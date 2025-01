Fast 400 Euro Rabatt: Blitzschneller OLED-Gaming-Monitor mit 240Hz für kurze Zeit zum Tiefstpreis

Wer sich noch nach einem neuen Gaming-Monitor umsieht, hat jetzt Glück: Bei Amazon bekommt ihr ein superschnelles OLED-Modell mit WQHD-Auflösung vom beliebten Hersteller Acer und seiner Predator-Serie gerade so günstig wie nie zuvor.

Der Acer Predator X27U strotzt nur so vor hochmoderner Technik, die er hinter seiner 27 Zoll großen Bildschirmdiagonale versteckt. Mit dem Deal des Versandhausgiganten spart ihr für eine kurze Zeit sogar fast 400 Euro im Vergleich zum ursprünglichen Preis des Highend-Geräts.

OLED-Gaming-Monitor zum Tiefstpreis bei Amazon: Das kann der Predator X27U von Acer

Zu den technischen Höhepunkten des Acer Predator X27U zählt ganz klar das OLED-Panel, welches sich über die bereits angesprochenen 27 Zoll mit einer WQHD-Auflösung von 2.560 x 1.440 Pixeln erstreckt. Es bietet Vorzüge in fast allen Belangen, sei es dem brillanten Farbumfang, echtem 10bit oder einem noch höheren Kontrast im Vergleich zu VA oder IPS. Auch die Geschwindigkeit ist nahezu unübertroffen, kommt das Display hierbei doch auf eine Pixel-Reaktionszeit von sagenhaften 0,01 Millisekunden bei rasanten 240 Hertz. Bei Amazon zahlt ihr Geizhals zufolge jetzt den Tiefstpreis für den genialen Gaming-Monitor:

Gerade in wettbewerbsorientierten Titeln wie Valorant, Counter-Strike 2 und Co. seid ihr euren Gegnerinnen und Gegnern so stets einen Schritt voraus. Doch auch in schnellen Singleplayer-Spielen, seien es schweißtreibende Soulslikes, bei denen punktgenaues Parieren gefragt ist, oder rasante Rennsimulationen, auf deren Asphalt wirklich jede Millisekunde zählt, kommt ihr mit der Geschwindigkeit des Predator X27U voll auf eure Kosten.

Apropos: In puncto Geschwindigkeit profitiert ihr ebenso stark von einer adaptiven Synchronisierung, welche die Framerate eurer Grafikkarte stets mit der Bildwiederholfrequenz eures Bildschirms in Einklang hält. Glücklicherweise ist AMDs populäre FreeSync-Technologie mit an Bord und garantiert, dass lästige Ruckler oder gar Tearing fast vollständig eliminiert werden. Ihr genießt stets ein smoothes Seherlebnis, bei dem jede noch so blitzartige Bewegung haarscharf dargestellt wird.

Obendrein ist natürlich auch die HDR-Technologie, die im Vergleich zu den üblichen Bildern eine noch gleichmäßigere Helligkeit, besonders starke Kontraste und intensivste, lebensechte Farben bereithält, verbaut. Gerade in dunkleren Spielszenen kommt euch das Feature entgegen und gewährt euch auch in der düstersten Ecke den Blick für das Detail.

Anschlüsse, Design & mehr

Auch aufseiten der Anschlüsse lässt euch der Predator X27U nicht im Stich: Natürlich könnt ihr ihn über eine herkömmliche HDMI-Verbindung an euren PC oder eure Konsole stöpseln. Alternativ steht euch die flottere DisplayPort 1.4-Schnittstelle zur Auswahl, während mit diversen USB 3.0-Ports eure restlichen Peripheriegeräte ebenfalls Platz finden dürften.

Bei Acers X27U handelt es sich um einen Zero-Frame-Monitor. Dieser zeichnet sich durch eine minimal gehaltene Rahmenstärke aus, wodurch die Bilder noch größer erscheinen und Übergänge in Multi-Monitor-Setups nahezu nahtlos sind. Ihr könnt ihn sowohl in der Höhe verstellen als auch zu euren Gunsten drehen und neigen, um eurem Nacken die verdiente Entspannung zu gönnen.

Weitere Gaming-Monitore findet ihr hier:

Standardmäßige Funktionen, beispielsweise die Flicker Free-Technologie oder aber Acers VisionCare 2.0, das eine Reihe augenschonender Anforderungen erfüllt, sind selbstredend ebenso an Bord des OLED-Gaming-Monitors. Wollt ihr ihn euch zum bislang günstigsten Preis sichern, müsst ihr euch aber beeilen: Wie gewohnt ist das Amazon-Angebot nur eine begrenzte Zeit verfügbar.

Quellen: Geizhals, Amazon

Die mit „Anzeige“ oder einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn ihr auf so einen Affiliate-Link klickt und über diesen Link einkauft, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für euch als Nutzer*innen verändert sich der Preis nicht, es entstehen für euch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, euch hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.