Kabelloses Highend-Headset zum Tiefstpreis gefällig? Amazon & Razer haben das perfekte Angebot parat

Wie auch im echten Leben gilt in den meisten Spielen: Der richtige Ton macht die Musik. Doch um diesen überhaupt erst einmal hören zu können, ist ein hochwertiges Headset für Gamer essenziell. Und hier kommt das Angebot von Amazon und Peripherie-Riese Razer ins Spiel.

Aktuell bekommt ihr das Razer BlackShark V2 Pro – ein kabelloses Premium-Esports-Headset, wie es der Hersteller selbst bezeichnet – wieder zum günstigsten Preis angeboten. Für das bei über 17.000 Bewertungen bei 4,3 Sternen stehende Zubehör zahlt ihr nicht einmal mehr 100 Euro.

Amazon: Das gibt es mit dem Profi-Headset von Razer auf die Ohren

Das ohrumschließende Razer BlackShark V2 Pro profitiert von der herstellereigenen Hyperspeed-Technologie: Dank der hohen Übertragungsrate und niedrigster Latenzen sorgt die 2,4-GHz-Verbindung stets für einen möglichst verlustfreien Sound, der selbst tiefste Tiefen und höchste Höhen nicht verschluckt. So ist das Gaming-Headset nicht nur im ausgeschriebenen kompetitiven Bereich lohnenswert – auch Singleplayer-Spielende kommen auf ihre Kosten. Die liegen Vergleichsportal Geizhals zufolge bei Amazon aktuell auf dem günstigsten Stand:

Razer BlackShark V2 Pro kabelloses Gaming-Headset für 99 Euro bei Amazon kaufen🛒

Unterstützt wird der Hörgenuss zusätzlich durch den Razer Triforce Titanium-Treiber – ein neues, modernes und eigens entwickeltes Design, welches auf titanbeschichtete Membranen setzt und so für noch mehr Klarheit sorgt. Dabei werden Höhen, Mitten und Tiefen in drei Teile gegliedert, wodurch ein noch satterer Sound entsteht.

Doch auch auf Seiten der Audioaufnahme kann sich das BlackShark V2 Pro hören lassen. Dafür ist das Razer Hyperclear Supernieren-Mikrofon verantwortlich, welches sogar abnehmbar ist und Störgeräusche aus dem Hintergrund und von den Seiten unterdrückt. So wird eure Sprache noch besser isoliert und eure Stimme authentischer wiedergegeben. Anpassungen könnt ihr über die Razer-eigene Software Synapse jederzeit vornehmen.

Auf der anderen Seite sorgt die neueste passive Rauschunterdrückung dafür, dass ihr euch vollständig in euren virtuellen Welten abkapseln könnt. Störende Geräusche werden direkt herausgefiltert, während die weichen Ohrpolster optimal abschließen und so eine solide Schallisolierung gewährleisten. Apropos: Die Polsterung aus atmungsaktivem Memory-Schaumstoff lässt euch selbst in schweißtreibenden Sessions einen kühlen Kopf bewahren, während das Gaming-Headset komfortabel auf eurem Kopf sitzt. Wer sich nicht nur nach einem hohen Hör-, sondern auch einem starken Sehgenuss sehnt, der wird mit dem Angebot von Amazon und dem großen Gaming-Monitor von MSI ebenfalls bestens versorgt.

Die mit „Anzeige“ oder einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn ihr auf so einen Affiliate-Link klickt und über diesen Link einkauft, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für euch als Nutzer*innen verändert sich der Preis nicht, es entstehen für euch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, euch hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.

Unser EM-Tippspiel startet! Die besten Teilnehmer*innen gewinnen einen Beamer, eine Soundbar, einen Kurzurlaub und vieles mehr. Jetzt noch schnell anmelden.

Quellen: Amazon, Geizhals