Knapp 20 Euro: 3 starke Nintendo Switch-Spiele im Bundle nur kurz zum Schnäppchenpreis sichern

Für Gaming-Begeisterte und Retro-Liebhaberinnen bietet Amazon derzeit ein attraktives Angebot für ein besonderes Bundle an Nintendo Switch-Spielen. Die Doinksoft Collection vereint drei beliebte Indie-Titel des renommierten Studios Doinksoft in einer physischen Sammlung und ermöglicht es euch, die kreativen Werke auf einer einzigen Cartridge zu erleben.

Doinksoft hat sich als Teil des Devolver Digital-Netzwerks einen Namen in der Indie-Gaming-Szene gemacht und zeichnet sich durch innovative Spielmechaniken und einprägsame Pixel-Art-Ästhetik aus. Das Studio aus Portland, Oregon, hat mit den drei Titeln der The Doinksoft Collection 🛒 verschiedene Genres erfolgreich bedient und dabei stets frische Ansätze in etablierte Spielkonzepte eingebracht.

Drei Nintendo Switch-Spiele im Bundle: Nur rund 20 Euro bei Amazon

Die The Doinksoft Collection präsentiert sich als umfassendes Paket für alle, die handgemachte Indie-Spiele schätzen. Gunbrella kombiniert Action-Adventure-Elemente mit einer düsteren Noir-Atmosphäre und stellt euch eine einzigartige Waffe zur Verfügung: den titelgebenden Gunbrella, der gleichzeitig als Schusswaffe und Regenschirm fungiert. Diese innovative Mechanik ermöglicht es, durch die Spielwelt zu gleiten, zu schwingen und dabei Geheimnisse zu entdecken. Obendrein hat das Nintendo Switch-Spiele-Bundle aber auch noch zwei weitere starke Vertreter im Gepäck:

Gato Roboto bietet hingegen ein klassisches Metroidvania-Erlebnis mit einem charmanten Twist: Ihr schlüpft in die Rolle einer Katze, die einen Mech-Anzug steuert. Das Spiel überzeugt durch seine durchdachte Level-Gestaltung und die clevere Integration der Katzen-Mechaniken, bei denen ihr euren pelzigen Protagonisten außerhalb des Mechs durch enge Passagen manövrieren müsst.

Als besondere Rarität enthält die Sammlung Demon Throttle, das ursprünglich als erstes Nintendo Switch-Spiel exklusiv in physischer Form veröffentlicht wurde. Dieses kooperative Shoot’em-up für bis zu zwei Spielerinnen und Spieler erzählt die skurrile Geschichte eines Vampirs und eines Revolverhelden auf ihrem Rachefeldzug. Die Old-School-Arcade-Action erinnert an klassische Titel der Neunzigerjahre und bietet lokalen Koop-Spaß.

Die technische Umsetzung aller drei Titel auf der Nintendo Switch erfolgt nahtlos, wobei jedes Spiel seine spezifischen Stärken ausspielen kann. Während Gunbrella durch flüssige Animationen und atmosphärische Soundkulisse besticht, punkten die beiden weiteren Nintendo Switch-Spiele im Bundle mit der monochromen Ästhetik von Gato Roboto und den farbenfrohen Explosionen von Demon Throttle.

Ergänzende Indie-Gaming-Erlebnisse

Für Nutzerinnen und Nutzer, die Gefallen an der The Doinksoft Collection 🛒 finden, bieten sich weitere Indie-Titel als perfekte Ergänzung an. Andere Devolver Digital-Veröffentlichungen wie Katana Zero oder Inscryption teilen ähnliche Designphilosophien und könnten euer Gaming-Portfolio bereichern. Diese Spiele zeichnen sich ebenfalls durch innovative Mechaniken und starke künstlerische Visionen aus.

Wer besonders die Metroidvania-Aspekte von Gato Roboto schätzt, sollte einen Blick auf Hollow Knight 🛒 oder Axiom Verge 🛒 werfen. Diese Titel erweitern das Genre um moderne Elemente, während sie die klassischen Erkundungs- und Upgrade-Mechaniken beibehalten. Die Kombination mehrerer Metroidvania-Spiele ermöglicht es, die Entwicklung und Vielfalt dieses beliebten Genres zu erleben.

Fans der kooperativen Elemente von Demon Throttle finden in Titeln wie Cuphead 🛒 oder Streets of Rage 4 🛒 weitere hervorragende lokale Multiplayer-Erfahrungen. Diese Spiele ergänzen die Sammlung perfekt und bieten unterschiedliche Ansätze für gemeinsames Gaming auf der Konsole.

Weitere Nintendo Switch-Spiele findet ihr hier:

Die physische Natur der The Doinksoft Collection 🛒 macht sie außerdem zu einer wertvollen Ergänzung für Sammlerinnen und Sammler physischer Nintendo Switch-Spiele. Wollt ihr euch das Bundle besonders günstig bei Amazon schnappen, müsst ihr aber schnell sein: Wie üblich gilt der Deal nur für eine kurze Zeit.

Quellen: Amazon

Die mit „Anzeige“ oder einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn ihr auf so einen Affiliate-Link klickt und über diesen Link einkauft, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für euch als Nutzer*innen verändert sich der Preis nicht, es entstehen für euch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, euch hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.