Fast die Hälfte: Brandneuen PS5-Bestseller nur kurz nach Release mit 42 % Rabatt mitnehmen

Das neueste PS5-Spiel aus dem Hause von Rollenspiel-Legende Hironobu Sakaguchi ist bei Amazon jetzt zu einem attraktiven Preis erhältlich. Es vereint klassisches JRPG-Gameplay mit innovativen Mechaniken und einer beeindruckenden visuellen Präsentation durch handgefertigte Dioramen. Erst im Dezember 2024 erschienen, thront es derweil unter den Bestsellern für die Konsole beim Versandhausriesen.

Die von Nobuo Uematsu komponierte Musik rundet das nostalgische und gleichzeitig frische Spielerlebnis perfekt ab. Bei Amazon könnt ihr jetzt ordentlich sparen, denn der Preis für die Definitive Edition von Fantasian: Neo Dimension 🛒 ist deutlich reduziert. Statt der üblichen 59,99 Euro zahlt ihr aktuell nur 34,99 Euro – das bedeutet einen Preisnachlass von 25 Euro oder umgerechnet 42 Prozent.

Populäres PS5-Spiel im Amazon-Angebot: Das könnt ihr von Fantasian: Neo Dimension erwarten

Fantasian: Neo Dimension ist die erweiterte Version des ursprünglich 2021 für Apple Arcade veröffentlichten Rollenspiels. Für die PS5-Version des Spiels haben die Entwicklerstudios Mistwalker und Hypergryph den Titel umfassend überarbeitet und mit zahlreichen neuen Features ausgestattet. Besonders hervorstechend ist die nun vorhandene komplette Sprachausgabe in englischer und japanischer Sprache, die dem Abenteuer zusätzliche Tiefe verleiht. Bei Amazon zahlt ihr jetzt nur noch knapp die Hälfte für das beliebte Rollenspiel auf der PlayStation 5:

In der Rolle von Protagonist Leo begebt ihr euch auf eine Reise durch eine faszinierende Welt, die von einer mysteriösen mechanischen Infektion bedroht wird. Das Besondere an der Spielwelt: Sie besteht aus über 150 handgefertigten Dioramen, die der Umgebung eine einzigartige dreidimensionale Tiefe und künstlerische Qualität verleihen. Diese aufwändige Gestaltung schafft eine Atmosphäre, die sich wohltuend von rein computergenerierten Welten abhebt. Auf der PS5 erstrahlen diese Dioramen dank 4K-Unterstützung in besonderer Detailtiefe.

Das Kampfsystem verbindet klassische rundenbasierte Mechaniken mit innovativen Elementen. Besonders spannend ist dabei das sogenannte Trajektorien-System, bei dem ihr Angriffe in gekrümmten oder geraden Linien ausführen könnt, um mehrere Gegner gleichzeitig zu treffen. Diese taktische Komponente verleiht den Kämpfen eine zusätzliche strategische Tiefe, die Genre-Fans zu schätzen wissen werden. Dabei müsst ihr stets die Position eurer Feinde und die Zugreihenfolge im Auge behalten, um maximalen Schaden anzurichten.

Eine weitere Innovation stellt das sogenannte Dimengeon-System dar. Es erlaubt euch, zufällige Kampfbegegnungen zunächst aufzuschieben, indem Gegner in einem dimensionalen Gefängnis zwischengelagert werden. Sobald dieses gefüllt ist, müsst ihr euch allen gesammelten Feinden auf einmal stellen. Dies gibt euch die Möglichkeit, Kämpfe in für euch günstigen Momenten auszutragen und vermeidet ständige Unterbrechungen der Erkundung. Während dieser Sammelkämpfe können zudem spezielle Gimmicks auftauchen, die verschiedene Vorteile wie erhöhte Angriffskraft gewähren.

Das perfekte RPG-Erlebnis für Nostalgiker und Neueinsteiger

Fantasian: Neo Dimension 🛒 richtet sich sowohl an langjährige Fans japanischer Rollenspiele als auch an Neueinsteiger*innen. Die Verbindung aus traditionellen Elementen und frischen Ideen schafft ein zugängliches, aber dennoch tiefgründiges Spielerlebnis auf der PS5. Die zusätzliche Schwierigkeitsoption erlaubt es euch zudem, den Herausforderungsgrad nach eigenem Ermessen anzupassen.

Für den vollen Genuss empfehlen sich qualitativ hochwertige Kopfhörer 🛒, um die meisterhafte Musik von Nobuo Uematsu in all ihren Facetten zu genießen. Der legendäre Komponist, bekannt für seine Arbeit an der Final Fantasy-Reihe, liefert auch hier einen Soundtrack, der perfekt die emotionale Reise des Protagonisten unterstreicht und gleichzeitig eigenständig zu begeistern weiß.

Wer das Spielerlebnis auf der großen Leinwand genießen möchte, findet in modernen 4K-Fernsehern mit geringer Eingabeverzögerung den idealen Begleiter. Viele aktuelle TV-Geräte verfügen über spezielle Spielmodi, die die Bildverarbeitung reduzieren und so für ein reaktionsschnelleres Gameplay sorgen. In Kombination mit der 4K-Unterstützung der PS5-Version kommen die detailreichen Dioramen besonders gut zur Geltung.

Wollt ihr euch das PS5-Spiel für fast die Hälfte des ursprünglichen Preises sichern, müsst ihr schnell sein: Fantasian: Neo Dimension 🛒 ist nur für eine begrenzte Zeit im Angebot bei Amazon.

