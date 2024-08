Highspeed-SSD zum halben Preis: Die superschnelle Crucial T700 bekommt ihr jetzt mit sattem Rabatt

Noch auf der Suche nach einem besonders starken Speicherplatz-Upgrade für euren PC? Dann seid ihr bei Amazon jetzt an der richtigen Adresse: Die superschnelle Crucial T700 NVMe SSD mit zwei Terabyte Kapazität gibt es zum stark vergünstigten Preis.

Ursprünglich ist sie mit einem Preis, der an der 500 Euro-Marke kratzt, versehen – doch mit dem Deal des Versandhausriesen zahlt ihr jetzt nur noch knapp die Hälfte. Und natürlich hat sie neben ihrer Geschwindigkeit sonst noch einiges zu bieten.

Amazon: Schnelle Crucial T700 NVMe SSD mit 2 TB zum stark vergünstigten Preis sichern

Abgesehen von ihrer bereits benannten und stattlichen Speicherkapazität von zwei TB wollen wir euch das offensichtlichste Merkmal, welches die Crucial T700 auszeichnet, nicht länger vorenthalten: Mit rasanten Geschwindigkeiten von 12.400 Megabyte pro Sekunde beim Lesen und ganzen 11.800 MB/s beim Schreiben verschiebt ihr riesige Datenmengen binnen Sekunden und ladet Spiele mit dem Highspeed eines NASA-Computers. Vor allem Gamer, aber auch kreative Köpfe, die mit ihrem PC häufig anspruchsvolle Arbeiten erledigen, kommen hier auf ihre Kosten. Und bei Amazon zahlt ihr jetzt fast den Tiefstpreis:

Die Leistung wird mit Microsofts DirectStorage-Technologie sogar noch einmal verbessert. Doch die NVMe SSD ist nicht nur besonders flott, sondern auch innovativ: Der Micron 232-Layer TLC NAND ist für neueste CPUs aus dem Hause Intel und AMD optimiert, womit Crucial den Maßstab für die SSD-Technologie neu auslotet. Dank des integrierten Heatsink aus Aluminium und vernickeltem Kupfer bewahrt sie bei all ihren Rechenprozessen aber stets einen kühlen Kopf, denn für eine optimale Wärmeableitung ist jederzeit gewährleistet – ohne lautstarke Lüftung oder eine Flüssiglösung.

Selbstredend ist in Zeiten, in denen Spiele bis zu 200 Gigabyte an Speicherplatz auf unseren Systemen fressen, auch die große Speicherkapazität ein Vorteil. Mit den zwei Terabyte, die die Crucial T700 mitbringt, dürftet ihr hier erst einmal ausgesorgt haben. Geht der Platz doch aus, so empfehlen wir, euch direkt nach der Variante mit vier Terabyte umzusehen. Diese gibt es ebenfalls bei Amazon im Angebot, allerdings müsst ihr für die doppelte Kapazität auch fast doppelt so tief in die Tasche greifen.

Mit dem Deal des Versandhausriesen wird euch für so viel Platz und eine so hohe Geschwindigkeit jedoch ein durchaus ansehnliches Preis-Leistungs-Verhältnis geboten. Wer bei seiner Speicherlösung nicht länger Kompromisse eingehen will, der ist mit der T700 von Crucial bestens beraten. Die abwärtskompatible Gen5- NVMe SSD lässt praktisch keinen Wunsch offen und bei Amazon gibt es sie jetzt für wenige Euro über dem Tiefstpreis.

