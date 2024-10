Hochwertiger Gaming-Stuhl von Corsair zum Schnäppchenpreis: Bei Amazon spart ihr über 25 Prozent

Ihr seid auf der Suche nach einem neuen Gaming-Stuhl? Am Prime Day habt ihr jetzt die Chance, ein Modell von Corsair zu einem stark vergünstigten Preis zu ergattern. Statt für 219,90 Euro gibt es ihn bei Amazon aktuell für nur 159,99 Euro – ihr spart also 59,91 Euro gegenüber dem ursprünglichen Preis.

Ihr bekommt einen Stuhl, der mit seinem ergonomischen Design, aber auch hohem Sitzkomfort besticht. Dabei kann der Corsair TC100 vor allem durch seine langlebigen Materialien und die durchdachte Ausstattung punkten.

Günstiger Gaming-Stuhl bei Amazon im Angebot: Das kann der Corsair TC100

Der Corsair TC100 überzeugt durch sein von Rennsport inspiriertes Design, das nicht nur optisch ansprechend, sondern auch für eine lange Nutzungsdauer ausgelegt ist. Die breite Sitzfläche von 37,5 Zentimetern sorgt für ausreichend Platz, während die ergonomische Lehne den gesamten Rückenbereich unterstützt. Für maximalen Komfort ist der Gaming-Stuhl außerdem mit einer flauschigen Polsterung ausgestattet, die auch nach Stunden des Sitzens noch angenehm bleibt. Am Prime Day spart ihr dank des Deals von Versandhausriese Amazon gerade ein Viertel des ursprünglichen Preises ein:

Das Außenmaterial besteht aus einem speziellen Textil, welches nicht nur weich, sondern natürlich auch atmungsaktiv ist, damit ihr selbst bei schweißtreibenden Spiele-Sessions einen kühlen Kopf bewahrt. Der TC100 ist Teil der sogenannten Corsair Relaxed Series, die für breitere Sitzflächen und verbesserte Kontaktzonen steht. So wird auch bei längeren Sitzungen ein hohes Maß an Flexibilität und Bequemlichkeit gewährleistet.

Besonders hervorzuheben ist das im Lieferumfang enthaltene Nackenkissen sowie das Lendenwirbelkissen aus viskoelastischem Schaumstoff: Die Polster bieten eine zusätzliche Unterstützung für den unteren Rücken und die Halswirbelsäule, was euch dabei hilft, auch bei stundenlangem Sitzen eine gesunde Körperhaltung zu bewahren.

Zusätzlich lässt sich die Sitzhöhe dank des Stahl-Gashebers um bis zu zehn Zentimeter verstellen, sodass ihr den Stuhl perfekt an eure Körpergröße anpassen könnt. Als ideale Werte gibt Hersteller Corsair beim TC100 eine Maximalgröße von 188 Zentimetern sowie ein Gewicht von höchstens 120 Kilogramm an. Wie immer solltet ihr euch beeilen: Das Angebot läuft nur am Amazon Prime Day, danach kostet der Gaming-Stuhl wieder seinen ursprünglichen Preis.

Quellen: Amazon, Geizhals

