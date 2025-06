Gefeierter OLED Gaming-Fernseher zum Tiefstpreis bei Amazon – „Der beste TV, den ich je gekauft habe“

Samsung hat sein Portfolio an hochwertigen Fernsehgeräten um ein weiteres Highlight erweitert. Der Gaming-Fernseher Samsung GQ55S90D vereint modernste OLED-Technologie mit künstlicher Intelligenz und richtet sich an anspruchsvolle Nutzer*innen, die Wert auf erstklassige Bildqualität legen. Mit einer Bildschirmdiagonale von 55 Zoll und 4K-Auflösung bietet der Smart-TV eine beeindruckende Kombination aus Design und Leistung.

Bei Amazon ist der Samsung GQ55S90D 🛒 derzeit auf 899 Euro reduziert. Diese Preisreduzierung macht den hochwertigen OLED-Fernseher für viele Interessent*innen zugänglicher und bietet ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis im Premium-Segment. Der südkoreanische Smartphone- und Technik-Riese setzt auf bewährte Innovationen wie den Neural Quantum Prozessor 4K AI Gen2 und selbstleuchtende OLED-Pixel.

Genialer Gaming-Fernseher im Amazon-Angebot: Das kann der Samsung GQ55S90D

Das Herzstück des Gaming-Fernsehers bildet der Neural Quantum 4K AI Gen2 Prozessor, der mithilfe von zwanzig neuronalen Netzwerken arbeitet. Diese fortschrittliche Technologie optimiert Bild und Ton in Echtzeit und sorgt für ein verbessertes Seherlebnis bei verschiedenen Inhalten. Besonders bemerkenswert ist die Fähigkeit des AI Upscaling, das Inhalte in niedrigerer Auflösung auf nahezu natives 4K-Niveau anhebt. Bei Amazon schnappt ihr euch das Modell, das in den Rezensionen mit Lobeshymnen wie „Der beste TV, den ich je gekauft habe“ gerühmt wird, jetzt zum Tiefstpreis:

Die OLED-Technologie ermöglicht selbstleuchtende Pixel, wodurch echte Schwarzwerte und ein praktisch unendlicher Kontrast entstehen. Im Vergleich zu herkömmlichen LCD-Fernsehern mit Hintergrundbeleuchtung kann jeder Pixel individuell gesteuert werden. Das Ergebnis sind präzise Lichteffekte und eine natürliche Farbwiedergabe, die besonders bei dunklen Filmszenen oder Spielen mit komplexen Lichtverhältnissen überzeugt.

Für Gaming-Enthusiast*innen bietet der Samsung GQ55S90D mit Motion Xcelerator Turbo eine Bildwiederholrate von bis zu 144 Hertz in 4K-Auflösung. Diese hohe Refresh-Rate sorgt für flüssige Bewegungen und reduziert Bewegungsunschärfe erheblich. Variable Refresh Rate, kurz VRR, und die geringe Eingabeverzögerung machen den Fernseher zu einer ausgezeichneten Wahl für moderne Spielkonsolen wie PlayStation 5 oder Xbox Series X.

Das LaserSlim-Design zeichnet sich durch einen nahezu unsichtbaren Rahmen und eine flache Rückseite aus. Diese minimalistische Gestaltung fügt sich harmonisch in moderne Wohnräume ein und lenkt nicht vom Bildinhalt ab. Die Pantone-Zertifizierung garantiert eine farbechte Darstellung von über 2.000 Farbtönen, was besonders bei der Betrachtung von Filmen und Serien in Kinoqualität auf dem Gaming-Fernseher zum Tragen kommt.

Passende Ergänzungen für euer Entertainment-Setup

Zur optimalen Nutzung des Samsung GQ55S90D 🛒 empfiehlt sich eine hochwertige Soundbar, da selbst gute TV-Lautsprecher aufgrund der schlanken Bauweise physikalische Grenzen haben. Samsung bietet mit der HW-Q990D 🛒 eine Premium-Soundbar mit Dolby Atmos-Unterstützung, die das Klangerlebnis erheblich verbessert. Alternative Hersteller wie Sonos oder Bose bieten ebenfalls kompatible Lösungen in verschiedenen Preisklassen.

Für Gamer*innen lohnt sich die Investition in qualitativ hochwertige HDMI-Kabel der Version 2.1, um die vollen 4K-144Hz-Fähigkeiten des Fernsehers auszuschöpfen. Diese Kabel unterstützen höhere Bandbreiten und ermöglichen Features wie VRR und Auto Low Latency Mode (ALLM). Zusätzlich kann eine Gaming-Wandhalterung sinnvoll sein, um den optimalen Betrachtungswinkel zu erreichen und Platz zu sparen.

Weitere Gaming-Fernseher findet ihr hier:

Die Integration in Smart-Home-Systeme wird durch die umfangreichen Konnektivitätsoptionen unterstützt. Neben WLAN und Bluetooth bietet der Fernseher mehrere HDMI-Anschlüsse und USB-Ports für externe Geräte. Streaming-Dienste wie Netflix, Disney Plus und Amazon Prime Video sind bereits vorinstalliert, während Samsung TV Plus über 900 kostenlose Kanäle bereitstellt.

Der Deal für den Gaming-Fernseher bei Amazon ist nur für eine kurze Zeit verfügbar. Ihr solltet also schnell zuschlagen, wenn ihr euch den Samsung GQ55S90D 🛒 zum bislang günstigsten Preis schnappen wollt.

Quellen: Amazon

Die mit „Anzeige“ oder einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn ihr auf so einen Affiliate-Link klickt und über diesen Link einkauft, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für euch als Nutzer*innen verändert sich der Preis nicht, es entstehen für euch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, euch hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.