Gefeiertes PS5-Spiel nur kurze Zeit mit 30 % Rabatt im Amazon-Angebot abstauben

Besitzerinnen und Besitzer von Sonys Spielekonsole können sich über ein attraktives Angebot freuen: Ein populäres PS5-Spiel, das sich bei Metacritic über einen starken User-Score von 89 freut, ist bei Amazon deutlich im Preis reduziert. Die Sonic x Shadow Generations-Sammlung, die sowohl Classic- als auch Modern-Sonic-Erlebnisse vereint, zeigt sich aktuell als besonders preiswerter Plattformer.

Sowohl Nostalgie als auch frische Inhalte bietet die Zusammenstellung für eine breite Zielgruppe. Neben dem vollständig überarbeiteten Sonic Generations erhalten Spielende eine brandneue Shadow-Kampagne, die den dunklen Igel in den Mittelpunkt rückt und ihm nie zuvor gesehene Fähigkeiten verleiht. Sonic x Shadow Generations 🛒 schnappt ihr euch nur kurz stark vergünstigt.

Populäres PS5-Spiel im Amazon-Angebot: Hier kommen Jump’n’Run-Fans auf Hochtouren

Der reguläre Verkaufspreis von 49,99 Euro wurde auf 34,50 Euro gesenkt, was einer Ersparnis von über 30 Prozent entspricht. Sonic x Shadow Generations präsentiert sich als umfangreiche Neuauflage, die sowohl bewährte Inhalte als auch völlig neue Spielerfahrungen mitbringt. Das wissen auch Kritikerinnen und Kritiker zu schätzen und verpassen dem PS5-Spiel eine durchschnittliche Wertung von 80 bei Metacritic. Auf Amazon schnappt ihr es euch jetzt über 15 Euro günstiger:

Die Sammlung gliedert sich in zwei Hauptbereiche: Shadow Generations führt den antiheldenartigen Igel durch eine eigenständige Kampagne, in der er gegen seinen Erzfeind Black Doom antritt. Dabei stehen Shadow völlig neue Doom-Kräfte zur Verfügung, die das Gameplay erheblich erweitern. Spieler*innen können über Wasser surfen, Hindernisse überfliegen und mittels Chaos Control sogar die Zeit anhalten.

Das überarbeitete Sonic Generations hingegen bietet eine nostalgische Zeitreise durch die Geschichte der Serie. Classic Sonic und Modern Sonic vereinen ihre Kräfte, um sich Dr. Eggman und dem mysteriösen Time Eater zu stellen. Die Grafik wurde für die aktuelle Konsolengeneration optimiert, Filmsequenzen überarbeitet und zusätzliche Sammelobjekte sowie Bonusinhalte hinzugefügt.

Besonders hervorzuheben sind die exklusiven Inhalte des PS5-Spiels: Erweiterte Prolog-Animationen zeigen nie zuvor gesehene Szenen und vertiefen die Hintergrundgeschichte. Die Zentralwelt des Weißen Raums orientiert sich an den offenen Zonen aus Sonic Frontiers und bietet Erkundungsmöglichkeiten jenseits der linearen Levelstruktur klassischer Jump’n’Run-Spiele.

Perfekte Ergänzungen für mehr Plattformer-Power

Wer Gefallen an Sonic x Shadow Generations 🛒 Mischung aus nostalgischem und modernem Platforming findet, sollte auch andere Titel des Genres in Betracht ziehen. Crash Bandicoot N. Sane Trilogy 🛒 bietet ähnlich wie die Sonic-Sammlung eine Kombination aus klassischen Leveln und modernen Verbesserungen. Die präzisen Sprungpassagen und farbenfrohen Welten sprechen eine vergleichbare Zielgruppe an.

Für Spielerinnen und Spieler, die sich mehr für die 3D-Aspekte interessieren, stellt Ratchet & Clank: Rift Apart 🛒 eine hervorragende Ergänzung dar. Das preisgekrönte PS5-Spiel nutzt die Hardware noch intensiver und zeigt, was bei Plattformern mit aktueller Technik möglich ist. Die nahtlosen Dimensionswechsel und die detaillierten Welten bieten eine moderne Interpretation des Genres.

Auch die Spyro Reignited Trilogy 🛒 passt thematisch zur Sonic-Sammlung. Beide Pakete konzentrieren sich auf die Wiederbelebung klassischer Charaktere und deren Anpassung an heutige Standards. Die bunten, fantasievollen Welten und das familienfreundliche Gameplay machen sie zu idealen Begleitern.

Das perfekte PS5-Zubehör gibt es hier:

Retro-Gaming-Enthusiast*innen könnten zusätzlich Interesse an der Mega Man Legacy Collection oder den verschiedenen Street Fighter-Sammlungen entwickeln. Diese Titel zeigen ebenfalls, wie klassische Spielmechaniken für moderne Plattformen aufbereitet werden können, ohne ihren ursprünglichen Charme zu verlieren. Wollt ihr euch Sonic x Shadow Generations 🛒 günstig schnappen, müsst ihr aber noch schneller sein als der blaue Igel selbst: Das PS5-Spiel ist nur für eine kurze Zeit im Angebot auf Amazon.

