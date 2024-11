Großer Gaming-Monitor mit 180Hz & WQHD unter 300 Euro: Schon vor dem Black Friday bei Amazon abstauben

Auf Amazon gibt es noch vor dem Sparspektakel, das uns mit dem Black Friday in Kürze erwartet, einen großen Gaming-Monitor zum kleinen Preis. Mit dem Angebot zahlt ihr nicht einmal mehr 300 Euro für das leistungsstarke Budget-Modell.

Konkret geht es hier um den iiyama G-Master GCB3480WQSU-B1 Red Eagle, den ihr beim Versandhausriesen jetzt zum Tiefstpreis einsacken könnt. Im Vergleich zu anderen Curved-Monitoren in dieser Preisklasse punktet er mit einer stattlichen Bildwiederholfrequenz von 180 Hertz und einer ultraflotten Reaktionszeit von nur 0,4 Millisekunden.

Gaming-Monitor bei Amazon zum Budgetpreis: Das kann der iiyama G-Master

Der iiyama G-Master GCB3480WQSU-B1 Red Eagle überzeugt in erster Linie mit einem 34-Zoll-VA-Panel, das euch mit seinem geschwungenen Curved-Design und ein besonders immersives Gefühl beim Zocken eurer liebsten Titel bietet. Die 1.500R-Krümmung passt sich der natürlichen Sicht eurer Augen an, während sie für ein möglichst realitätsnahes und angenehmes Bild garantiert. Dank der WQHD-Auflösung von 3.440 x 1.440 Pixeln liefert der Gaming-Monitor gestochen scharfe Bilder, die vor allem bei detailreichen, grafisch anspruchsvollen Titeln und Anwendungen zur Geltung kommen. Bei Amazon zahlt ihr laut Vergleichsportal Geizhals jetzt den günstigsten Preis:

Die bereits angesprochene, flotte Bildwiederholrate von 180 Hertz in Kombination mit der rasanten Reaktionszeit von 0,4 Millisekunden sorgt zusätzlich für ein noch smootheres Spielerlebnis. Selbst die flinksten Bewegungen in schnellen Spielen wie League of Legends oder blitzartige Szenenwechsel in schweißtreibenden Shootern wie Valorant werden ohne störende Verzögerungen dargestellt. Hinzu kommt AMDs smarte FreeSync Premium Pro-Technologie, die Bildfehler wie Tearing oder Ruckeln reduziert und die Aktualisierungsfrequenz eures Bildschirms mit der Framerate eurer Grafikkarte stets synchronisiert hält.

Für den Komfort eures Nackens und eine grundlegend verbesserte Ergonomie sorgt der höhenverstellbare Standfuß, mit dem ihr den Screen an eure bevorzugte Sitzposition anpassen könnt. Zusätzliche Features wie der Black Tuner, der dunkle Bildbereiche optimiert, sowie individuell einstellbare Presets für verschiedene Anwendungsbereiche runden das Gesamtpaket ab.

Anschlüsse und weitere Features auf einen Blick

Auch die Anschlussmöglichkeiten lassen wenig Wünsche offen. Von HDMI– über DisplayPort-Schnittstellen, einem Kopfhörerausgang bis hin zu einem integrierten USB-Hub ist alles vorhanden, was den iiyama G-Master zu einem flexiblen Gerät für Gaming, Arbeit und Multimedia werden lässt.

Dank der Picture by Picture-Funktion könnt ihr Inhalte von bis zu vier verschiedenen Signalquellen gleichzeitig anzeigen – ideal für Multitasking oder etwaige Kreativarbeit. Wollt ihr euch den Gaming-Monitor günstig sichern, solltet ihr euch beeilen: Wie gewohnt läuft der Deal bei Amazon nur für kurze Zeit.

Quellen: Amazon, Geizhals

