Fast 50 Prozent Rabatt: Großer Gaming-TV von LG mit 4K & 120Hz kurze Zeit zum Tiefstpreis schnappen

Wer aktuell nach einem leistungsstarken Gaming-TV sucht, könnte beim LG 55QNED86T6A fündig werden. Der 55-Zoll-Fernseher kombiniert moderne Quantum-Dot-Technologie mit NanoCell-Features und bietet dadurch besonders lebendige Farben sowie eine reaktionsschnelle Bildwiedergabe. Bei Amazon ist das Modell derzeit zu einem deutlich reduzierten Preis erhältlich.

Der südkoreanische Elektronikhersteller LG hat sich seit Jahren als einer der führenden Anbieter im TV-Segment etabliert. Mit der QNED-Serie vereint das Unternehmen verschiedene Display-Technologien, um sowohl Film-Enthusiastinnen als auch Gamern ein optimales Seherlebnis zu bieten. Der aktuelle Preisrückgang von 1.299 Euro auf 696,64 Euro macht den Fernseher zu einer interessanten Option für technikaffine Nutzerinnen mit begrenztem Budget.

Gaming-TV im Angebot: Das kann der LG 55QNED86T6A

Der LG 55QNED86T6A 🛒 überzeugt durch sein 4K Quantum Dot NanoCell Plus-Display mit Local Dimming. Diese Kombination sorgt für besonders reine Farben und einen verbesserten Kontrast, da dunkle Bildschirmbereiche gezielt abgedunkelt werden können. Mit 120 Hertz (Hz) Bildwiederholrate und AMD FreeSync-Unterstützung bietet der Fernseher ideale Voraussetzungen für flüssiges Gaming in 4K-Auflösung. Vergleichbar mit dedizierten Gaming-Monitoren reduziert der TV Eingabeverzögerungen und Bildzerreißen, was besonders bei schnellen Spielen wie Ego-Shootern oder Rennsimulationen von Vorteil ist.

Der verbaute α8 4K AI-Prozessor verbessert nicht nur die Bildqualität durch intelligente Algorithmen, sondern optimiert auch den Klang entsprechend der dargestellten Inhalte. Dabei analysiert der Chip die eingehenden Signale und passt Parameter wie Kontrast, Schärfe und Farbdarstellung automatisch an. Im Filmmaker Mode stellt der Fernseher Filme so dar, wie die Regisseurinnen sie vorgesehen haben – ohne übermäßige Nachbearbeitung oder künstliche Bewegungsglättung. Dies ist besonders für Cineastinnen interessant, die Wert auf eine originalgetreue Wiedergabe legen.

Das Betriebssystem webOS24 bietet mit seiner übersichtlichen Benutzeroberfläche einfachen Zugriff auf zahlreiche Streaming-Dienste wie Netflix, Disney+ oder Amazon Prime Video. Die mitgelieferte Magic Remote-Fernbedienung funktioniert dabei ähnlich wie ein Zeigegerät, was die Navigation durch Menüs deutlich vereinfacht. Ein weiterer Vorteil ist die vierjährige Upgrade-Garantie für das Betriebssystem, wodurch Nutzer*innen auch in Zukunft von neuen Funktionen und Sicherheitsupdates profitieren werden.

Das perfekte Heimkino-Erlebnis

Für ein optimales Klangerlebnis lässt sich der LG 55QNED86T6A 🛒 problemlos mit kompatiblen Soundbars oder Heimkinosystemen erweitern. Besonders empfehlenswert sind dabei Audiogeräte, die über HDMI-eARC angeschlossen werden können, da diese Schnittstelle hochauflösende Audioformate wie Dolby Atmos unterstützt. Eine passende LG-Soundbar kann zudem über die TV-Fernbedienung gesteuert werden, was den Bedienkomfort erhöht und die Anzahl benötigter Fernbedienungen reduziert.

Für ambitionierte Gamer*innen bietet sich die Ergänzung durch eine moderne Spielkonsole wie die PlayStation 5 oder Xbox Series X an. Diese Geräte können das volle Potenzial des Fernsehers mit 4K-Auflösung bei 120 Hz ausschöpfen und unterstützen zudem variable Bildwiederholraten (VRR) für ein noch flüssigeres Spielerlebnis. Der Anschluss erfolgt über einen der HDMI-2.1-Ports, die alle modernen Spielestandards unterstützen.

Passende Spiele für die PS5 findet ihr hier:

Wer den Fernseher als zentralen Smart-Home-Hub nutzen möchte, kann verschiedene kompatible Geräte über WLAN, Bluetooth oder Ethernet einbinden. Das webOS-System ermöglicht die Steuerung von smarten Lampen, Thermostaten oder Kameras direkt über die Benutzeroberfläche des Fernsehers. Besonders praktisch ist die Integration von Sprachassistenten wie Google Assistant oder Amazon Alexa, wodurch sich der TV und angeschlossene Geräte auch per Sprachbefehl steuern lassen.

