Fast 50 Euro sparen: PlayStation 5 Pro-Modell jetzt günstiger schnappen

Amazon bietet derzeit die PlayStation 5 Pro zu einem reduzierten Preis an und macht damit Sonys neueste Konsole für Gamer*innen noch attraktiver. Die High-End-Spielekonsole des japanischen Technikriesen stellt eine deutliche Verbesserung gegenüber der Standard-PlayStation 5 dar und richtet sich an anspruchsvolle Nutzerinnen und Nutzer, die das Beste aus ihren Spielen herausholen möchten.

Mit fortschrittlichen Technologien wie verbessertem Raytracing und der innovativen PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) setzt die PlayStation 5 Pro 🛒 neue Maßstäbe im Gaming-Bereich. Die Konsole ermöglicht es Entwickelnden, ihre Spiele mit bisher unerreichter visueller Qualität zu gestalten und dabei gleichzeitig hohe Bildwiederholraten zu gewährleisten.

PlayStation 5 Pro bei Amazon im Angebot

Der Preis der Konsole ist von 799,99 auf 758 Euro gefallen, was eine Ersparnis von über vierzig Euro bedeutet. Die PlayStation 5 Pro bietet gegenüber der Standardversion erhebliche Leistungssteigerungen, die sich besonders bei grafisch anspruchsvollen Titeln bemerkbar machen.

PlayStation 5 Pro für 758 Euro bei Amazon kaufen 🛒

Ersparnis: 5 Prozent

Das Herzstück der verbesserten Konsole bildet die PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), eine Künstliche-Intelligenz-basierte Auflösungstechnologie. Diese ermöglicht es, Spiele in gestochen scharfer Qualität auf 4K-Fernsehern darzustellen, ohne dabei Kompromisse bei der Bildwiederholrate eingehen zu müssen. Die Technologie analysiert hierfür niedrig aufgelöste Bilder und rechnet sie intelligent auf höhere Auflösungen hoch.

Besonders das erweiterte Raytracing hebt die Konsole von ihrer Vorgängerin ab. Während die Standard-PlayStation 5 bereits beeindruckende Raytracing-Effekte bietet, geht die Pro-Version noch einen Schritt weiter. Reflexionen auf Wasseroberflächen wirken noch realistischer, Schatten fallen natürlicher und die globale Beleuchtung sorgt für eine atmosphärischere Spielwelt. Diese Verbesserungen werden besonders in Open-World-Spielen deutlich, wo komplexe Lichtszenarien eine große Rolle spielen.

Der integrierte 2TB-SSD-Speicher bietet ausreichend Platz für eine umfangreiche Spielesammlung. Im Vergleich zur ursprünglichen PlayStation fünf mit 825 Gigabyte (GB) nutzbarem Speicher bedeutet das mehr als eine Verdoppelung der Kapazität. Moderne Spiele benötigen oft zwischen 50 und 100 GB, sodass ihr deutlich mehr Titel gleichzeitig installiert auf der PlayStation 5 Pro 🛒 lassen könnt, ohne ständig zwischen verschiedenen Spielen wechseln zu müssen.

Optimale Ergänzungen für das Gaming-Erlebnis

Um das volle Potenzial der Konsole auszuschöpfen, empfiehlt sich die Anschaffung passender Peripheriegeräte und Zusatzkomponenten. Ein 4K-Fernseher 🛒 oder Monitor mit 120 Hertz (Hz) Bildwiederholrate stellt dabei die wichtigste Ergänzung dar. Nur so könnt ihr die PlayStation 5 Pro in ihrer vollen Pracht erleben, denn sie unterstützt Gameplay mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde bei gleichzeitiger 4K-Ausgabe.

Der mitgelieferte DualSense Wireless-Controller bietet bereits hervorragende Features wie haptisches Feedback und adaptive Trigger. Für Mehrspieler-Sessions oder längere Gaming-Abende empfiehlt sich jedoch ein zweiter DualSense Wireless-Controller 🛒. Die adaptiven Trigger simulieren dabei verschiedene Widerstandsstufen – vom Spannen eines Bogens bis zum Abfeuern einer Waffe – und machen das Spielerlebnis noch immersiver.

Hier findet ihr passende Spiele für die Konsole:

Für diejenigen, die ihre Spielesammlung weiter ausbauen möchten, bietet die Konsole vollständige Abwärtskompatibilität zu über 8.500 PlayStation 4-Titeln. Viele dieser Spiele profitieren zusätzlich von der Game-Boost-Funktion, die für flüssigere Bildwiederholraten und teilweise sogar verbesserte Auflösungen sorgt. Somit könnt ihr eure bestehende Spielebibliothek mit verbesserter Leistung weiter nutzen.

Wie lange die PlayStation 5 Pro 🛒 bei Amazon noch 758 Euro kosten wird, das ist nicht sicher. Wollt ihr also unbedingt zu diesem verringerten Preis ran, lohnt es sich wahrscheinlich schnell zu sein.

Quellen: Amazon

