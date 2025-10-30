Ganze 80 Euro weniger: Starker Gaming-Monitor mit 240Hz für begrenzte Zeit zum Hammerpreis erhältlich

Bei Amazon ist aktuell ein Gaming-Monitor von Acer im Angebot, der für Spielerinnen und Spieler interessant sein dürfte. Der Acer Nitro XV272U ist von 279,90 Euro auf 199,99 Euro reduziert und bietet für diesen Preis eine umfangreiche Ausstattung. Die Ersparnis von knapp 80 Euro macht den Bildschirm zu einer attraktiven Option für alle, die ihr Setup erweitern oder erneuern möchten.

Acer gehört zu den etablierten Herstellern im Bereich der Computerperipherie und hat mit der Nitro-Serie, zu der auch der Acer Nitro XV272U 🛒 zählt, speziell auf die Bedürfnisse von Gamerinnen und Gamern zugeschnittene Hardware im Portfolio. Der Hersteller richtet sich dabei an ein breites Publikum, von Gelegenheitsspielenden bis hin zu ambitionierten Nutzerinnen und Nutzern.

Gaming-Monitor von Acer bei Amazon reduziert

Der Gaming-Monitor verfügt über ein 27 Zoll großes IPS-Panel mit einer Auflösung von 2.560 x 1.440 Pixeln, was dem WQHD-Standard entspricht. Diese Auflösung bietet gegenüber Full HD deutlich mehr Bildpunkte und sorgt damit für schärfere Darstellungen in Spielen und bei der alltäglichen Nutzung. Das Display arbeitet mit einer Bildwiederholrate von bis zu 240 Hertz über DisplayPort, während über HDMI immerhin 144 Hertz erreicht werden. Höhere Bildwiederholraten ermöglichen flüssigere Bewegungsdarstellungen, was besonders in schnellen Actionspielen oder Shootern von Vorteil sein kann.

Die Reaktionszeit liegt bei einer Millisekunde beziehungsweise 0,5 Millisekunden im GTG-Modus (Gray to Gray). Diese Werte beschreiben, wie schnell einzelne Bildpunkte ihre Farbe wechseln können. Kurze Reaktionszeiten reduzieren Schlierenbildung bei schnellen Bewegungen im Bild. Das IPS-Panel bringt zudem stabile Blickwinkel und eine präzise Farbwiedergabe mit sich, wodurch Bildinhalte auch aus seitlichen Positionen gut erkennbar bleiben. Die HDR400-Zertifizierung sorgt für erweiterte Helligkeitsbereiche und stärkere Kontraste, sofern entsprechende Inhalte wiedergegeben werden.

AMD FreeSync Premium ist ebenfalls an Bord und synchronisiert die Bildwiederholrate des Monitors mit der Framerate der Grafikkarte. Diese Technologie verhindert Bildrisse (Tearing) und Ruckler (Stuttering), die entstehen können, wenn Monitor und Grafikkarte nicht im Gleichtakt arbeiten. FreeSync Premium garantiert dabei mindestens 120 Hertz bei Full-HD-Auflösung und verfügt über Low Framerate Compensation (LFC), die auch bei niedrigeren Bildraten für ein flüssiges Spielerlebnis sorgt.

Das Zero-Frame-Design mit seinen minimalen Displayrändern macht den Acer Nitro XV272U 🛒 auch für Multi-Monitor-Setups interessant. Die Anschlussmöglichkeiten umfassen zwei HDMI-2.0-Ports sowie einen DisplayPort 1.4, was ausreichend Flexibilität für verschiedene Zuspieler bietet. Integrierte Lautsprecher mit jeweils zwei Watt sind vorhanden, auch wenn externe Lösungen in der Regel eine bessere Klangqualität liefern. Der Bildschirm lässt sich zudem per VESA-Halterung (100 x 100 Millimeter) an der Wand befestigen.

Sinnvolle Ergänzungen für euer Setup

Wer den vollen Funktionsumfang des Bildschirms ausschöpfen möchte, benötigt eine entsprechend leistungsfähige Grafikkarte. Für WQHD-Gaming mit hohen Bildraten eignen sich Modelle der Mittel- bis Oberklasse besonders gut. Aktuelle Grafikkarten von AMD und NVIDIA können die 240 Hertz bei weniger anspruchsvollen Titeln ausreizen, während bei grafisch aufwendigeren Spielen die Frameraten entsprechend niedriger ausfallen. Die FreeSync-Premium-Unterstützung funktioniert dabei auch mit NVIDIA-Grafikkarten 🛒, da diese mittlerweile ebenfalls mit der Technologie kompatibel sind.

Ein ergonomischer Monitorarm 🛒 kann eine sinnvolle Investition sein, um den Bildschirm optimal zu positionieren. Durch die VESA-Kompatibilität lässt sich der Bildschirm flexibel ausrichten und in der Höhe verstellen, was zu einer gesünderen Körperhaltung beitragen kann. Verschiedene Hersteller bieten hier Lösungen in unterschiedlichen Preisklassen an, die sich an der Wand oder am Schreibtisch befestigen lassen.

Hier findet ihr alternative Angebote zu Bildschirmen:

Stellt der Acer Nitro XV272U 🛒 für euch eine sinnvolle Anschaffung dar, solltet ihr nicht zu viel Zeit verstreichen lassen, bevor ihr von dem Angebot auf Amazon gebraucht macht. Der Gaming-Monitor ist nämlich nur mit einem befristeten Rabatt versehen.

Quellen: Amazon

Die mit „Anzeige“ oder einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn ihr auf so einen Affiliate-Link klickt und über diesen Link einkauft, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für euch als Nutzer*innen verändert sich der Preis nicht, es entstehen für euch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, euch hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.