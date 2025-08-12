Fast 10 Euro günstiger: Brandneues Super Mario-Spiel für Nintendo Switch 2 schon jetzt mit Rabatt

Nintendo Switch 2-Fans können sich freuen: Amazon bietet derzeit einen frisch erschienen Exklusivtitel zu einem attraktiven Rabatt an. Der neuste Ableger der Mario Party-Spiele vereint klassisches Party-Gameplay mit innovativen Fernseherlebnissen und profitiert dabei von den verbesserten Möglichkeiten der neuesten Nintendo-Konsole.

Die beliebte Reihe hat sich über die Jahre zu einem Synonym für unterhaltsame, virtuelle Gesellschaftsspiele entwickelt. Mit der Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV 🛒 erweitert Nintendo das bewährte Konzept um zusätzliche Modi und nutzt dabei die technischen Verbesserungen der Switch 2-Hardware für eine noch flüssigere Spielerfahrung.

Super Mario Party Jamboree TV: Neuauflage für Nintendo Switch 2 im Angebot

Bei Amazon zahlt ihr für diese Edition derzeit nur 63,99 Euro statt der ursprünglich veranschlagten 72,66 Euro. Im Vergleich dazu würde ein Kauf in Nintendos offiziellem eShop stolze 79,99 Euro kosten, wodurch sich mit diesem Vergleich sogar eine Ersparnis von sechzehn Euro ergibt.

Der Nintendo Switch 2-Titel beinhaltet sowohl das bereits für das Vorgängermodell veröffentlichte Grundspiel, welches eine technische Aufwertung erfahren hat, als auch einen völlig neuen Gameplay-Zusatz. Sieben verschiedene Spielbretter sind mit dabei, die jeweils ihre eigene thematische Welt repräsentieren. Das Kernprinzip bleibt dabei bewährt: Spielerinnen und Spieler würfeln sich über die Bretter und sammeln dabei Sterne, um am Ende als Siegende hervorzugehen. Die strategischen Elemente kommen durch verschiedene Ereignisfelder und Entscheidungsmöglichkeiten ins Spiel.

Der neue Jamboree TV-Modus erweitert das Spielerlebnis erheblich. Diese Funktion ermöglicht Zwei-gegen-zwei-Team-Matches und bietet damit eine andere Dynamik als die traditionellen Einzelkämpfe. Bowsers Super-Show steht als neue Herausforderung zur Verfügung, verwandelt die Teilnehmenden in Bühnenstars, die sich durch verschiedene Minispiele kämpfen.

Besonders hervorzuheben sind die zwanzig neuen Minispiele, die speziell für die Joy-Con 2-Controller entwickelt wurden. Der sogenannte Maus-Modus nutzt die verbesserte Präzision der neuen Controller, während die HD-Vibration 2 für ein noch immersiveres haptisches Feedback sorgt. Das in die Switch 2 integrierte Mikrofon erweitert die Steuerungsmöglichkeiten um sprachbasierte Eingaben, wodurch sich ganz neue Spielmechaniken ergeben.

Die verbesserte Hardware der Nintendo Switch 2 macht sich auch optisch bei Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV 🛒 bemerkbar. Nutzerinnen und Nutzer profitieren von einer erhöhten Bildfrequenz und schärferer Grafik, die besonders bei den lebhaften Animationen der Mario-Charaktere zur Geltung kommt. Die Ladezeiten zwischen den verschiedenen Modi fallen deutlich kürzer aus als bei vergleichbaren Titeln auf der ursprünglichen Switch.

Ergänzende Hardware und Zubehör

Wer das Spielerlebnis noch weiter ausreizen möchte, sollte über zusätzliches Zubehör nachdenken. Eine kompatible USB-C-Kamera 🛒 (separat erhältlich) ermöglicht bei bestimmten Minispielen bewegungsbasierte Steuerung und erweitert damit die Interaktionsmöglichkeiten erheblich. Diese Kamera erkennt Gesten und Bewegungen der Spielenden und überträgt sie direkt ins Spiel.

Für größere Spielrunden empfiehlt sich die Anschaffung zusätzlicher Joy-Con 2-Controller 🛒. Während das Grundspiel mit den mitgelieferten Controllern bereits für bis zu vier Personen ausgelegt ist, können mit weiteren Controller-Sets noch mehr Mitspielende teilnehmen. Die verbesserte Akkuleistung der Joy-Con 2 sorgt dabei für längere Spielsessions ohne Unterbrechungen.

Ihr wollt aber lieber erstmal bei Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV 🛒 zum Geldbeutel greifen, um vom Schnäppchenpreis zu profitieren? Dann wartet am besten nicht zu lange mit dem Auschecken an der Kasse, denn auch wenn das Angebot nicht als befristet gekennzeichnet ist, kann der Preis theoretisch jederzeit wieder höher steigen.

