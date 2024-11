Keine 15 Euro: Bestseller unter den Nintendo Switch-Spielen am Black Friday mit sattem Rabatt abstauben

Am Black Friday gibt es bei Amazon ein aufregendes Angebot für alle, die nach frischem Futter für ihren Handheld-Hybriden suchen. Ein Nintendo Switch-Spiel, welches aktuell auf dem ersten Platz der Bestseller in der entsprechenden Kategorie thront, könnt ihr für nicht einmal 15 Euro mitnehmen.

Ganz konkret handelt es sich um das bereits 2022 erschienene Mario + Rabbids Sparks of Hope, welches Zeit seines Releases von Fans wie Kritikerinnen und Kritikern gleichermaßen positiv aufgenommen wurde. Mit dem Deal spart ihr ganze 50 Prozent auf den Strategie-Hit, der euch allein mit seinem Story-Modus gute 20 Stunden beschäftigen dürfte.

Mario + Rabbids Sparks of Hope: Starkes Nintendo Switch-Spiel am Black Friday im Amazon-Angebot

Mario + Rabbids Sparks of Hope entführt euch auf eine galaktische Reise an der Seite Nintendos ikonischster Helden und Heldinnen, darunter Mario, Luigi, Prinzessin Peach und selbstverständlich ihre Schlappohr-Pendants. Gemeinsam stellt ihr euch einer brandneuen Bedrohung in Form eines besonders heimtückischen Feindes, der die Galaxie gefährdet. Ihr erkundet verschiedene Planeten und stoßt dabei auf zahlreiche Geheimnisse, die es zu lüften gilt. Der Titel verbindet clevere Kämpfe, bei denen es auf die richtige Taktik und strategisches Feingefühl ankommt, mit einer spannenden Story, die nicht zu enttäuschen weiß. Am Black Friday bekommt ihr das beliebte Spiel für die Nintendo Switch jetzt für die Hälfte seines ursprünglichen Preises:

Ihr könnt euer Team aus insgesamt neun unterschiedlichen Charakteren zusammenwürfeln, von denen jeder über individuelle Fähigkeiten verfügt. Diese nutzt ihr strategisch klug, um fiese Feinde in die Knie zu zwingen, waghalsige Sprungmanöver mit eurem Team aufs Parkett zu legen oder in schwierigsten Spielszenarien Schutz zu suchen, um einen kühlen Kopf zurückzuerlangen. Dieser ist vor allem in Situationen gefragt, in denen ihr euch auf kreative Art durchsetzen müsst, denn jede Partie ist einzigartig vielfältig und erfordert es, auch mal um die Ecke zu denken.

Ein Highlight des Sequels zum ebenfalls gefeierten Mario + Rabbids Kingdom Battle, das in unserem damaligen Test eine starke Wertung von neun Punkten einfahren konnte, sind natürlich die sogenannten Sparks. Eben jene müsst ihr im Laufe des Spiels retten, im Gegenzug bieten sie euch nicht nur ihre Unterstützung im Kampf, sondern bringen auch verschiedenste Fähigkeiten mit an den Tisch, die eure Helden und Heldinnen verstärken. Je nach Geschmack und Spielstil könnt ihr so eure Taktik anpassen und von der Kombinationsvielfalt profitieren.

Mit seiner kunterbunten Mischung aus kniffliger Strategie, aufregenden Abenteuern und schweißtreibenden Kämpfen wusste Mario + Rabbids Sparks of Hope auch uns im Test zu überzeugen. Wer Lust auf ein starkes Spiel für die Nintendo Switch und dem Game bislang keine Chance gegeben hat, der kann dies am Black Friday zum Schnäppchenpreis bei Amazon nachholen. Gute 20 Stunden Spielzeit dürftet ihr beim Abschluss des Titels auf der Uhr haben, womit ihr beim fairen Preis von rund 15 Euro also nicht einmal einen ganzen Taler pro Umdrehung des kleinen Zeigers zahlen müsst.

