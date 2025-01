Fast die Hälfte: Einer der besten PS5-Blockbuster überhaupt bei Amazon drastisch reduziert

Wer auf der Suche nach einem packenden PS5-Spiel ist, hat jetzt die Chance, einen der stärksten Vertreter Sonys aktueller Konsolengeneration bei Amazon günstig zu ergattern. Statt der ursprünglichen 79,99 kostet das actionreiche Abenteuer nun nur noch 49,99 Euro – ihr spart also fast die Hälfte für den bildgewaltigen Blockbuster.

Die Rede ist natürlich von God of War Ragnarök: Der preisgekrönte Nachfolger des ebenfalls gefeierten God of War aus dem Jahre 2018 erschien zwar bereits Ende 2022, dennoch zählt der Titel bis heute zu Sonys absoluten Meilensteinen und blickt auf traumhafte Wertungen diverser Portale, darunter auch unseren Platin-Award, zurück. Amazon bietet euch die Chance, Kratos und Atreus in einem der besten Action-Adventures der letzten Jahre zu begleiten, ohne dabei tief in die Tasche greifen zu müssen.

Preisgekröntes PS5-Spiel im Amazon-Angebot: God of War Ragnarök schnappt ihr euch jetzt richtig günstig

In God of War Ragnarök begebt ihr euch auf eine epische und emotionale Reise, bei der Kratos und sein Sohn Atreus Antworten auf die Rätsel und Fragen ihrer Welt suchen. Die Handlung setzt an den Geschehnissen des preisgekrönten Vorgängers an und entführt euch in die neun Welten, die mit beeindruckenden mythischen Landschaften und gefährlichen Gegnern aufwarten. Die Bedrohung durch Ragnarök, das Ende der Welt, ist allgegenwärtig und beeinflusst die Entscheidungen der Charaktere durch den Spielverlauf hinweg. Bei Amazon zahlt ihr für den PS5-Hit gerade 38 Prozent weniger:

Ein Schwerpunkt des Spiels liegt auf der Beziehung zwischen dem manchmal recht kühlen Kratos und Sohnemann (oder – ganz liebevoll – einfach nur „Boy“ genannt) Atreus: Während Letzterer versucht, die Bedeutung seiner Rolle in der bevorstehenden Apokalypse zu entschlüsseln, kämpft der muskelbepackte Glatzkopf mit seiner eigenen Vergangenheit und den Herausforderungen, auch als Vater eine glänzende Figur abzugeben. Dieser emotionale Kern verleiht der Geschichte Tiefe und macht sie noch zugänglicher und nachvollziehbarer.

Nicht nur die Story weiß zu begeistern

Auch die spielerischen Elemente überzeugen: Bewährte Waffen wie die Leviathanaxt und die Chaosklingen kehren zurück, ergänzt durch neue Fähigkeiten und Strategien. In actiongeladenen Auseinandersetzungen könnt ihr die gnadenlosen Fähigkeiten des zerstörungswütigen Muskelbergs einsetzen, um euch gegen nordische Gottheiten und Monster zu behaupten, während Atreus mit seinen eigenen Talenten eine unterstützende Rolle übernimmt.

Darüber hinaus bietet das Spiel eine faszinierende Welt zum Erkunden: Die gefährlichen Landschaften sind voller uralter Geheimnisse, Herausforderungen und einzigartiger Kreaturen. Durch die gelungene Kombination aus packender Story, vielseitigem Gameplay und atemberaubender Grafik ist God of War Ragnarök eine herausragende Erfahrung für euch, wenn ihr euch nach einem Abenteuer, das noch nach den Credits in Erinnerung bleibt, sehnen solltet.

Wollt ihr euch das gefeierte PS5-Spiel günstig schnappen, solltet ihr allerdings nicht warten, bis die Götterdämmerung eintritt: Wie gewohnt ist der Deal des Versandhausriesen nur begrenzt verfügbar, ehe das Amazon-Angebot abgelaufen ist. Und wenn ihr euch noch unsicher seid, überzeugt euch vielleicht unser ausführlicher Test zu God of War Ragnarök vom Kauf.

