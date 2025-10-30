Ganze 25 Euro sparen: Eines der bestverkauften PlayStation-Spiele bekommt ihr jetzt mit großzügigem Rabatt serviert

Bei Amazon gibt es derzeit ein attraktives Angebot für Fans von Action-Adventures und Open-World-Spielen. Ghost of Tsushima Director’s Cut für die PlayStation 5 ist aktuell deutlich reduziert erhältlich und bietet damit eine gute Gelegenheit, in das preisgekrönte Samurai-Epos von Sucker Punch Productions einzusteigen. Der Titel gehört zu den visuell beeindruckendsten Exklusivtiteln der PlayStation-Plattform und konnte seit seiner Veröffentlichung sowohl Kritiker als auch Spielerinnen und Spieler überzeugen.

Ghost of Tsushima Director’s Cut 🛒 erweitert das Grundspiel um zusätzliche Inhalte und nutzt die technischen Möglichkeiten der PlayStation 5 optimal aus. Statt der ursprünglichen 79,99 Euro zahlt ihr aktuell nur 54,99 Euro und spart damit 25 Euro gegenüber dem regulären Preis. Das entspricht einer Preisreduktion von über 31 Prozent.

Ghost of Tsushima im Angebot

Das Spiel versetzt euch in das Japan des 13. Jahrhunderts, genauer gesagt auf die Insel Tsushima während der ersten mongolischen Invasion. Als Samurai Jin Sakai erlebt ihr eine Geschichte über Ehre, Tradition und die Notwendigkeit, neue Wege zu beschreiten. Die Spielwelt ist dabei vollständig offen gestaltet und lädt zur freien Erkundung ein. Ihr entscheidet selbst, welche Aufgaben ihr in welcher Reihenfolge angeht.

Das Kampfsystem kombiniert traditionelle Samurai-Duelle mit Nahkampfwaffen, Fernkampf mittels Bogen und Heimlichkeits-Elementen. Besonders die Schwertkämpfe folgen einem durchdachten System verschiedener Kampfstile, die ihr je nach Gegnertyp einsetzen müsst. Die Inszenierung dieser Duelle orientiert sich stark an klassischen Samurai-Filmen und schafft damit eine besondere Atmosphäre.

Die Director’s Cut-Fassung beinhaltet die komplette Insel-Iki-Erweiterung, die eine eigenständige Geschichte mit neuen Charakteren, Gegnern und Gameplay-Elementen erzählt. Diese Erweiterung fügt dem ohnehin schon umfangreichen Hauptspiel mehrere zusätzliche Spielstunden hinzu. Der Online-Koop-Modus „Legends“ ermöglicht es euch, gemeinsam mit bis zu drei Mitspielerinnen und Mitspielern mythologisch inspirierte Missionen zu bestreiten.

Ghost of Tsushima Director’s Cut 🛒 enthält außerdem digitale Bonusinhalte wie ein Mini-Artbook und einen Mini-Soundtrack. Zusätzlich erhaltet ihr kosmetische Gegenstände wie das „Held von Tsushima“-Skin-Set mit goldener Maske, Schwert-Kit sowie Pferd und Sattel. Falls ihr bereits die PlayStation 4-Version besitzt, lässt sich euer Spielfortschritt problemlos auf die PlayStation 5 übertragen. Auf der PS4 ist der Titel 2020 ursprünglich erschienen, sitzt für diese auf Platz 16 der bestverkauften Games.

Passende Ergänzungen für das Spielerlebnis

Für das optimale Spielerlebnis empfiehlt sich ein Fernsehgerät oder Monitor mit 4K-Auflösung 🛒 und HDR-Unterstützung. Die visuellen Details der japanischen Landschaften kommen auf entsprechenden Bildschirmen besonders eindrucksvoll zur Geltung. Die Farbpalette des Spiels mit ihren leuchtenden Rot- und Orangetönen während der Sonnenuntergänge profitiert erheblich von der erweiterten Farbdarstellung durch HDR.

Wer die 3D-Audio-Funktionen nutzen möchte, sollte über hochwertige Stereokopfhörer 🛒 verfügen. Der räumliche Klang hilft nicht nur bei der Immersion, sondern bietet auch taktische Vorteile. Ihr könnt Gegnerinnen und Gegner anhand ihrer Geräusche orten und so beispielsweise Hinterhalte besser erkennen. Besonders in den Stealth-Passagen macht sich diese Unterstützung bemerkbar.

Hier findet ihr weitere PlayStation 5-Spiele:

Ist der Vorgänger des in diesem Jahr erschienenen Ghost of Yōtei bisher an euch vorbeigegangen, bietet sich euch jetzt mit dem reduzierten Ghost of Tsushima Director’s Cut 🛒 die perfekte Möglichkeit, diesen nachzuholen. Ihr solltet aber nicht zu lange still halten, denn der Rabatt kann schnell wieder abwandern.

Quellen: Amazon, Wikipedia

