Fast 200 Euro günstiger: Riesiger OLED-Gaming-Monitor mit 4K & 240Hz im Angebot stark reduziert

Liebhaber bildgewaltiger Blockbuster aufgepasst: Bei Amazon findet ihr aktuell ein Angebot für einen riesigen OLED-Gaming-Monitor, der mit kristallklarer 4K-Auflösung und einer flotten Bildwiederholrate begeistert. Fast 200 Euro könnt ihr hier sparen.

Denn den GIGABYTE AORUS FO32U2 schnappt ihr euch derzeit zu einem stark reduzierten Preis. Statt 1.069 Euro zahlt ihr nur noch 898,32 Euro und bekommt damit ein hochwertiges Spitzenmodell, das eure nächste Spiele-Session auf ein neues Level hievt.

Flotter OLED-Gaming-Monitor mit satten Maßen zum Tiefstpreis bei Amazon: Das kann der AORUS FO32U2

Der AORUS FO32U2 überzeugt in erster Linie mit seinem UHD-OLED-Display, das eine 4K-Auflösung bietet. Diese Technologie sorgt für lebensfrohe Farben und ein besonders tiefes Schwarz, wodurch das Bild auf dem Gaming-Monitor stets realitätsgetreu wirkt und euch noch tiefer in eure liebsten virtuellen Welten eintauchen lässt. Auch die hohe Helligkeit kann sich im wahrsten Sinne des Wortes sehen lassen, liegt sie bei aktiviertem HDR doch bei beeindruckenden 1.000 Candela pro Quadratmeter.

Bei Amazon schnappt ihr euch das Highend-Gerät jetzt zum Geizhals zufolge günstigsten Preis:

Mit einer Bildwiederholrate von rasanten 240 Hertz und der Unterstützung von AMDs gefeierter FreeSync Premium Pro-Technologie garantiert der Monitor für smoothe und ruckelfreie Darstellungen – selbst in den schnellsten Spielszenen. Für wettbewerbsorientierte Gamerinnen und Gamer, die von maximaler Präzision und Highspeed-Reaktionen abhängig sind, stellt der AORUS FO32U2 also die ideale Wahl dar.

Hinzu kommt das bereits erwähnte HDR-Feature, welches seit einiger Zeit immer beliebter bei den Monitor-Manufakturen wird. Es reguliert die Helligkeit des Panels automatisch und bessert aktiv aus, solltet ihr euch mit düsteren Räumen oder überbelichteten Ebenen konfrontiert sehen.

Dank HDMI 2.1 auch für PS5 & Xbox interessant

Für die Konsoleros unter euch bietet das 4K-OLED-Display ebenfalls spannende Spezifikationen. So sorgt beispielsweise die Vielzahl an Anschlussmöglichkeiten wie HDMI 2.1 und DisplayPort 1.4 dafür, dass ihr keine Kompromisse eingehen müsst.

Der AORUS F032U2 erzielt auch mit PS5 oder der Xbox Series X Spitzenwerte, was die Geschwindigkeit anbelangt und liefert konstante 120Hz ab – sofern das Spiel diese denn seitens seiner Framerate hergibt. So wird nahezu jeder Blockbuster in höchster 4K-Auflösung und mit einem flüssigen Bildaufbau wiedergegeben.

Ergonomisch bietet der GIGABYTE AORUS FO32U2 ebenfalls einige Vorzüge, darunter eine flexible Halterung, die sich an eure individuellen Bedürfnisse anpassen lässt. Mit Höheneinstellungen, Schwenk-, Dreh- und Neigungsmöglichkeiten findet ihr immer die ideale Position, um sowohl beim Daddeln als auch bei der Arbeit im Homeoffice komfortabel zu sitzen.

Wer Lust auf einen schnellen Gaming-Monitor der Spitzenklasse hat, sollte aber ebenso flinke Finger beweisen. Das Amazon-Angebot ist nur für eine kurze Zeit verfügbar.

