Gaming-Maus kaputt? Für etwas mehr als 5 Euro bekommt ihr jetzt starken Ersatz bei Amazon

Eine preiswerte Gaming-Maus ist aktuell bei Amazon im Angebot: Die AOC GM200 überzeugt mit einem präzisen optischen Sensor und einer ansprechenden RGB-Beleuchtung. Für Spielerinnen und Spieler, die eine zuverlässige Peripherie suchen, könnte dieser Deal interessant sein.

Die Marke AOC ist vielen vor allem durch ihre Monitore bekannt, doch auch im Bereich der Eingabegeräte bietet der Hersteller mittlerweile eine interessante Auswahl. Mit der AOC GM200🛒 präsentiert das Unternehmen eine Gaming-Maus, die besonders durch ihr ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugt.

Knapp 5 Euro: Günstige Gaming-Maus von AOC ist der optimale Ersatz wenn es mal kracht

Der verbaute Pixart 3519 Sensor der AOC GM200 erreicht eine Auflösung von 4.200 DPI (Dots per Inch) und ermöglicht damit eine präzise Steuerung in verschiedensten Spielsituationen. Die Bewegungsgeschwindigkeitserkennung von 48 IPS (Inch per Second) sorgt dafür, dass auch schnelle Bewegungen zuverlässig erkannt werden – ein wichtiger Faktor besonders in schnellen Actionspielen oder kompetitiven Multiplayer-Titeln.

Die Langlebigkeit wird durch hochwertige Mikroschalter gewährleistet, die für bis zu zehn Millionen Klicks ausgelegt sind. Das entspricht mehreren Jahren intensiver Nutzung und bietet damit eine solide Grundlage für ausgedehnte Gaming-Sessions. Die Berichtrate von 1.000 Hertz (Hz) sorgt für eine verzögerungsfreie Übertragung der Eingaben.

Besonders praktisch ist der integrierte DPI-Schalter, mit dem ihr die Empfindlichkeit der Maus direkt anpassen könnt. Je nach Spielsituation oder persönlicher Präferenz lässt sich die Sensitivität so unmittelbar optimieren. Die RGB-Beleuchtung passt sich dabei den gewählten DPI-Stufen an und bietet eine visuelle Rückmeldung über die aktuelle Einstellung.

Ergänzendes Gaming-Zubehör

Für ein optimales Spielerlebnis empfiehlt sich die Kombination mit einem hochwertigen Mauspad🛒. Ein Textilpad mit genähten Kanten bietet dabei den idealen Untergrund für den optischen Sensor und schützt gleichzeitig die Gleitfüße der Maus vor übermäßigem Verschleiß.

Das 1,8 Meter lange USB-Kabel ermöglicht eine flexible Positionierung am Schreibtisch. Zur weiteren Optimierung des Setups bietet sich ein Kabelhalter oder Bungee an, der das Kabel über der Tischplatte fixiert und so für mehr Bewegungsfreiheit sorgt.

Weitere Gaming-Mäuse findet ihr hier:

Wer sein Setup vervollständigen möchte, findet bei AOC auch passende Gaming-Monitore. Die Kombination aus präziser Maus und einem Display mit hoher Bildwiederholfrequenz ermöglicht besonders flüssiges und reaktionsschnelles Gameplay.

