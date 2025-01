Bildgewaltig & blitzschnell: Riesiger Gaming-Monitor mit 180Hz zum Spottpreis bei Amazon

Seid ihr noch auf der Suche nach einem möglichst großen Gaming-Monitor, mit dem der nächste Triple A-Titel garantiert zum bildgewaltigen Blockbuster wird? Bei Amazon findet ihr gerade genau das richtige Modell und zahlt dabei sogar den bisherigen Tiefstpreis.

Den AOC CU34G2XP nehmt ihr mit dem Deal des Versandhausgiganten nur kurze Zeit für unter 300 Euro mit. Im Vergleich zu seinem ursprünglichen Preis spart ihr über 150 Euro, müsst aber dafür keineswegs auf starke Features wie eine flotte Bildfrequenz oder eine hohe Auflösung verzichten.

Großer Gaming-Monitor günstig bei Amazon: Das kann AOCs CU34G2XP

Der AOC CU34G2XP bietet mit seinem 34 Zoll großen Ultrawide-Curved-Display ein wirklich beeindruckendes Seherlebnis. Die WQHD-Auflösung von 3.440 x 1.440 Pixeln gewährt euch dabei eine kristallklare Darstellung, die euch gepaart mit einer überragenden Farbgenauigkeit noch tiefer in die virtuellen Welten eintauchen lässt. Das smarte Seitenverhältnis von 21:9 eignet sich sowohl für immersive Spielerfahrungen, als auch für Multitasking im Arbeitsalltag. Bei Amazon zahlt ihr Vergleichsportal Geizhals zufolge jetzt den Tiefstpreis für den genialen Gaming-Monitor:

Mit einer Bildwiederholfrequenz von schnellen 180 Hertz ist stets für eine flüssige Darstellung gesorgt, dank der ihr insbesondere bei schnellen Shootern nicht den Schuss verpasst oder in rasanten Rennsimulationen abgehängt werdet. Bewegungen wirken dadurch besonders smooth und die Eingabeverzögerung wird auf ein Minimum gebracht. Das ermöglicht es euch, auch in schwitzigen Spielsituationen stets den Überblick zu behalten.

Ein weiteres Highlight des AOC CU34G2XP ist die flotte Reaktionszeit von gerade einmal einer Millisekunde. Mit ihr und AMDs FreeSync-Technologie, die die Grafikkarte mit eurem Monitor in Einklang hält, werden Bewegungsunschärfen eliminiert und auch vor Ghosting oder Tearing braucht ihr euch nicht länger fürchten. Selbst in dynamischen Szenen erspäht ihr die kleinsten Details. Dies ist besonders wichtig, wenn ihr in wettbewerbsorientierten Umgebungen auf punktgenaue Präzision angewiesen seid.

Der Monitor verfügt zudem über eine VESA-zertifizierte DisplayHDR 400-Unterstützung. Dadurch wird die Bildqualität dank eines erhöhten Kontrasts und einer größeren Farbvielfalt erheblich optimiert. Filme, Serien, Spiele und andere Inhalte profitieren von der hohen Leuchtkraft (400 Candela pro Quadratmeter) und den satten Farben, die der CU34G2XP offeriert.

Nützliche Modi und Auswahl bei den Anschlüssen

Abgerundet wird der Gaming-Monitor durch einige praktische Features. Beispielsweise gleich sechs vorinstallierte Spielmodi, darunter Presets für FPS-, Renn- oder RTS-Games, könnt ihr nach Belieben speichern und über das KeyPad schnell und unkompliziert durchwechseln. Hinzu gesellt sich die Kompatibilität mit der AOC G-Menu-Software, die eine individuelle Anpassung von Anzeigeeinstellungen ermöglicht. So könnt ihr das günstige Modell perfekt nach euren Vorstellungen abstimmen und euer Gameplay auf das nächste Level hieven.

Bei den Anschlüssen habt ihr hingegen die Qual der Wahl, ob ihr euch für HDMI 2.0 mit bis zu 120 Hertz oder lieber die modernen DisplayPort 1.4-Schnittstellen entscheidet. Diverse USB 3.0-Ports sind selbstredend ebenfalls an Bord. Und auch auf ergonomischer Seite könnt ihr den CU34G2XP drehen, neigen und in der Höhe verstellen, wie es euch am besten passt.

Noch größer wird es nur mit einem Gaming-TV:

Das Angebot für den Gaming-Monitor auf Amazon läuft nur für einen begrenzten Zeitraum, für vergleichbare Modelle zahlt ihr häufig mehr als 400 Euro. Wer sich also ein Spitzenmodell mit satter Bildfläche und starker Technik sichern will, sollte sich den Deal mindestens einmal genauer anschauen.

Quellen: Geizhals, Amazon

