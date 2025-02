Fast die Hälfte: PS5-Bestseller kurz nach Release bei Amazon stark reduziert

Spielvernarrte Sparfüchse sollten die Ohren spitzen, denn aktuell schnappt ihr euch ein populäres PS5-Spiel, das sich unter den Amazon-Bestsellern tummelt, zum Schnäppchenpreis. Dank des satten Rabatts zahlt ihr nur noch etwas mehr als die Hälfte des ursprünglichen Preises für den erst kürzlich erschienenen Hit.

Die Rede ist von LEGO Horizon Adventures, das euch in die Welt des von Guerilla Games geschaffenen Action-Abenteuers entführt – allerdings im nicht minder bildschönen Bauklotzformat. Statt 69,99 Euro zahlt ihr aktuell nur noch geschlagene 41 Euro.

Neues PS5-Spiel im Amazon-Angebot: Das bietet euch LEGO Horizon Adventures

LEGO Horizon Adventures bietet euch die Möglichkeit, in die Welt der titelgebenden Reihe einzutauchen, die mit den Steinen des dänischen Spielzeugfabrikanten originalgetreu nachgebaut wurde. Ihr folgt der Geschichte von Aloy, die als Baby in einer Höhle gefunden wird und in einer kleinen Siedlung – dem Mutterherz – aufwächst. Ihre Reise führt sie in eine dystopische Zukunft, in der stählerne Maschinen das Sagen haben. Bei Amazon krallt ihr euch die LEGO-Variante der gefeierten PS5-Spielereihe jetzt zum günstigen Preis und spart dabei satte 41 Prozent:

Das Spiel erlaubt euch nicht nur, als Aloy zu spielen, sondern auch mit anderen zusammen in das Abenteuer aufzubrechen – sei es online oder im lokalen Couch-Koop-Modus. So könnt ihr die packende Story ganz alleine durchleben oder euch im Team mit Varl, Teersa und Erend den Herausforderungen ihrer gefährlichen, aber wunderschönen Welt stellen. Die Charaktere, die jeweils ganz eigene Talente und Waffen mitbringen, helfen euch, euch im Kampf gegen die monströsen Maschinen zu behaupten.

Ihr zieht von der trauten Siedlung des Nora-Stammes los, um einen Blick auf all die eindrucksvollen, an Dinosaurier erinnernden Maschinen, die den Wald, die Berge und Wüsten durchstreifen, zu erhaschen. Der gelungene Mix aus Action, Erkundung und dem typischen Humor der LEGO-Adaptionen bietet dabei ein besonders unterhaltsames Erlebnis. Dieses wird natürlich auch von den dynamischen und flotten Kämpfen getragen, die ihr mit spektakulären Waffen sowie gesammelten Power-ups für euch entscheiden könnt.

Alles nach eurem Geschmack

In LEGO Horizon Adventures stehen euch eine ganze Palette an Anpassungsmöglichkeiten zur Verfügung. Ihr könnt das Dorf Mutterherz nach euren Vorstellungen dekorieren und sogar einzigartige LEGO-Gebäude und Verzierungen freischalten. Zudem gibt es eine Vielzahl von kosmetischen Optionen für eure Charaktere und ihren individuellen Look.

Langweilig wird es jedenfalls nicht, denn ihr könnt die veränderbaren Level jederzeit erneut spielen, um so noch weitere Überraschungen freizuschalten. Gehen euch die Ideen aus, werft ihr einen Blick auf das schwarze Brett, das in eurem Dorf aushängt. Hier findet ihr weitere Aufgaben, die dem Mutterherz weiterhelfen dürften.

Mit dem Deal schnappt ihr euch ein brandaktuelles PS5-Spiel, das erst im November des vergangenen Jahres erschienen ist und seitdem nicht nur Horizon- oder LEGO-Fans zu begeistern weiß. Warum LEGO Horizon Adventures in unserem Test trotzdem die „schönste Enttäuschung des Jahres“ war, verraten wir an entsprechender Stelle noch einmal ganz ausführlich.

Die mit „Anzeige“ oder einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn ihr auf so einen Affiliate-Link klickt und über diesen Link einkauft, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für euch als Nutzer*innen verändert sich der Preis nicht, es entstehen für euch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, euch hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.