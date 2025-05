Mehr als 20 Euro sparen: Dieses extrem beliebte PS5-Spiel sichert ihr euch jetzt im starken Angebot

Aktuell findet ihr ein aufregendes Angebot bei Amazon, dank dem ihr Lies of P für die PS5 zu einem stark reduzierten Preis abstauben könnt. Statt ursprünglich 59,99 Euro kostet das vielleicht beste Soulslike überhaupt nun nur noch 37,98 Euro, sodass ihr also mehr als 20 Euro spart.

Der Deal des Versandhausriesen ist zeitlich begrenzt – es lohnt sich also, schnell zuzugreifen, wenn ihr euch den preisgünstigen PS5-Titel sichern wollt. Mit einem Rabatt von 37 Prozent gegenüber dem ursprünglichen Preis sollten vor allem Fans von anspruchsvollen Action-Rollenspielen wie Bloodborne oder Elden Ring und Co. zuschlagen.

Lies of P: Gefeiertes PS5-Spiel jetzt über 30 Prozent günstiger

Lies of P ist ein von der Geschichte von Pinocchio inspiriertes Soulslike, das euch in eine düstere, von der Belle Époque beeinflusste Welt versetzt. Ihr übernehmt die Kontrolle über die mechanische Puppe P und kämpft euch durch die Ruinen der Stadt Krat, um das Rätsel eurer Existenz und das der Stadt zu lösen. Dabei stehen euch eine Vielzahl von Waffen und taktischen Möglichkeiten innerhalb eines komplexen, aber nicht weniger spaßigen Kampfsystems zur Verfügung. Bei Amazon spart ihr auf die PS5-Version des von vielen als Bloodborne-Ersatz gehaltenen Genrevertreter nun 37 Prozent.

Der von Kritikern und Fans vielermaßen gelobte Titel bietet tiefgreifende narrative Wahlmöglichkeiten, die sich direkt auf den Verlauf des Spiels auswirken. Je mehr ihr lügt, desto menschlicher wird P, was sowohl Vorteile als auch Nachteile mit sich bringt. Diese Mechanik beeinflusst nicht nur den Ausgang der Story, sondern auch die Interaktionen mit den wenigen Überlebenden und den Gegnern, denen ihr begegnet.

Ein umfangreiches Crafting-System ermöglicht es euch, Waffen nach euren Vorstellungen zu schmieden und anzupassen. Durch das Erforschen der Stadt Krat könnt ihr mächtige Materialien finden und sie in wertvolle Waffen verwandeln, die euch im Kampf einen entscheidenden Vorteil bieten. Apropos Kampf: Vor allem das Combat-System von Lies of P macht so richtig Spaß.

Ihr könnt aus verschiedenen Kampfstilen, den sogenannten Combat Memories, wählen. Diese Stile beeinflussen Ps Werte und bieten euch die Möglichkeit, das Spiel nach euren Vorlieben beim Knöpfe drücken zu gestalten: sei es mit Schwertern, Schusswaffen oder anderen tödlichen Werkzeugen. Was wir zeitens seines Erscheinens eigentlich zu Lies of P in unserem ausführlichen Test zu sagen hatten, erfahrt ihr an entsprechender Stelle. All zu lange Zeit lassen solltet ihr euch mit der Kaufentscheidung jedoch nicht, denn der PS5-Deal ist wie immer nur begrenzt auf Amazon verfügbar.

Quellen: Geizhals, Amazon

