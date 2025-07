Fast 300 Euro reduziert: Riesiger 4K Gaming-TV mit 65 Zoll jetzt im Amazon-Angebot

Amazon bietet derzeit eine beachtliche Preisreduzierung auf den Samsung Crystal UHD TV, der sich als hervorragender Gaming-TV für Spielerinnen und Spieler eignet. Der Preis des 65-Zoll-Modells ist von 820,84 auf 549 Euro gesunken, was eine Ersparnis von über 270 Euro bedeutet. Samsung hat sich in den vergangenen Jahren als zuverlässiger Hersteller für Fernseher etabliert, die sowohl für Unterhaltung als auch für Gaming optimiert sind.

Die südkoreanische Marke Samsung gehört zu den führenden Herstellern von Fernsehgeräten weltweit und steht für innovative Displaytechnologien. Das Unternehmen investiert kontinuierlich in die Entwicklung von Features, die das Seherlebnis verbessern und gleichzeitig den Anforderungen moderner Konsolen und Gaming-PCs gerecht werden. Dieser Anspruch steckt auch in dem Gerät der Crystal UHD-Serie.

Gaming-TV Samsung Crystal UHD TV mit starkem Rabatt auf Amazon

Der Samsung Crystal UHD TV 🛒 verfügt über eine 4K Ultra High Definition-Auflösung mit 3.840 mal 2.160 Pixeln, die für gestochen scharfe Bilder sorgt. Die PurColor-Technologie erweitert das Farbspektrum erheblich und stellt über eine Milliarde verschiedene Farbtöne dar. Dies führt zu naturgetreuen Darstellungen, die besonders bei Spielen mit detailreichen Grafiken zur Geltung kommen. Der Crystal-Prozessor 4K analysiert eingehende Signale in Echtzeit und skaliert Inhalte mit niedrigerer Auflösung auf 4K-Niveau hoch.

Das Amazon-Angebot im Überblick:

Samsung Crystal UHD TV 4K DU7179 Fernseher mit 65 Zoll für 549 Euro bei Amazon kaufen 🛒

Ersparnis: 33 Prozent

Motion Xcelerator ist eine weitere zentrale Technologie, die Bewegungsunschärfen reduziert und für flüssige Darstellungen sorgt. Gerade bei schnellen Actionspielen oder Rennsimulationen macht sich diese Funktion bemerkbar, da Objekte scharf bleiben, auch wenn sie sich schnell über den Bildschirm bewegen. Die Bildwiederholrate und die Reaktionszeit des Displays sind für die vielerlei Gaming-Anwendungen dimensioniert.

Das Smart-TV-System basiert auf Tizen und bietet Zugang zu allen gängigen Streaming-Diensten sowie dem Samsung Gaming Hub. Über diesen könnt ihr Cloud-Gaming-Services nutzen, ohne eine eigene Konsole zu benötigen. Die Fernbedienung ist schlank gehalten und verzichtet auf unnötige Tasten, wodurch die Bedienung intuitiver wird. Object Tracking Sound Lite sorgt dafür, dass Audioeffekte der Bewegung auf dem Bildschirm folgen und ein immersiveres Klangerlebnis schaffen.

Der 65-Zoll-Bildschirm bietet ausreichend Platz für ein cineastisches Gaming-Erlebnis, ohne dass ihr zu nah am Display sitzen müsst. Bei einem Betrachtungsabstand von etwa drei Metern entfaltet sich die 4K-Auflösung optimal. Das schlanke Design mit minimalen Rändern fügt sich gut in moderne Wohnzimmer ein, während die solide Verarbeitung eine lange Nutzungsdauer verspricht.

Passende Ergänzungen für das Gaming-Setup

Eine moderne Soundbar kann das Audioerlebnis des Samsung Crystal UHD TV 🛒 deutlich aufwerten. Samsung bietet mit der Q-Series verschiedene Modelle an, die sich nahtlos in das Design integrieren und über HDMI Audio Return Channel oder eARC angeschlossen werden können. Für Nutzerinnen und Nutzer, die Wert auf räumlichen Klang legen, sind Modelle mit Dolby Atmos-Unterstützung, wie die Samsung HW-Q610GC Soundbar 🛒, empfehlenswert. Diese projizieren Töne auch nach oben und schaffen so ein dreidimensionales Klangerlebnis.

Gaming-Konsolen der aktuellen Generation wie die PlayStation 5 🛒 oder Xbox Series X 🛒 harmonieren hervorragend mit diesem Fernseher. Die HDMI 2.1-Schnittstellen unterstützen Features wie Variable Refresh Rate (VRR) und Auto Low Latency Mode (ALLM), die für optimale Gaming-Performance sorgen. Auch High Dynamic Range (HDR) wird in verschiedenen Standards unterstützt, sodass Spiele mit erweitertem Kontrastumfang voll zur Geltung kommen.

Passende PS5-Spiele findet ihr hier:

Zwar ist der beeindruckende Gaming-Fernseher von Samsung Crystal UHD TV 🛒 in seiner jetzigen Bepreisung auf Amazon nicht als zeitlich begrenztes Angebot gekennzeichnet, ein Blick auf die Preishistorie verrät jedoch, dass sich die Kosten auch schnell wieder ändern können. Falls ihr zu lange überlegt, müsst ihr am Ende also eventuell doch tiefer in die Tasche greifen.

