Nur knapp 200 Euro: Riesiger Gaming-Monitor mit WQHD & 180Hz für kurze Zeit im Angebot

Wer auf der Suche nach einem günstigen, aber ebenso großen Gaming-Monitor ist, kann jetzt bei Amazon so richtig sparen. Ein spannendes Samsung-Modell mit WQHD-Auflösung und flotter Bildwiederholrate ist noch einmal um fast 30 Euro im Preis gesenkt worden.

Ganz konkret handelt es sich hier um den Samsung Odyssey G5 G50D. Statt der ursprünglichen 252,99 Euro zahlt ihr mit dem Deal des Versandhausriesen jetzt nur noch 225,60 Euro – Vergleichsportal Geizhals zufolge der bisherige Tiefstpreis.

Gaming-Monitor bei Amazon zum Tiefstpreis: Das kann der Samsung Odyssey G5

Dank seiner rasanten Reaktionszeit von nur einer Millisekunde, der hohen Bildwiederholfrequenz von flotten 180 Hertz und fortschrittlichsten Features ist der Samsung Odyssey G5 G50D bestens für intensive Gaming-Sessions geeignet. Er bietet ein 32 Zoll großes IPS-Display mit einer WQHD-Auflösung von 2.560 x 1.440 Pixeln.

Bei Amazon bekommt ihr den Gaming-Monitor gerade zum bislang günstigsten Preis und zahlt nicht viel mehr als 200 Euro:

Die hohe Auflösung sorgt stets für kristallklare Bilder und präzise Details in allen euren Lieblingsspielen. Das Display nutzt ein sogenanntes Fast IPS-Panel, das besonders schnelle Reaktionen ermöglicht, sodass ihr jederzeit sofort auf alle Moves eurer Gegnerinnen und Gegner reagieren könnt.

Dank der Bildwiederholrate von 180 Hz wird das Gameplay noch flüssiger. Egal, ob ihr schnelle Actionspiele oder detailreiche Abenteuer zu euren Liebsten zählt: Der Gaming-Monitor garantiert für eine flüssige und präzise Darstellung – selbst in schnellsten Spielszenen.

Eine weitere nennenswerte Funktion des Samsung Odyssey G5 G50D ist die Unterstützung von AMDs FreeSync. Die gefeierte Technologie verhindert das sogenannte Tearing, also das Reißen von Bildern, was häufig bei höheren Frameraten auftritt. Die Kombination aus hoher Bildwiederholrate und FreeSync sorgt so für eine stabile und unterbrechungsfreie Spielerfahrung.

Noch stärkere Kontraste dank HDR400 & Auswahl bei den Anschlüssen

Zudem bringt der Bildschirm die immer beliebter werdende HDR400-Technologie, die den Kontrast und die Farben noch einmal gehörig optimiert, mit an den Tisch. Dadurch wirken hellere Szenen nicht grundlos überbelichtet und dunkle Ecken erscheinen klarer, sodass euch nicht länger Details verborgen bleiben.

Der Odyssey G5 ist außerdem mit mehreren Anschlussmöglichkeiten wie HDMI und DisplayPort ausgestattet, sodass ihr flexibel weitere Geräte wie beispielsweise die Konsolen von Sony und Microsoft anschließen könnt. Ein verstellbarer Standfuß ermöglicht es euch, den Monitor nach euren Wünschen anzupassen, um eine bequeme und ergonomische Haltung zu wahren.

Wer noch nach einem vergleichsweise großen Gaming-Monitor gesucht hat, der nicht das Portemonnaie sprengt, wird bei Amazon für kurze Zeit fündig. Ihr solltet euch aber beeilen, denn so günstig wie aktuell bekommt ihr den Samsung G5 G50D nur selten.

