Fast 20 Euro sparen: Ganz besonderes PS5-Spiel von 2024 jetzt im starken Angebot

Wenn ihr euch noch nicht von den ganzen frischen Veröffentlichungen überfordert fühlt, ist jetzt vielleicht der beste Zeitpunkt gekommen, ein wirklich besonderes PS5-Spiel vom vergangenen Jahr nachzuholen.

Denn auch wenn Der kühne Knappe (ursprünglich The Plucky Squire) nicht ganz die erwarteten Traumwertungen abgesahnt hat, darf sich der Indie-Titel mit ordentlich Innovation brüsten. Im aktuellen Amazon-Angebot bekommt ihr nun sowohl die normale als auch die Deluxe-Edition vergünstigt und spart dabei bis zu 17 Euro.

PS5-Spiel für unter 40 Euro abstauben: Der kühne Knappe reduziert

Das PS5-Spiel gibt es nämlich in zwei Varianten, die unterschiedlich stark vergünstigt wurden. Die insgesamt teurere Deluxe Edition von The Plucky Squire hat einen Abschlag von 32 Prozent erhalten und ist damit um 17,38 Euro reduziert worden. Bei der Standard-Variante sind es nur 19 Prozent, die sich in 6,67 Euro übersetzen lassen. Hier lasst ihr allerdings auch ein 108-seitiges Softcover-Artbook und eine Soundtrack-CD liegen.

Das besondere Element, dass ihr im ersten Absatz und der Headline findet, versteckt sich bei The Plucky Squire im Spielerischen und der Optik. Denn als namensgebender Recke lauft ihr anfangs durch ein handgezeichnetes Bilderbuch, nur um euch später als 3D-Figuren in einem Kinderzimmer wiederzufinden und fortan zwischen den beiden sehr unterschiedlichen Abschnitten hin- und herzuwechseln.

Dabei erwarten euch Rätselabschnitte, die an das Innere eines Zelda-Dungeons erinnern, müsst aber auch euer Vokabular glänzen lassen. In dem derzeit reduzierten PS5-Spiel gilt es nämlich, Sätze zu vervollständigen und so eure Umgebung zu beeinflussen. Mit viel Humor und cleveren Puzzeln konnte es uns auch schon damals auf der gamescom überzeugen.

Schnell sein lohnt sich

Auch, wenn der Metacritic-Score ein wenig niedriger ausgefallen ist, als von vielen erwartet, könnte euch das PS5-Spiel mit seinen spannenden Mechaniken begeistern. Und das aktuelle Amazon-Angebot macht The Plucky Squire vielleicht noch einmal verlockender. Wie immer gilt allerdings: Der Rabatt ist nur begrenzt gültig, zu lange solltet ihr also nicht warten.

Quelle: Amazon

