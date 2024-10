Gefeiertes PS5-Spiel im Amazon-Angebot: Diesen Blockbuster nehmt ihr jetzt für die Hälfte mit

Lust auf ein von Kritik wie Fans gleichermaßen hochgelobtes PS5-Spiel? Mit Marvel’s Spider-Man: Miles Morales bekommt ihr auf Amazon gerade einen begeisternden Blockbuster zum Schnäppchenpreis.

Mit dem Deal des Versandhausriesen geht euch das Action-Adventure aktuell für rund 25 Euro ins Netz. So spart ihr über die Hälfte seines ursprünglichen Preises – eine günstige Gelegenheit, die sich vor allem für Fans des Spinnenmannes lohnt, die bislang nicht in den Genuss gekommen sind.

Meisterwerk für die PS5: Marvel’s Spider-Man: Miles Morales jetzt zum Schnapperpreis

In Marvel’s Spider-Man: Miles Morales erlebt ihr die Geschichte des jungen Miles, der in die großen Fußstapfen, die sein Mentor Peter Parker als Spider-Man hinterlässt, tritt. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger verfügt Miles über ganz eigene einzigartige Fähigkeiten, die ihm zum Großstadthelden verhelfen. Die neue Story ist spannend wie emotional erzählt, sodass sie dem gefeierten Gameplay des PS5-Spiels eine zusätzliche Tiefe verleiht. Bei Amazon zahlt ihr gerade nicht einmal mehr die Hälfte des ursprünglichen Preises:

Dank der modernen und leistungsstarken Technik, die Sonys PlayStation 5 unter der Haube hat, erlebt ihr die Stadt New York in beeindruckender Grafik – ohne spürbar lästige Ladezeiten. Die detaillierten Charaktermodelle sowie die smoothen Animationen machen das Spielerlebnis besonders intensiv, während die adaptiven Trigger des DualSense-Controllers euch jede Bewegung und Aktion sogar haptisch spüren lassen. Das Schwingen durch die Straßenschluchten fühlt sich so noch realistischer und noch immersiver an.

Außerdem könnt ihr eure Gegner mit Miles‘ einzigartigen Venom-Blasts in den adrenalingetränkten Kämpfen auf spektakuläre Art und Weise niederstrecken. Die Kombination aus akrobatischen Bewegungsabfolgen, Netzfäden und den explosiven Venom-Kräften hievt das Spielgefühl auf ein völlig neues Level. Mit seinen individuellen Fähigkeiten hebt sich Miles deutlich von Peter Parker ab und bietet eine taufrische Perspektive im Spider-Man-Universum.

Schon um den Zeitpunkt seiner Veröffentlichung befanden auch wir Marvel’s Spider-Man: Miles Morales im Test für einen echten Hit. Damit gliedert sich der Titel nahtlos in die jüngere Vergangenheit der Spinnenmann-Spiele ein, deren jüngster Ableger – Marvel’s Spider-Man 2 – bald auf dem PC seinen Release feiern darf. Mit dem derweil reduzierten PS5-Spiel im Amazon-Angebot macht ihr also wenig falsch – solange ihr euch beeilt, denn der Deal dürfte wie immer zeitlich begrenzt verfügbar sein.

Die mit „Anzeige“ oder einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn ihr auf so einen Affiliate-Link klickt und über diesen Link einkauft, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für euch als Nutzer*innen verändert sich der Preis nicht, es entstehen für euch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, euch hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.