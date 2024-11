Gigantischer Gaming-Monitor mit 4K & 144Hz zum kleinen Preis: Bei Amazon zahlt ihr jetzt keine 500 Euro

Einen Gaming-Monitor mit einer wirklich beeindruckenden Bilddiagonale bekommt ihr bei Amazon gerade mit einem satten Rabatt. Statt der ursprünglich abverlangten 929 Euro zahlt ihr für das starke Samsung-Modell im aktuellen Angebot nur 499 Euro – also fast die Hälfte.

Egal, ob ihr nach einem leistungsstarken Display für grafische Glanzleistungen in euren liebsten Videospielwelten oder das alltägliche Arbeiten im Homeoffice sucht: Der Samsung Odyssey Neo G70C lässt kaum einen Wunsch offen. Was das obendrein schicke Stück Technik unter der Haube hat, verrät ein Blick auf seine restlichen Spezifikationen und Features.

Gaming-Monitor im Angebot bei Amazon: Das kann der Samsung Odyssey Neo G70C

Mit dem Samsung Odyssey Neo G70C holt ihr euch einen Gaming-Monitor ins Haus, dessen Stärken vor allem in seiner Vielseitigkeit und seiner Performance stecken. Das 43-Zoll-Display bringt dank kristallklarer 4K UHD-Auflösung von 3.840 x 1.440 Pixeln und einem für hohe Kontraste bekannten VA-Panel gestochen scharfe Bilder auf den Schirm.

Nebenbei sorgt die Quantum Mini-LED-Technologie für eine präzise Steuerung des Lichts, die insbesondere beim Zocken oder in spannenden Streaming-Sessions ihre Vorteile offenbart. Beim Versandhausriesen Amazon zahlt ihr jetzt keine 500 Euro mehr und spart so ganze 46 Prozent auf den ursprünglichen Preis des Spitzenmodells:

Ein weiteres Highlight des Odyssey Neo G70C ist seine flotte Bildwiederholfrequenz von 144 Hertz, die gepaart mit einer rasanten Reaktionszeit von nur einer Millisekunde für flüssiges Gameplay ohne störende Unterbrechungen sorgt. Dank des Supports von AMDs nützlicher FreeSync Premium Pro-Technologie bleibt die Darstellung auch bei schnellsten Bewegungen stabil und verzerrungsfrei.

Die Framerate eurer Grafikkarte und die Bildwiederholrate eures Monitors stehen beide stets im Einklang, was etwaige Eingabeverzögerungen minimieren soll. Dank seiner HDMI 2.1-Schnittstellen profitieren auch Konsoleros an der PS5 und der Xbox Series X von seinen schnellen Specs, wer lieber am PC spielt darf aber wie gewohnt auf den DisplayPort 1.4-Anschluss bauen.

Gaming-Monitor mit integriertem Smart-Hub

Hinzu gesellen sich zahlreiche clevere Features, die den Samsung-Screen zum mächtigen Multitalent für Entertainment werden lassen. Über den integrierten Smart- sowie den Gaming-Hub stehen euch eine Vielzahl an Apps zur Auswahl – darunter mit Netflix, YouTube oder Disney+ natürlich auch die beliebtesten.

So könnt ihr nebenbei auch ganz einfach einen Film oder eine Serie schauen und den ohnehin vergleichsweise großen Bildschirm als Ersatz für einen Smart-TV verwenden. Besonders cool: Im Lieferumfang enthalten ist eine kleine Fernbedienung, mit der sich die wichtigsten Einstellungen und die Navigation auch ganz bequem vom Sofa aus vornehmen lassen.

Nicht zu verachten ist das matte Display des Samsung Odyssey Neo G70C, welches Reflexionen von künstlichem und natürlichem Licht absorbiert. So bleibt der Bildschirm auch in helleren Umgebungen gut lesbar und bietet eine immersive Darstellung, die ungestörtes Arbeiten und Spielen garantiert.

Außerdem sorgt ein höhenverstellbarer Standfuß für eine verbesserte Ergonomie. Und mit seinem edlen schwarzen, fast rahmenlosen Design schmiegt er sich nahtlos an jedes Setup an. Wollt ihr den Gaming-Monitor zum stark reduzierten Preis künftig auf eurem Schreibtisch sehen, solltet ihr euch aber beeilen: Das Amazon-Angebot ist von zeitlich begrenzter Dauer.

Quellen: Geizhals, Amazon

