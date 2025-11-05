Jetzt nur 19,99: Aufregendes Rollenspiel für PlayStation 5 aus 2024 lädt sich dicken Rabatt auf

Bei Amazon findet ihr aktuell ein attraktives Angebot für Fans von Action-Rollenspielen: Ein PlayStation 5-Spiel aus dem Anime-Universum ist deutlich im Preis gesenkt worden. Der Online-Versandhändler bietet das Game derzeit für 19,99 Euro an – das entspricht einer Ersparnis von zehn Euro gegenüber dem bisherigen Preis von 29,99 Euro. Für Interessierte, die ihre Spielesammlung erweitern möchten, könnte sich ein Blick auf das Angebot lohnen.

Konkret geht es um Sword Art Online Fractured Daydream 🛒, das zum zehnten Jubiläum der beliebten Reihe erschienen ist. Das Spiel knüpft an die bekannten Charaktere und Welten an, setzt aber mit seinem kooperativen Mehrspieler-Ansatz neue Akzente. Anders als frühere Ableger konzentriert sich dieser Titel stärker auf gemeinsames Spielen und teamorientierte Herausforderungen.

PlayStation 5-Spiel im Angebot

Die Handlung des Rollenspiels für PlayStation 5, wie in Sonys Online Store beschrieben, dreht sich um das neue Galaxia-System, das eigentlich dazu dienen sollte, vergangene Ereignisse nachzuerleben. Durch eine Fehlfunktion geraten jedoch Spielerinnen und Spieler aus verschiedenen Zeiten durcheinander. Hauptcharakter Kirito muss daraufhin mit ehemaligen Verbündeten, aber auch früheren Gegnern zusammenarbeiten, um die Zeitlinie wiederherzustellen.

Insgesamt stehen euch 21 verschiedene Charaktere aus dem Sword Art Online-Universum zur Verfügung. Jede Figur bringt eigene Fähigkeiten und eine spezifische Rolle im Team mit sich. Die Spielmechanik ist auf Koop-Action ausgelegt: Bis zu 20 Personen können gleichzeitig in einer Mission aktiv sein, aufgeteilt in fünf Gruppen mit jeweils vier Mitgliedern.

Ein zentrales Element sind die Raid-Kämpfe gegen besonders fordernde Bosse. Diese Auseinandersetzungen setzen nicht nur auf schnelle Reaktionen, sondern verlangen auch strategische Vorbereitung. Ihr müsst eure Charaktere gezielt aufbauen, Ausrüstung optimieren und im Team abgestimmte Taktiken entwickeln. Die Herausforderung liegt darin, die richtige Zusammensetzung der Gruppe zu finden und die Stärken der verschiedenen Figuren optimal zu nutzen.

Das Spiel richtet sich primär an Fans der Serie, bietet aber auch Neueinsteigenden durch das Koop-Gameplay zugängliche Unterhaltung. Die Mischung aus Action-Kampfsystem und Rollenspielelementen sorgt für Abwechslung, während die Mehrspieler-Komponente für Langzeitmotivation gedacht ist. Wer Freude an teambasierten Herausforderungen hat, findet mit Sword Art Online Fractured Daydream 🛒 eine Alternative zu klassischen Einzelspieler-Rollenspielen.

Passende Ergänzungen für das Gaming-Erlebnis

Wer den PlayStation 5-Titel in vollem Umfang genießen möchte, sollte über ein vernünftiges Headset nachdenken. Gerade die Koop-Missionen profitieren erheblich von flüssiger Sprachkommunikation zwischen den Teammitgliedern. Ein kabelgebundenes oder kabelloses Gaming-Headset 🛒 mit klarer Mikrofonqualität erleichtert die Koordination in den Raid-Kämpfen deutlich. Einige Modelle bieten zudem räumlichen Sound, der beim Erfassen der Spielsituation hilfreich sein kann.

Zusätzlich könnte ein zweiter DualSense-Controller 🛒 sinnvoll sein, falls ihr das Spiel im lokalen Koop-Modus nutzen möchtet oder einfach einen Ersatz für längere Gaming-Sessions benötigt. Auch ein PlayStation Plus-Abonnement ist für das Online-Multiplayer-Erlebnis erforderlich, falls ihr noch keines besitzt. Die verschiedenen Mitgliedschaftsstufen bieten unterschiedliche Vorteile – für reines Online-Spielen reicht die Essential-Variante aus.

Der reduzierte Preis für Sword Art Online Fractured Daydream 🛒 bei Amazon wird vermutlich nicht dauerhaft verfügbar sein. Solche Rabattaktionen sind in der Regel zeitlich begrenzt, weshalb sich ein zügiger Zugriff empfiehlt, wenn ihr Interesse habt. Die Ersparnis von zehn Euro kann durchaus für weiteres Gaming-Zubehör genutzt werden.

