Knapp 15 Euro: Legendärer Shooter als PS5-Spiel für kurze Zeit zum Schnäppchenpreis

Habt ihr heute bereits den schön scheußlichen Ohrwurm Gimme More Huhn von und mit Wigald Boning gehört? Wir auch nicht – und gern‘ geschehen! Wo wir gerade bei Sumpfhühnern sind, die damals in den frühen Nullerjahren auf den Bürorechnern allerorts herumflatterten: Die originale Moorhuhn-Jagd gibt es jetzt auffallend preisgünstig für Playstation 5 beim Versandhausriesen Amazon.

Die Original MOORHUHN Jagd 🛒 beinhaltet mitnichten nur einfach diesen unsterblichen Klassiker aus dem Jahre 1999 – nein, im Lieferumfang enthalten ist auch das Moorhuhn-Remake. Doch um die Neuinterpretation freizuschalten, müsst ihr eine ganz bestimmte Sache machen.

Legendärer Shooter auf PS5 im Angebot bei Amazon

Mit Die Original MOORHUHN Jagd bekommt ihr mehr als nur jenen Simpel-Shooter serviert, der seinerzeit gefühlt die ganze Nation gefesselt hat – und Büromenschen bundesweit von der Arbeit abhielt. Denn in diesem Release für eure PlayStation 5 stecken streng genommen zwei Spiele: Einmal jener Klassiker, bei dem ihr mit dem Fadenkreuz nach glubschäugigen Flattervieh Ausschau haltet. Zudem das Remake des Klassikers mit dem wohl verrücktesten Gackervieh der Gaming-Geschichte – inklusive überarbeiteten Grafiken, die den Gockel und die landschaftlichen Reize hinter ihm nochmal aufwerten.

Das Spielprinzip von Moorhuhn ist dabei sowohl einfach gestrickt als auch eingängig: Pro Runde stehen euch 90 Sekunden zur Verfügung – die Uhr sitzt einem also tickend im Nacken, und ihr müsst euch mit dem Zielkreuz auf dem Bildschirm sputen, um innerhalb des begrenzten Zeitfensters möglichst viele Flattermänner vor die Flinte zu bekommen. Hört sich brutal an, ist aber dank der putzigen Comic-Optik und dem Verzicht auf Blut- oder Gewalteffekte sehr familienfreundlich. Entsprechend liegt die Alterseinstufung der USK bei 0 Jahren.

Wer jetzt als Power-Gamer*in verächtlich die Nase rümpft, sollte das süchtig machende Spielprinzip der virtuellen Moorhuhn-Jagd keinesfalls unterschätzen. Nicht umsonst ist in der Produktbeschreibung bei Amazon die Rede von einem „wilden 90-Sekunden-Rausch“, mit der euch Original MOORHUHN-Jagd 🛒 vermutlich öfter, als ihr zuerst vermuten wollt, vor den Bildschirm locken wird. Herausfordernd wird die abgedrehte Hatz nach den Vögelchen vor allem dann, wenn weiter hinten in der Umgebung kleinere Kammeraden aufloppen – für die es im Falle eines Treffers mehr Punkte gibt. 800 dieser Punkte müsst ihr übrigens erreichen, damit euch der Release das Moorhuhn Remake freischaltet.

Passende Gadgets für euer Waidmannsheil auf der PS5 findet ihr hier:

Sinnvolle Ergänzungen für Moorhuhn-Fans

Wer jetzt mit Haut und Haar (und Gefieder, versteht sich) der Moorhuhn-Jagd verfallen ist, oder nach weiteren Spielen mit dem kulleräugigen Vogel sucht, ist wieder auf Amazon gut aufgehoben – schließlich sind über die Jahre unzählige Games verschiedenster Genres erschienen, die das weitergedacht haben, was ursprünglich als Werbespiel für die Whiskymarke Johnnie Walker begann.

Um nur einige Beispiele zu nennen, ebenfalls für eure PlayStation 5: Moorhuhn PIRATEN-Shooter 🛒 behält das bewährte Spielprinzip aus Zielen-und-Abdrücken bei, transportiert den gar nicht mal so komischen Vogel in ein karibisches Ambiente – inklusive Inselparadiesen und Säbelrasseln. Könnt ihr hingegen vom spaßigen Spielprinzip nicht genug bekommen, ist MOORHUHN X Ballern was das Zeug hält 🛒 das Spiel eurer Wahl; hier wird der klassische Huhn-Wahnsinn unter anderem dank 4 Mini-Spielen nochmal durchgeknallter.

Moorhuhn Schatzjäger 2 🛒 stellt gleich in zweierlei Hinsicht eine Kursänderung dar. Einerseits präsentiert sich hier das Moorhuhn als spielbarer Charakter, nicht mehr als wegzupustende Deko. Andererseits erwartet euch im wahrsten Wortsinn ein Genre-Sprung – denn die 21 Level dieses Games sind purer Jump ’n’ Run. Schlussendlich für wen Mario Kart einfach zu wenig Huhn hat, ist unbedingt ein Moorhuhn Kart 4 – Das Familien Rennspiel 🛒 ans Herz zu legen.

Falls ihr jetzt jedoch erstmal den geflügeltastischen Angebotspreis zu Die Original MOORHUHN Jagd 🛒 anvisiert, dürft ihr nicht zu lange Moorhuhn-mäßig bedröppelt in der Landschaft herumstehen. Der attraktive Preisnachlass für das PS5-Spiel auf Amazon flattert euch bald schon wieder davon – sprich: ist nur für kurze Zeit verfügbar.

