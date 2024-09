Rund 400 Euro Rabatt: Mächtiger LG OLED-Monitor mit 45 Zoll, WQHD & 240Hz im Amazon-Angebot

Ihr seid auf der Suche nach einem genialen, wie großen Gaming-Monitor? Dann schaut derzeit doch einmal bei Amazon vorbei. Dort bekommt ihr aktuell ein hochwertiges Modell von LG mit einem saftigen Rabatt, wodurch ihr gute 366 Euro spart.

Ganz konkret geht es um den LG UltraGear OLED 45GS95QX-B, der zu den fortschrittlichsten Monitoren auf dem Markt zählt und beeindruckende Spezifikationen, die speziell für Gamer entwickelt wurden, bietet. Er bringt exzellente Eigenschaften wie eine extrem schnelle Reaktionszeit und eine der flottesten Bildwiederholraten mit.

Amazon: Das hat der LG UltraGear OLED 45GS95QX-B drauf

Der LG UltraGear OLED 45GS95QX-B beeindruckt mit einem 45 Zoll großen OLED-Display, das eine lebensechte und detailgenaue Farbdarstellung ermöglicht. Die Kombination aus 3.440 x 1.440 Pixeln bei der Auflösung und einer schnellen Bildwiederholrate von bis zu 240 Hertz sorgt für flüssige und scharfe Bilder, die besonders bei schnellen und wettbewerbsorientierten Spielen wie Valorant wichtig sind. Der gebogene Bildschirm, der ein 800R-Design aufweist, trägt zudem zu einem intensiven Spielerlebnis bei, indem er die periphere Sicht optimal ausnutzt. Bei Amazon spart ihr gerade über 366 Euro auf den grandiosen Gaming-Monitor:

Das Spitzenmodell bietet eine fast verzögerungsfreie Bilddarstellung, da die Reaktionszeit bei gerade einmal 0,03 Millisekunden liegt. Dies ist ebenfalls besonders wichtig für kompetitive Gamer, die sich auf eine exakte und schnelle Wiedergabe ihrer Spielinhalte verlassen müssen. Durch die Unterstützung von AMDs FreeSync Premium Pro und NVIDIAs G-SYNC Compatible-Zertifizierung wird außerdem sichergestellt, dass lästiges Tearing sowie störende Verzögerungen auf ein Minimum reduziert werden.

Neben der Bildqualität punktet der LG UltraGear OLED 45GS95QX-B aber auch in Sachen Konnektivität: Mit zwei HDMI 2.1-Anschlüssen, einem DisplayPort 1.4 sowie einem USB-Hub, das mehrere Geräte unterstützt, ist der Monitor äußerst flexibel einsetzbar. Gerade die beiden HDMI-Schnittstellen lassen euch freie Wahl zwischen Gaming-PC und Next-Gen-Konsole a la PS5 und Xbox Series X. Das schlanke Design und der optimierte Standfuß erleichtern zudem die Aufstellung, sodass der Gaming-Monitor auch in kleineren Räumen problemlos Platz findet.

Darüber hinaus bietet das LG-Modell verschiedene Funktionen, die das Spielerlebnis noch weiter verbessern. Die OnScreen Control-Software ermöglicht beispielsweise eine einfache Anpassung der Monitor-Einstellungen, ohne das Spiel unterbrechen zu müssen. Zudem unterstützt der Monitor die Picture By Picture- und Picture In Picture-Modi, die Multitasking erleichtern und noch mehr Flexibilität bieten. Wer also einen Gaming-Monitor, der kaum einen Wunsch offen lässt, auf der Liste stehen hat, sollte bei Amazon jetzt mit einem satten Rabatt von über 350 Euro zuschlagen.

Quellen: Geizhals, Amazon

Die mit „Anzeige“ oder einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn ihr auf so einen Affiliate-Link klickt und über diesen Link einkauft, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für euch als Nutzer*innen verändert sich der Preis nicht, es entstehen für euch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, euch hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.