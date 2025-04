Elder Scrolls Oblivion Remaster zum Release im Angebot – hier zahlt ihr satte 17 Prozent weniger

Für Rollenspiel-Liebhabende ist das Jahr 2025 bislang ein wahrhaft fantastisches: Nachdem wir mit Kingdom Come Deliverance 2 hunderte Stunden im mittelalterlichen Böhmen verbringen durften, schickt sich aus dem Nichts mit dem Remaster von The Elder Scrolls 4: Oblivion ein weiteres Schwergewicht an, stundenlangen Spielspaß zu versprechen.

Schon zu seinem Release im Jahre 2006 galt der vierte TES-Teil als gefeierter Meilenstein im RPG-Kosmos – trotz seiner teils Meme-haften Dialoge, der mangelhaften Vertonung oder den – gelinde gesagt – breiartigen Gesichter seiner Akteure. Fast 20 Jahre später verhilft Bethesda Oblivion dank modernisiertem Remaster nun zu neuem Glanz und lässt sich dies einiges kosten. Doch dank einer starken Rabattaktion bekommt ihr die Neuauflage direkt zu ihrem Release deutlich günstiger.

Direkt zum Release: Schnappt euch das Elder Scrolls Oblivion Remaster schon jetzt im Angebot

Nachdem die Töpfe der Gerüchteküche einmal kurz aufkochten, servierte Bethesda auch schon prompt das Hauptgericht in Form eines vollständigen Remastered für The Elder Scroll 4: Oblivion. Fast 20 Jahre mussten Fans des Fantasy-Franchise darauf warten und auch, wenn sie derweil mit dem Online-Ableger und natürlich Nachfolger Skyrim bestens versorgt waren, hallten die virtuellen Jubelschreie nur so durch die Kommentarspalten der sozialen Netzwerke.

Passend dazu: „Win-Win“ für Elder Scrolls-Fans – darum könnt ihr euch 2025 gleich doppelt freuen

Womöglicher Wermutstropfen: Das Preisschild von 54,99 Euro beziehungsweise 64,99 Euro für die Deluxe Edition auf Steam. Abhilfe schafft Spieleanbieter Fanatical, der sonst eher mit fett geschnürten Bundles zum Budgetpreis lockt.

Satte 17 Prozent spart ihr hier nur einen Tag nach der Veröffentlichung beim Kauf des Oblivion Remaster. Das sind rund zehn Euro gegenüber dem Preis für die Standardversion bei Steam. Doch der Onlineshop lässt sich nicht lumpen und hat sogar die Deluxe-Variante der grafisch auf Hochglanz polierten Neuauflage zum Sonderpreis parat. Für eben jene zahlt ihr lediglich 53,94 Euro statt der sonst fälligen 64,99 Euro.

Egal, ob ihr zum allerersten Mal nach Cyrodiil aufbrecht oder euch zum alten Eisen der Kaiserprovinz zählt, das bereits vor fast zwei Jahrzehnten Klingen gekreuzt, Bögen gespannt und Zaubersprüche gewirkt hat: Der Preisnachlass ist für euch gleichermaßen profitabel. Wer noch zögert, den überzeugt womöglich ein kurzer Blick in das großartige Fantasy-Rollenspiel in seiner neuen Pracht.

Der gerade erschienene Trailer gewährt euch diesen selbstverständlich:

Wollt ihr euch das Elder Scrolls Oblivion Remastered sichern, solltet ihr allerdings schleunigst in die Hufe kommen: Fanatical macht ein Geheimnis daraus, wie lange die Rabattaktion überhaupt läuft. Wie immer gilt also: Wer zuerst kommt, der mahlt auch zuerst. Bethesda zeigt sich sogar noch etwas großzügiger und verschenkt das Oblivion-Remaster an eine glückliche Gruppe von Auserwählten …

