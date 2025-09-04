Knapp 150 Euro: Riesiger Curved Gaming-Monitor mit 32 Zoll & 240Hz nur kurz im Amazon-Angebot

Amazon bietet aktuell einen gigantischen Gaming-Monitor zu einem reduzierten Preis an und macht damit ein interessantes Angebot für alle, die nach einem leistungsstarken Display suchen. Der chinesische Hersteller Gawfolk hat sich in den letzten Jahren als erschwingliche Alternative zu etablierten Marken positioniert und bietet dabei moderne Technologien zu wettbewerbsfähigen Preisen.

Der Gawfolk GF270G 🛒, ein 32-Zoll-Bildschirm, richtet sich primär an Spielende, die Wert auf hohe Bildwiederholraten und niedrige Latenz legen. Mit seinem gebogenen VA-Panel und der umfangreichen Konnektivität eignet sich das Display sowohl für PC-Spiele als auch für Konsolen der aktuellen Generation. Die Preisreduzierung auf schlappe 152,99 Euro macht das Gerät noch attraktiver für preisbewusste Nutzerinnen und Nutzer.

Günstiger Gaming-Monitor im Amazon-Angebot: Das kann der Gawfolk GF270G

Das Herzstück des Gawfolk GF270G bildet das 32 Zoll große VA-Panel mit einer beeindruckenden Bildwiederholrate von 240 Hertz. Diese hohe Frequenz sorgt für außergewöhnlich flüssige Darstellungen, besonders bei schnellen Ego-Shootern oder Rennspielen. Die Reaktionszeit von einer Millisekunde minimiert Ghosting-Effekte und stellt sicher, dass auch bei rasanten Bewegungen alle Details scharf bleiben. Bei Amazon schnappt ihr euch den Gaming-Monitor gerade zum Ramschpreis:

Die Full HD Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixeln mag auf den ersten Blick niedrig erscheinen, erweist sich jedoch bei dieser Bildschirmgröße als sinnvoll. Dadurch können auch mittelklasse Grafikkarten die hohen Bildraten erreichen, die für das 240Hz-Panel notwendig sind. Das gebogene 1800R-Design umhüllt euer Sichtfeld und verstärkt das Gefühl, mitten im Geschehen zu sein.

Technisch unterstützt der Gaming-Monitor AMD FreeSync, wodurch Tearing und Ruckeln bei kompatiblen Grafikkarten der Vergangenheit angehören. Die Synchronisation zwischen Monitor und GPU sorgt für ein deutlich flüssigeres Spielerlebnis. Das VA-Panel bietet zudem einen dynamischen Kontrast von 4.000:1, was für tiefe Schwarzwerte und lebendige Farben sorgt. Mit einer Abdeckung von hundert Prozent des sRGB-Farbraums werden Farben naturgetreu wiedergegeben.

Die Helligkeit von 250 Candela pro Quadratmeter reicht für die meisten Anwendungsfälle aus, auch wenn sie in sehr hellen Räumen an ihre Grenzen stoßen könnte. Positiv hervorzuheben ist die flimmerfreie Technologie, die zusammen mit der Blaulichtfilterung auch bei längeren Gaming-Sessions für angenehmeres Sehen sorgt. Das Gawfolk GF270G 🛒 lässt sich zudem um fünf Grad nach hinten und zehn Grad nach vorne neigen, um die optimale Betrachtungsposition zu finden.

Passende Ergänzungen für euer Setup

Für ein rundes Gaming-Erlebnis solltet ihr neben dem Monitor auch an weiteres Zubehör denken. Ein ergonomischer Monitorarm bietet deutlich mehr Flexibilität als der mitgelieferte Standfuß und nutzt die VESA 100×100 Millimeter Bohrung des Bildschirms. Dadurch könnt ihr die Position präzise anpassen und wertvollen Schreibtischplatz sparen.

Eine leistungsstarke Grafikkarte bildet das Fundament, um die hohe Bildwiederholrate voll auszuschöpfen. Für Full HD bei 240Hz solltet ihr mindestens zu einer RTX 4060 🛒 oder RX 7600 XT 🛒 greifen, um in aktuellen Spielen stabile Bildraten zu erreichen. Bei weniger anspruchsvollen Titeln wie Counter-Strike oder Valorant reichen auch schwächere Karten aus.

Ein Gaming-Headset oder hochwertige Lautsprecher komplettieren das Setup, da der Monitor selbst keine integrierten Lautsprecher besitzt. Dies ist bei Gaming-Monitoren jedoch üblich und kein Nachteil, da dedizierte Audiogeräte ohnehin eine bessere Klangqualität bieten. Für Streamerinnen oder Content-Creator*innen bietet sich zudem ein zweiter Monitor für die Überwachung von Chat oder Streaming-Software an – das schmale Design des Gawfolk-Monitors eignet sich gut für Multi-Monitor-Setups.

Passende Gaming-Headsets gibt es hier:

Wollt ihr euch den Gawfolk GF270G 🛒 günstig schnappen, müsst ihr euch beeilen: Der Gaming-Monitor ist nur für eine kurze Zeit im Angebot von Amazon reduziert.

