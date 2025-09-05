Knapp 30 Euro: 2 gefeierte Nintendo Switch-Spiele im beliebten Bundle nur kurz bei Amazon zum Schleuderpreis schnappen

Amazon bietet derzeit einen attraktiven Rabatt auf Nintendo Switch-Spiele, der besonders für Fans magischer Abenteuer interessant sein dürfte. Die Lego Harry Potter Collection ist auf zauberhafte 31,87 Euro heruntergesetzt und vereint zwei beliebte Franchises in einem Bundle.

Die Lego Harry Potter Collection 🛒 umfasst beide ursprünglichen Lego Harry Potter-Spiele in einer überarbeiten Fassung speziell für die Nintendo Switch. Das erste Spiel behandelt die Jahre eins bis vier von Harrys Ausbildung in Hogwarts, während das zweite die Jahre fünf bis sieben und damit die dramatische Schlussphase der Saga abdeckt. Beide Spiele wurden technisch restauriert und bieten eine verbesserte Bildqualität sowie optimierte Performance für die Switch-Hardware.

Die Nintendo Switch-Spielesammlung beinhaltet sämtliche Zusatzinhalte der ursprünglichen Veröffentlichungen, wodurch Spielerinnen und Spieler Zugang zu über zweihundert verschiedenen Charakteren erhalten. Diese Vielfalt ermöglicht es, bekannte Figuren wie Harry, Ron und Hermine zu spielen, aber auch weniger prominente Charaktere wie Fenrir Greyback oder Professor Slughorn zu entdecken. Jeder Charakter verfügt über individuelle Fähigkeiten, die für das Lösen spezifischer Rätsel oder das Erreichen bestimmter Bereiche erforderlich sind.

Bei Amazon sichert ihr euch das Bundle, das bei 4,4 von fünf Sternen bei über 3.000 Bewertungen steht, jetzt satte 20 Prozent günstiger:

Das Gameplay folgt dem bewährten Lego-Prinzip und verbindet Action-Adventure-Elemente mit Puzzle-Mechaniken. Die Steuerung wurde für die Nintendo Switch angepasst und nutzt sowohl die Touchscreen-Funktionalität als auch die HD-Rumble-Features der Joy-Con-Controller. Besonders hervorzuheben ist der nahtlose Koop-Modus, der es zwei Spielerinnen und Spielern ermöglicht, jederzeit ein- und auszusteigen, ohne das Spielgeschehen zu unterbrechen.

Besonders hervorzuheben sind die detailreichen Nachbildungen der bekannten Hogwarts-Schauplätze. Von der Großen Halle über die Winkelgasse bis hin zum Verbotenen Wald wurden die ikonischen Locations liebevoll in Lego-Optik umgesetzt. Die Lego Harry Potter Collection bietet dabei nicht nur die Hauptgeschichte, sondern auch zahlreiche Nebenaufgaben und Sammelobjekte, die für zusätzliche Spielstunden sorgen und Perfektionist*innen bei Laune halten.

Die technische Umsetzung der Lego Harry Potter Collection 🛒 überzeugt durch flüssige Framerate und ansprechende Grafik, die den charakteristischen Lego-Stil authentisch wiedergibt. Die Spiele nutzen die Hybrid-Natur der Switch optimal aus: Im TV-Modus könnt ihr gemeinsam mit Freund*innen oder Familienmitgliedern im Koop-Modus spielen, während der Handheld-Modus perfekt für entspannte Solo-Sessions unterwegs geeignet ist. Der dynamisch geteilte Bildschirm passt sich an die Spielsituation an und ermöglicht es euch, sowohl gemeinsam als auch getrennt durch die verschiedenen Schauplätze zu bewegen.

Perfekte Ergänzungen für Switch-Besitzerinnen und -Besitzer

Wer Gefallen an der Lego Harry Potter Collection findet, sollte auch andere Lego-Spiele für die Nintendo Switch in Betracht ziehen. Lego City Undercover 🛒 bietet eine offene Spielwelt mit kriminalistischen Elementen, während Lego Marvel Super Heroes 🛒 zwei verschiedene Superhelden-Universen zur Verfügung stellen. Diese Titel folgen dem gleichen spielerischen Grundprinzip, bieten jedoch unterschiedliche thematische Schwerpunkte und Charaktere.

Für Fans des Harry Potter-Universums könnte auch Hogwarts Legacy 🛒 interessant sein, das eine reifere und detailliertere Darstellung der Zauberwelt bietet. Dieses Action-Rollenspiel erlaubt es den Spielerinnen und Spielern, eine eigene Hexe oder einen eigenen Zauberer zu erstellen und Hogwarts im neunzehnten Jahrhundert zu erkunden. Die Kombination aus beiden Spielen ermöglicht unterschiedliche Perspektiven auf dieselbe magische Welt.

Wollt ihr euch allerdings erst einmal voll und ganz euren magischen Abenteuern mit der Lego Harry Potter Collection 🛒 widmen, solltet ihr euch nicht all zu viel Zeit lassen: Das Angebot für das Nintendo Switch-Spielebundle gilt nur für eine kurze Dauer.

