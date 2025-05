Gewaltiger OLED Gaming-Monitor mit 175Hz nur kurz mit 49 % Rabatt im Angebot

Wer sein Setup auf ein neues Level heben möchte, sollte sich dieses Angebot nicht entgehen lassen: Ein mächtiger OLED Gaming-Monitor von Acer ist derzeit bei Amazon deutlich im Preis reduziert. Statt der ursprünglichen 1.199,90 Euro zahlt ihr aktuell nur 611 Euro – eine Ersparnis von fast 50 Prozent für ein hochwertiges Display aus der renommierten Predator-Serie.

Die Marke steht seit Jahren für zuverlässige und leistungsstarke Gaming-Peripherie. Mit dem Acer Predator X34V 🛒 präsentiert der Hersteller einen Curved-Monitor, der speziell auf die Bedürfnisse anspruchsvoller Spielerinnen und Spieler zugeschnitten ist und durch sein ultrabreites Format ein besonders immersives Spielerlebnis verspricht.

Curved Gaming-Monitor mit OLED-Display im Amazon-Angebot: Das bietet der Acer Predator X34V

Das Herzstück des Acer Predator X34V ist zweifellos sein beeindruckendes 34-Zoll OLED-Display mit einer UltraWide QHD-Auflösung von 3.440 x 1.440 Pixeln. Die Curved-Bauweise umschließt euer Sichtfeld und sorgt für ein tieferes Eintauchen in virtuelle Welten. Besonders bei Renn- oder Strategiespielen, wo der erweiterte Blickwinkel taktische Vorteile bringen kann, macht sich das ultrabreite Format bezahlt. Bei Amazon zahlt ihr jetzt fast 600 Euro weniger für den gewaltigen Gaming-Monitor:

Mit einer Bildwiederholrate von 175 Hertz und einer beeindruckend schnellen Pixel-Reaktionszeit von nur 0,03 Millisekunden bietet der Gaming-Monitor optimale Voraussetzungen für flüssiges Gameplay. Zum Vergleich: Herkömmliche Büromonitore arbeiten meist mit 60 Hz und Reaktionszeiten im Bereich von fünf bis zehn Millisekunden. Der Unterschied ist besonders bei schnellen Spielszenen spürbar, wo jede Verzögerung über Sieg oder Niederlage entscheiden kann.

Die OLED-Technologie sorgt zudem für hervorragende Farbdarstellung mit einer DCI-P3-Abdeckung von 99 Prozent und einem Delta-E-Wert unter zwei, was nahezu professionelle Farbgenauigkeit bedeutet. Dank VESA DisplayHDR True Black 400-Zertifizierung werden tiefe Schwarzwerte und kontrastreiches Bildmaterial besonders eindrucksvoll dargestellt. Die AMD FreeSync Premium-Technologie eliminiert störendes Bildschirmzerreißen, indem sie die Bildausgabe des Displays mit der Grafikkartenleistung synchronisiert.

Optimale Spielerfahrung dank durchdachter Details

Die Konnektivität des Acer Predator X34V 🛒 wurde ebenso durchdacht konzipiert wie sein Display. Mit verschiedenen Anschlussmöglichkeiten wie HDMI, DisplayPort und USB Typ-C lässt sich der Monitor vielseitig in bestehende Setups integrieren. Besonders praktisch: Über USB Typ-C könnt ihr nicht nur Bildsignale übertragen, sondern gleichzeitig auch kompatible Geräte laden.

Das ergonomische Design ermöglicht verschiedene Anpassungen an eure individuellen Bedürfnisse. Durch die VESA-Kompatibilität kann der Monitor auch an Monitorarmen oder -halterungen befestigt werden, was zusätzlichen Spielraum bei der Gestaltung eures Gaming-Bereichs schafft. Das schlanke Design fügt sich zudem harmonisch in moderne Wohnumgebungen ein.

Für längere Gaming-Sessions besonders relevant: Die OLED-Technologie arbeitet ohne Hintergrundbeleuchtung und reduziert damit die Augenbelastung im Vergleich zu traditionellen LCD-Displays. Zusammen mit der ergonomischen Positionierbarkeit trägt dies zu einem komfortableren Spielerlebnis bei, selbst wenn ihr mehrere Stunden am Stück spielt.

Um das Maximum aus eurem neuen Gaming-Monitor herauszuholen, solltet ihr über passende Ergänzungen nachdenken. Eine leistungsstarke Grafikkarte ist Voraussetzung, um die hohe Auflösung und Bildwiederholrate voll auszunutzen. Aktuelle Modelle aus AMDs Radeon RX 7000-Serie 🛒 oder Nvidias GeForce RTX 40-Serie 🛒 bieten genügend Leistungsreserven, um auch anspruchsvolle Titel in UWQHD flüssig darzustellen.

Weitere starke Grafikkarten findet ihr hier:

Wollt ihr euch den gigantischen Gaming-Monitor günstig sichern, solltet ihr euch beeilen: Das Angebot für den Acer Predator X34V 🛒 auf Amazon ist nur für kurze Zeit verfügbar.

Quellen: Amazon

Die mit „Anzeige“ oder einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn ihr auf so einen Affiliate-Link klickt und über diesen Link einkauft, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für euch als Nutzer*innen verändert sich der Preis nicht, es entstehen für euch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, euch hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.