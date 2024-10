Genialer Gaming-Monitor günstig wie nie: WQHD, 200 Hz & 1ms von LG mit 30% Rabatt

Für grafische Augenweiden ist ein Gaming-Monitor mindestens so wichtig wie die passende Hardware. Das weiß auch Amazon und kommt mit einem attraktiven Angebot für ein starkes LG-Modell zum Tiefstpreis um die Ecke.

Mit dem LG UltraGear 27GS85QX-B bietet der Versandhausriese einen besonders leistungsstarken Bildschirm über 120 Euro günstiger an. Das IPS-Display punktet vor allem mit einer Bildwiederholrate von bis zu 200 Hertz, einer flotten Reaktionszeit von gerade einmal einer Millisekunde sowie der Unterstützung von HDR, NVIDIAs G-Sync und weiteren spannenden Features.

Gaming-Monitor bei Amazon im Angebot: Der LG UltraGear 27GS85QX-B lässt kaum Wünsche offen

Der 27-Zoll-Monitor von LG UltraGear beeindruckt nicht nur auf den ersten Blick durch sein nahezu rahmenloses Design und die gestochen scharfe WQHD-Auflösung von 2.560 x 1.440 Pixeln, was ihn hervorragend für immersive Singleplayer-Spielerlebnisse eignet. Dank einer hohen Helligkeit von 400 cd/m² und der Unterstützung der modernen HDR-Technologien werden auch feinste Details in dunkelsten Szenen auf dem Gaming-Monitor kristallklar, was auch bei dynamischen Titeln einen spürbaren Unterschied ausmachen kann. Bei Amazon zahlt ihr dank des Deals jetzt den bisherigen Tiefstpreis für das Spitzenmodell:

Eine weitere Stärke des LG UltraGear 27GS85QX-B ist seine rasante Bildwiederholrate von bis zu 200 Hertz. Dadurch wird selbst bei schnellen Bewegungen eine flüssige Darstellung ermöglicht, die für wettbewerbsorientierte Spielerinnen und Spieler, die sich auf den Maps von Counter-Strike 2 oder Valorant zuhause fühlen, von großem Vorteil ist. Die Kompatibilität mit NVIDIAs G-SYNC– und AMDs FreeSync-Technologien sorgt zudem für einen weichen Bildaufbau, was nerviges Ruckeln und Bildstörungen deutlich reduziert.

Auch die Ergonomie kommt bei LG nicht zu kurz: Ihr könnt den Monitor selbstverständlich in der Höhe verstellen als auch neigen und schwenken. Für eine einfache Menüführung bietet der Bildschirm eine OnScreen Control, die eine intuitive Steuerung per Maus erlaubt. Darüber hinaus garantiert die Werkskalibrierung eine präzise Farbdarstellung, die sowohl beim Spielen als auch bei der Bildbearbeitung überzeugt.

Tatsächlich lässt der Gaming-Monitor dank seiner spannenden Spezifikationen, seinen vielfältigen Anschlussmöglichkeiten und standardmäßigen Funktionen wie der Flicker Free-Technologie oder dem integrierten Blaulichtfilter kaum einen Wunsch offen. In Kombination mit dem bislang günstigsten Preis, den ihr für das LG-Modell jetzt bei Amazon zahlt, solltet ihr den Deal durchaus in Betracht ziehen. So seid ihr bestens gerüstet für den aktuell laufenden Spiele-Herbst – auf dessen Highlights auch wir uns bereits freuen.

