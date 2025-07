Knapp 150 Euro: Schneller Curved Gaming-Monitor mit WQHD & 180Hz schon vor dem Prime Day stark reduziert

Amazon bietet derzeit einen schnellen Curved Gaming-Monitor zu einem reduzierten Preis an, der besonders für Gamer*innen interessant sein dürfte. Er überzeugt mit einer Kombination aus hoher Bildwiederholfrequenz und scharfer Auflösung, die ihn zu einer erschwinglichen Alternative zu deutlich teureren Displays macht – für gerade einmal knapp 150 Euro.

Ganz konkret geht es hierbei um den ODYS Q27-X 🛒, der dank starker Specs zum kleinen Preis überzeugt. Der Hersteller hat sich über die Jahre etabliert und bietet moderne Features in erschwinglichen Geräten. Dabei hat das deutsche Unternehmen in den vergangenen Jahren sein Portfolio stetig erweitert und bietet mittlerweile eine breite Palette an Monitoren für verschiedene Anwendungsbereiche.

Gefeierter Gaming-Monitor im Amazon-Angebot: Das kann der ODYS Q27-X

Der ODYS Q27-X bringt eine Bildschirmdiagonale von 27 Zoll mit und arbeitet mit einer WQHD-Auflösung von 2.560 x 1.440 Pixeln. Besonders bei der Bildschirmgröße von 27 Zoll macht sich der Unterschied zu Full HD deutlich bemerkbar, da einzelne Pixel weniger sichtbar werden und Schriften sowie Details klarer dargestellt werden. Doch auch seine restlichen technischen Spezifikationen können sich bei über 700 positiven Bewertungen sehen lassen – vor allem zu dem stark vergünstigten Preis, den ihr noch vor dem Prime Day im Angebot von Amazon zahlt:

Die Bildwiederholfrequenz von 180 Hertz stellt einen der Hauptvorteile für Gaming-Anwendungen dar. Die deutlich höhere Frequenz ermöglicht flüssigere Bewegungen und kann bei schnellen Spielen einen spürbaren Vorteil verschaffen. Die Reaktionszeit von einer Millisekunde sorgt zusätzlich dafür, dass auch bei schnellen Bewegungen keine Schlieren oder Unschärfen entstehen. Diese Kombination macht den Bildschirm besonders für Ego-Shooter und Rennspiele interessant.

Die Curved-Bauweise mit einer 1.500R-Krümmung soll für ein immersiveres Spielerlebnis sorgen. Der Radius von 1.500 Millimetern bedeutet, dass ihr bei einem Abstand von etwa eineinhalb Metern optimal positioniert seid, um den Effekt der Krümmung voll auszunutzen. Gleichzeitig unterstützt der Monitor sowohl AMD FreeSync als auch NVIDIA G-Sync, wodurch er mit Grafikkarten beider Hersteller synchronisiert werden kann und störende Bildabrisse verhindert.

High Dynamic Range, kurz HDR, erweitert den Farbraum und ermöglicht lebendigere Darstellungen mit besseren Kontrasten. Der ODYS Q27-X 🛒 erreicht dabei ein Kontrastverhältnis von 5.000:1, was für deutlich sichtbare Unterschiede zwischen hellen und dunklen Bildbereichen sorgt. Die integrierte Eye Care-Funktion reduziert den Blaulichtanteil und soll bei längeren Gaming-Sessions die Augenbelastung verringern.

Sinnvolle Ergänzungen für euer Setup

Ein hochwertiger Gaming-Monitor entfaltet sein volles Potenzial erst in Verbindung mit der passenden Hardware. Für die WQHD-Auflösung bei 180 Hz solltet ihr mindestens eine Mittelklasse-Grafikkarte einsetzen, um die hohen Bildwiederholraten auch tatsächlich erreichen zu können. Moderne Grafikkarten ab der GeForce RTX 4060 🛒 oder der Radeon RX 7600 🛒 sind empfehlenswert, um bei aktuellen Spielen ansprechende Frameraten zu erzielen.

Weitere Grafikkarten gibt es hier:

Der Monitor bietet verschiedene Anschlussmöglichkeiten, darunter zwei HDMI 2.1 und zwei DisplayPort 1.4 Eingänge. Für die volle Auflösung und Bildwiederholfrequenz solltet ihr bevorzugt DisplayPort verwenden, da dieser Standard die höchsten Bandbreiten unterstützt. Ein hochwertiges DisplayPort-Kabel ist daher eine sinnvolle Investition, um Signalprobleme zu vermeiden.

Zur optimalen Positionierung lässt sich der Bildschirm zwischen plus fünfzehn und minus fünf Grad neigen. Für eine noch flexiblere Aufstellung könnte ein ergonomischer Monitorarm eine sinnvolle Ergänzung darstellen, der zusätzlich Höhenverstellung und Drehung ermöglicht. Dies schafft nicht nur mehr Platz auf dem Schreibtisch, sondern erlaubt auch eine individuellere Anpassung an eure Sitzposition.

Ein dedizierter Gaming-Stuhl wie das Montreal-Modell von Juskys rundet das Setup ab, da bei längeren Gaming-Sessions eine komfortable Haltung entscheidend ist. Die Kombination aus richtig positioniertem Monitor und ergonomischem Sitzplatz kann Verspannungen vorbeugen und das Spielerlebnis deutlich verbessern.

Wollt ihr euch den Gaming-Monitor günstig schnappen, solltet ihr euch aber beeilen: Den ODYS Q27-X 🛒 bekommt ihr nur für kurze Zeit im Angebot von Amazon, ehe die Prime Day-Deals frisches Futter versprechen.

