Nicht einmal 90 Euro: Beliebter Gaming-Stuhl jetzt stark reduziert im Amazon-Angebot

Noch auf der Suche nach einem hochwertigen Gaming-Stuhl? Dann findet ihr jetzt bei Amazon ein attraktives Angebot. Ein beliebtes Modell von Hersteller WOLTU wurde von 139,99 Euro auf 85,49 Euro reduziert.

Das Modell kombiniert ergonomisches Design mit hohem Sitzkomfort und einer stabilen Konstruktion, sodass lange Gaming-Sessions oder Arbeitsstunden angenehmer werden.

39 Prozent Rabatt: Günstiger Gaming-Stuhl von WOLTU im Amazon-Angebot

Der WOLTU Gaming-Stuhl bietet eine breite, flache Sitzfläche, die sich von vielen anderen Modellen unterscheidet. Während herkömmliche Varianten oft seitliche Erhöhungen aufweisen, sorgt dieses Design für eine großzügige Sitzfläche, auf der sich auch Nutzer*innen mit verschiedenen Körperformen wohlfühlen.

Die Polsterung aus atmungsaktiven Taschenfedern und hochdichtem Schaumstoff sorgt für eine optimale Druckverteilung und ein angenehmes Sitzgefühl, selbst nach mehreren Stunden Nutzung. Der Bezug aus technischem Stoff ist widerstandsfähig, wasserabweisend und pflegeleicht. Bei Amazon bekommt ihr den Gaming-Stuhl jetzt stark reduziert:

Die ergonomische Form des Stuhls trägt zur Entlastung des Rückens bei. Dank des verstellbaren Kopfkissens und der Lendenwirbelstütze wird der Körper optimal unterstützt, sodass Verspannungen und Rückenschmerzen reduziert werden können.

Weitere Funktionen

Die integrierte Wippmechanik erlaubt es, die Rückenlehne bis zu einem Winkel von 145 Grad zu neigen, was sowohl zum konzentrierten Arbeiten als auch zum Entspannen nach einer intensiven Gaming-Session ideal ist. Die gekoppelte Armlehne passt sich automatisch an die Bewegung der Rückenlehne an und sorgt für zusätzlichen Komfort.

Ein stabiler Metallrahmen und eine geprüfte Gasdruckfeder gewährleisten eine hohe Belastbarkeit von bis zu 150 Kilogramm. Die Fünf-Sterne-Basis mit leichtgängigen PU-Rollen sorgt für eine sanfte und leise Bewegung auf verschiedenen Bodenbelägen. So bleibt der Stuhl auch bei häufigem Positionswechsel stabil und langlebig.

Alternativen findet ihr hier:

Wollt ihr euch den Gaming-Stuhl, der mit 4,3 von fünf möglichen Sternen bei Amazon bewertet ist, günstig sichern, solltet ihr flinke Finger beweisen: Der Deal des Versandhausriesen ist nur für kurze Zeit verfügbar.

Quelle: Amazon

