Slim zudem eine beeindruckende Klangkulisse, die euch auch audiovisuell zwischen klirrende Klingen und surrende Pfeilhagel wirft, obwohl ihr eure Couch nie verlassen habt.

Cooles Bundle für Fortnite-Fans & Astro’s Playroom als Gratis-Game

Das Fortnite Cobalt Star-Bundle macht den Deal besonders für Fans des beliebten Battle Royales aus Epics Entwicklerschmiede interessant. Mit acht einzigartigen Gegenständen im geschätzten Wert von 5.000 V-Bucks und zusätzlichen 1.000 V-Bucks für euren Account dürft ihr euch direkt einmal in ein individuelles Outfit werfen und dem Shop für ein paar frische Tänze, Spitzhacken oder Emotes einen Besuch abstatten.

Doch damit nicht genug: Während das auch von uns im Test hochgelobte Astrobot sich gerade noch so vor Nennungen für den Titel als Spiel des Jahres retten kann, weiß auch der Vorgänger, Astro’s Playroom, der Zeit seines Erscheinens den Start in den PlayStation-Kosmos erleichtern sollte, bis heute zu begeistern.

Das vorinstallierte PS5-Spiel liefert euch zudem einen ersten Einblick in die Leistungsfähigkeit der Konsole. So könnt ihr die innovativen Features der PS5 Slim ausprobieren und euch von ihrer Vielseitigkeit auf spielerische Art und Weise überzeugen, während sowohl neue als auch erfahrene Spieler einen gelungenen Einstieg in die nächste Gaming-Generation feiern. Wollt auch ihr zu diesen zählen, solltet ihr euch aber beeilen: Der Deal des Versandhausriesen läuft nur für eine begrenzte Zeit.

Quellen: Amazon, Geizhals

Die mit „Anzeige“ oder einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn ihr auf so einen Affiliate-Link klickt und über diesen Link einkauft, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für euch als Nutzer*innen verändert sich der Preis nicht, es entstehen für euch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, euch hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.