Hier spart ihr 80 Euro: Hochklassiger Gaming-Monitor mit 200 Herz nur noch wenige Tage stark reduziert

Bei Amazon lockt derzeit ein attraktives Angebot für alle, die ihr Setup aufrüsten möchten: Ein hochwertiger Gaming-Monitor der bekannten Legion-Serie ist deutlich im Preis reduziert. Der Bildschirm richtet sich an Spielerinnen und Spieler, die Wert auf schnelle Reaktionszeiten und eine gestochen scharfe Darstellung legen.

Der Lenovo Legion R27qe Gen 2 🛒 gehört zur zweiten Generation der R27qe-Reihe und vereint moderne Display-Technologie mit einem durchdachten ergonomischen Konzept. Aktuell ist der Bildschirm bei Amazon von 249,99 Euro auf 169,99 Euro heruntergesetzt – eine Preisreduktion, die durchaus Aufmerksamkeit verdient.

Gaming-Monitor von Lenovo im Angebot bei Amazon

Die Basis des Gaming-Monitors bildet ein 27 Zoll großes IPS-Panel mit einer Auflösung von 2.560 x 1.440 Pixeln, was im Fachjargon als QHD oder 1440p bezeichnet wird. Diese Auflösung liegt zwischen Full HD (1.920 x 1.080) und 4K (3.840 x 2.160) und bietet einen guten Mittelweg: Ihr erhaltet deutlich mehr Bildfläche und Detailreichtum als bei Full HD, ohne dass eure Grafikkarte so stark gefordert wird wie bei 4K. Für die meisten modernen Spiele stellt dies eine ideale Balance zwischen Bildqualität und Performance dar.

Das Gerät arbeitet mit einer Bildwiederholrate von 200Hz, was bedeutet, dass der Bildschirm 200 Bilder pro Sekunde anzeigen kann. Besonders in schnellen Shootern oder Rennspielen macht sich diese Eigenschaft bemerkbar, da ihr gegnerische Bewegungen früher wahrnehmt und entsprechend reagieren könnt.

Die Reaktionszeit liegt bei 0,5 Millisekunden MPRT – ein Wert, der Bewegungsunschärfe minimiert. MPRT steht für Moving Picture Response Time und gibt an, wie schnell sich bewegende Objekte ohne Nachzieheffekte dargestellt werden. Ergänzt wird dies durch VESA Adaptive Sync, eine Technologie zur Synchronisation zwischen Display und Grafikkarte. Dadurch werden störende Bildeffekte wie Screen Tearing (Bildrisse) oder Ruckeln vermieden, selbst wenn die Bildrate schwankt.

Ein weiterer Aspekt betrifft die Augengesundheit: Der Bildschirm verfügt über eine TÜV Eye Comfort Zertifizierung mit drei Sternen, was bedeutet, dass er blaues Licht reduziert. Gerade bei längeren Sessions kann dies die Belastung der Augen verringern. Der ergonomische Standfuß des Lenovo Legion R27qe Gen 2 🛒 lässt sich zwischen minus fünf Grad nach vorne und 22 Grad nach hinten neigen, sodass ihr die optimale Blickposition einstellen könnt.

Das passende Zubehör für euer Setup

Wer den Monitor noch um nötiges Zubehör ergänzen muss, sollte auch über eine geeignete Maus 🛒 und Tastatur 🛒 nachdenken. Wireless-Modelle mit niedriger Latenz bieten mittlerweile ähnliche Reaktionszeiten wie kabelgebundene Varianten, ohne dass Kabel auf dem Schreibtisch stören. Mechanische Tastaturen mit anpassbaren Schaltern ermöglichen präzise Eingaben und lassen sich häufig auf persönliche Vorlieben abstimmen.

Auch ein höhenverstellbarer Monitor-Arm 🛒 kann sinnvoll sein, falls euch die Neigefunktion des Standard-Standfußes nicht ausreicht. Solche Arme bieten mehr Flexibilität bei der Positionierung und schaffen zusätzlichen Platz auf der Schreibtischfläche. Für Nutzerinnen und Nutzer, die viel Wert auf Soundqualität legen, empfiehlt sich ein separates Headset 🛒 oder ein Lautsprechersystem 🛒, da die meisten Bildschirme dieser Klasse keine integrierten Speaker mitbringen.

Hier findet ihr alternative Angebote:

Der Lenovo Legion R27qe Gen 2 🛒 ist aktuell zu einem reduzierten Preis erhältlich, doch nur für eine begrenzte Verfügbarkeit. Wer Interesse an dem Gaming-Monitor hat, sollte zeitnah zugreifen, da der Rabatt am 12. November wieder verschwindet.

