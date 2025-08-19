Heißerwartetes PlayStation 5-Spiel schon vor Release deutlich günstiger – jetzt besonderen Rabatt sichern

Amazon bietet aktuell eine interessante Vergünstigung für ein mit Spannung erwartetes PlayStation 5-Spiel an. Die Neuauflage eines Ablegers von Hideo Kojimas Metal Gear-Reihe kann dort bereits vor seinem offiziellen Erscheinungstermin zu einem reduzierten Preis erworben werden. Das Remake des legendären Stealth-Action-Klassikers verspricht, die ikonische Geschichte von Snake in moderner Grafik zu erzählen.

Die Preisreduktion von 79,99 Euro auf 71,99 Euro macht das Angebot besonders attraktiv, zumal der Titel erst am 28. August erscheint. Selten können Spielerinnen und Spieler bereits vor dem Launch von einer Vergünstigung profitieren. Konami setzt bei Metal Gear Solid Delta Snake Eater 🛒 auf eine vollständige grafische Überarbeitung, während die klassischen Gameplay-Elemente erhalten bleiben.

PlayStation 5-Spiel Metal Gear Solid Delta Snake Eater Tage vor der Veröffentlichung schon im Angebot

Der mit einer Auffrischung versehene Titel führt Spielende in die Sechzigerjahre zurück, als der Kalte Krieg die Weltpolitik bestimmte. Die Geschichte folgt dem Elitesoldaten Snake, der eine gefährliche Mission im Dschungel übernehmen muss. Dabei steht nicht nur das Überleben im Vordergrund, sondern auch die Verhinderung einer globalen Katastrophe durch Massenvernichtungswaffen.

Das Stealth-Action-Gameplay setzt auf verschiedene Überlebensmechaniken, die das ursprüngliche Erlebnis erweitern. Camouflage-Systeme, Nahkampf-Techniken und Jagdelemente spielen eine zentrale Rolle. Die Dschungelumgebung fordert strategisches Denken, da Geräusche Raubtiere anlocken können und Fallen sowohl Gefahr als auch Chance bedeuten.

Die technische Umsetzung nutzt die Leistungsfähigkeit der PlayStation 5 vollständig aus. Verbesserte Beleuchtung, detailreichere Texturen und flüssigere Animationen heben das visuelle Erlebnis auf ein neues Niveau. Die Haptik des DualSense-Controllers verstärkt das Immersionsgefühl, etwa beim Anschleichen oder bei Nahkampfsequenzen.

Besonders hervorzuheben ist die Kombination aus nostalgischem Gameplay und moderner Technik. Metal Gear Solid Delta Snake Eater 🛒 bewahrt die Essenz des Originals, während es gleichzeitig zeitgemäße Standards erfüllt. Die Entwickler*innen haben besonders viel Wert auf die Atmosphäre gelegt, die durch einen passenden Soundtrack und realistische Soundeffekte unterstützt wird.

Hier findet ihr weitere PlayStation 5-Spiele:

Ergänzende Hardware und Zubehör für den Schleichausflug

Für das optimale Spielerlebnis empfiehlt sich hochwertiges Gaming-Zubehör. Ein gutes Gaming-Headset 🛒 verstärkt die atmosphärischen Soundeffekte des Dschungels und ermöglicht präzise Ortung von Gegnern oder Gefahren. Die räumliche Wahrnehmung spielt bei Stealth-Titeln eine entscheidende Rolle für den Erfolg.

Zusätzliche Controller bieten Vorteile bei längeren Spielsessions oder wenn ihr das Erlebnis mit Freundinnen und Freunden teilen möchtet. Der DualSense-Controller 🛒 mit seiner erweiterten Haptik trägt erheblich zur Immersion bei. Ein Ersatz-Controller verhindert Unterbrechungen durch leere Akkus während spannender Missionen.

Ihr habt Metal Gear Solid Delta Snake Eater 🛒 sowieso schon auf eurer Wunschliste stehen? Dann ist der jetzige Zeitpunkt dank des Preisnachlasses vermutlich der günstigste, um sich das Spiel vorab zu sichern. Zu Release hat sich die geschrumpfte Zahl dann wahrscheinlich erstmal wieder verabschiedet.

Quellen: Amazon

Die mit „Anzeige“ oder einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn ihr auf so einen Affiliate-Link klickt und über diesen Link einkauft, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für euch als Nutzer*innen verändert sich der Preis nicht, es entstehen für euch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, euch hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.