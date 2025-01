Hogwarts Legacy: Preisgekröntes PS5-Spiel für rund die Hälfte im Amazon-Angebot abstauben

Wenn ihr noch immer vergeblich auf den Brief warten sollte, der euch eigentlich zu eurem elften Geburtstag in die magische Welt der Zauberer und Hexen entführen sollte, seid ihr nicht allein. Dies dürfte auch Grund für den durchschlagenden Erfolg sein, den Hogwarts Legacy seit seinem Erscheinen im Jahre 2023 genießt. Das preisgekrönte PS5-Spiel bekommt ihr bei Amazon gerade deutlich günstiger.

So konnte es sich neben zahlreichen Nominierungen in verschiedensten Kategorien bei prestigeträchtigen Verleihungen wie den Japan Game Awards, den Steam Awards oder auch den BMI Film & TV Awards multiple Preise sichern, während es sich bei den Golden Joystick Awards oder den D.I.C.E. Awards ebenfalls auf den Listen für die besten Videospiele 2023 wiederfand.

Hogwarts Legacy: Gefeiertes PS5-Spiel bei Amazon jetzt deutlich günstiger

Kein Wunder, immerhin konnte Hogwarts Legacy doch gleichermaßen Potterheads aus aller Welt ebenso wie Kritikerinnen und Kritiker überzeugen, teilweise sogar mit offenen Mündern zurücklassen. Zu schön war die Erfüllung der Vorstellung, endlich einmal selbst in das heißgeliebte Fantasy-Universum J.K. Rowlings abtauchen zu dürfen. Diesen Wunsch erfüllte die offen gehaltene Spielwelt des Action-Rollenspiels fast schon mühelos, sodass auch wir uns in unserem Test zu Hogwarts Legacy in ihrer atmosphärischen Detailverliebtheit verloren. Bei Amazon bekommt ihr das PS5-Spiel jetzt für fast die Hälfte:

Dabei verschlägt es uns in das Hogwarts des 19. Jahrhunderts, denn Legacy spielt lange vor den Geschehnissen der bekannten Buchreihe. Dennoch entführen uns die Schöpferinnen und Schöpfer von Portkey Games an die ikonischsten Schauplätze in und rund um die Zauberschule, an denen wir uns mit magischen Tierwesen anfreunden, giftig blubbernde Tränke brauen, unseren Mitschüler*innen und fiesen Feinden Zaubersprüche um die Ohren schleudern und ein uraltes Geheimnis entschlüsseln, welches die Welt der Zauberei auseinander zu reißen droht.

Besonders cool: Dabei schlüpft ihr keineswegs in die Rolle eines vorgefertigten Charakters, sondern erstellt eure ganz eigenen Hexenschüler und -Schülerinnen. In deren Haut schreibt ihr eure eigene Geschichte, in der ihr über das Schicksal von Hogwarts entscheidet.

Auch spannend: Zurück an die Zauberschule? Hogwarts Legacy bekommt wohl eine Erweiterung

Für eine kurze Zeit könnt ihr euch Hogwarts Legacy für die PS5 noch zum Schnäppchenpreis bei Amazon sichern. Danach zahlt ihr wieder den regulär veranschlagten Preis von 59,99 Euro für das zauberhafte Open World-Abenteuer. So könnt ihr dann ganz entspannt die zahllosen Spielstunden, die euch der Erstling bietet, genießen – ehe womöglich schon im kommenden Jahr der Nachfolger per Eule zu euch geflogen kommt. Alle Informationen, die es bislang zu Hogwarts Legacy 2 gibt, haben wir an anderer Stelle noch einmal für euch zusammengetragen.

Quellen: Amazon

