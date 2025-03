Fast 100 Euro sparen: Riesiger Gaming-Monitor von LG mit WQHD & 160Hz nur kurz stark reduziert

Wer auf der Suche nach einem großen Gaming-Monitor ist, der sollte aktuell bei Amazon vorbeischauen. Dort ist jetzt ein starkes LG-Modell zu einem attraktiven Preis erhältlich. Der ultrabreite Curved-Monitor mit seiner beeindruckenden Bilddiagonale von 34 Zoll bietet alles, was Spielende für packende Gaming-Erlebnisse benötigen – von hoher Bildwiederholrate bis hin zu scharfer Auflösung.

Die südkoreanische Marke LG Electronics ist seit Jahren für ihre hochwertigen Bildschirme bekannt und hat mit der UltraGear-Serie speziell für Gamer*innen entwickelte Monitore im Portfolio. Der Deal des Versandhausriesen macht den Einstieg in die Welt der Ultrawidescreen-Monitore besonders attraktiv: Statt 382 Euro zahlt ihr aktuell nur 290,99 Euro für den LG UltraGear 34GP63AP-B 🛒.

Großer Gaming-Monitor im Amazon-Angebot: Das kann der LG UltraGear

Der LG UltraGear 34GP63AP-B überzeugt mit seinem 21:9-Format und der geschwungenen Form für ein besonders immersives Spielerlebnis. Mit einer UWQHD-Auflösung von 3.440 x 1.440 Pixeln bietet er eine hervorragende Bildschärfe, die deutlich über dem Standard des Full HD liegt, ohne dabei so hohe Anforderungen an eure Grafikkarte zu stellen wie ein 4K-Monitor. Die Farbdarstellung mit 99 Prozent sRGB-Abdeckung sorgt für lebendige, naturgetreue Farben in Spielen und Medien. Bei Amazon schnappt ihr euch den Gaming-Monitor gerade fast 100 Euro günstiger:

Besonders beeindruckend ist die flotte Bildwiederholrate von 160 Hertz, die in Kombination mit AMD FreeSync Premium für butterweiche Bewegungen ohne störendes Tearing sorgt. Dies ist besonders bei schnellen Games wie Ego-Shootern oder Rennspielen von Vorteil, wo jede Millisekunde zählen kann. Die Motion Blur Reduction minimiert zusätzlich Bewegungsunschärfen und sorgt für klare Bilder auch in hektischen Spielszenen.

Die HDR10-Unterstützung des Monitors verbessert den Dynamikumfang der dargestellten Bilder und sorgt für tiefere Schwarzwerte sowie hellere Lichter – wichtig etwa bei Spielen mit abwechslungsreichen Lichtverhältnissen wie Horror-Titeln oder atmosphärischen Rollenspielen. Mit einer Helligkeit von 300 Candela pro Quadratmeter ist der Bildschirm auch in helleren Räumen gut ablesbar, ohne dabei die Augen übermäßig zu belasten. Die Flicker-Safe-Technologie reduziert zudem das für das Auge belastende Bildschirmflimmern.

Die Anschlussmöglichkeiten umfassen zwei HDMI-Ports und einen DisplayPort, sodass ihr problemlos mehrere Geräte wie PC, Spielkonsolen oder Laptops anschließen könnt. Praktisch ist auch die OnScreen-Control-Funktion, mit der ihr Monitoreinstellungen bequem per Maus statt über das oft umständliche Menü am Monitor selbst vornehmen könnt.

Optimales Gaming-Setup komplettieren

Um das Beste aus eurem neuen Ultrawide-Monitor herauszuholen, solltet ihr auf eine passende Ergänzung eurer Gaming-Ausrüstung achten. Eine leistungsstarke Grafikkarte ist essenziell, um die hohe Auflösung und Bildwiederholrate des LG UltraGear voll auszunutzen. Für flüssiges Spielen in UWQHD-Auflösung empfiehlt sich mindestens eine Radeon 7600 XT🛒 oder Nvidia GeForce RTX 3070 🛒 beziehungsweise deren aktuelle Nachfolgemodelle.

Ergänzend dazu ist ein höhenverstellbarer Schreibtisch oder Monitorarm eine Überlegung wert, um den großen 34-Zoll-Bildschirm ergonomisch korrekt positionieren zu können. Dies beugt Nacken- und Rückenschmerzen bei längeren Gaming-Sessions vor. Achtet bei der Wahl eines Monitorarms darauf, dass dieser für das Gewicht des Monitors ausgelegt ist.

Passende Gaming-Tische findet ihr hier:

Ihr wollt euch den ebenso günstigen wie großen Gaming-Monitor bei Amazon sichern? Dann solltet ihr euch beeilen: Wie üblich ist der Deal für den LG UltraGear 34GP63AP-B 🛒 nur für eine kurze Zeit verfügbar.

Quellen: Amazon

Die mit „Anzeige“ oder einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn ihr auf so einen Affiliate-Link klickt und über diesen Link einkauft, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für euch als Nutzer*innen verändert sich der Preis nicht, es entstehen für euch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, euch hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.