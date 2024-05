Für Profi-Streamer & Hobby-Twitcher: Elgatos beliebten Wave Mic Arm gibt es jetzt mit satten 20 Prozent Rabatt bei Amazon

Während noch immer viele leidenschaftliche Gamer zur klassischen Headset-Kombi aus Kopfhörern und integriertem Mikrofon greifen, springen immer mehr auf den Zug eines Studiokopfhörers in Verbindung mit einem Standmikro auf. Damit letzteres auch stets gut positioniert ist, hat Amazon nun das passende Angebot parat.

Gerade unter den Profis und all jenen, die es sich zum Ziel gesetzt haben, auf Twitch, YouTube und Co. eine steile Karriere hinzulegen, aber auch unter Hobby-Streamern und Podcastern gilt Elgato als sicherer Hafen. Den beliebten Wave-Mikrofonarm des Peripherieherstellers bekommt ihr jetzt mit einem satten Rabatt.

Amazon: Der Elgato Wave Mic Arm lässt euer Mikrofon niemals hängen

Der Deal des Versandhausriesen bietet euch einen prallen Preisnachlass von ganzen 20 Prozent auf den Elgato Wave Mic Arm, den ihr hier in seiner Low Profile-Ausführung geboten bekommt. Dies bedeutet, dass er nicht von oben herab über euren Tisch ragt, sondern sich seitlich oder von unten am Rest eures Setups vorbeischlängelt. Der Schwenkarm in Studioqualität weist ein intelligentes Design auf, welches euch dank seines flachen Profils niemals im Wege steht. Vergleichsportal Geizhals zufolge liegt der aktuelle Preis nicht einmal einen Euro über seinem niedrigsten Wert.

Elgato Wave professioneller Mikrofonarm mit flachem Profil für 79,90 Euro bei Amazon kaufen 🛒

Ersparnis: 20 Prozent

Der Mikrofonarm ist selbstverständlich voll einstellbar. Dabei hilft euch ein Kugelgelenkkopf zur präzisen Positionierung eures Mikrofons, während die spannungsverstellbaren Gelenke euch den Schwing- und Fallwiderstand exakt abstimmen lassen. Der großzügige Abstand zum Schreibtisch lässt euch jederzeit ungehindert arbeiten und die bis zu 60 Millimeter spreizbare, gepolsterte Klemme sorgt dafür, dass nichts verrutscht und ihr stets einen sicheren Halt genießt.

Die cleveren Kabelkanäle des Wave Mic Arms von Elgato stellen einen zusätzlichen Vorteil dar, kommen sie doch mit magnetischen Abdeckungen für einen einfachen Zugriff. Das mittlere Gelenk des Schwenkarms lässt sich um 360 Grad drehen, womit eine maximale Manövrierbarkeit gewährleistet wird. Der darauf liegende zweite Teil des Arms lässt sich hingegen vertikal um bis zu 90 Grad verstellen, solltet ihr euer Mikrofon lieber nah an eurem Mund haben.

Der Flexibilität sind auch bei der Wahl eures Mikrofons kaum Grenzen gesetzt, ist der Elgato Wave Mic Arm doch mit den gängigsten Mikrofonhalterungen kompatibel. Die umfassenden Einstellungs- und Positionierungsmöglichkeiten verhelfen dem Schwenkarm ganz nebenbei zu einer starken Bewertung von 4,7 von fünf Sternen bei über 3.300 Rezensionen auf Amazon.

